«Το σπαθί της Σοφίας»: To U-Theater στο κέντρο της Αθήνας

Πολιτιστικά \ Θέατρο

«Το σπαθί της Σοφίας»: To U-Theater στο κέντρο της Αθήνας

Το έργο μεταφέρει τον θεατή σε έναν «μαγνητικό χώρο», όπου κίνηση και ακινησία, δύναμη και τρυφερότητα συνυπάρχουν

Το U-Theatre της Ταϊβάν ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα καλλιτεχνικά σχήματα της Ασίας,  βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία και μοναδική παράσταση: το πολυσυζητημένο  έργο “Sword of Wisdom”, κι έδωσε δείγματα της εξαιρετικής ομορφιάς και τεχνικής του στο κέντρο της Αθήνας.

Η παράσταση τους είναι μία συγκλονιστική σύνθεση μουσικής, κίνησης, πνευματικότητας και θεάτρου, που έχει ταξιδέψει σε δεκάδες σκηνές σε όλο τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έως τη Μόσχα και την Οσάκα. Απόψε στο Παλλάς θα μας μυήσουν στη τέχνη  και στους ρυθμούς της προσωπικής τους διαδρομής.

Το “Sword of Wisdom” (Το Σπαθί της Σοφίας) είναι κάτι περισσότερο από παράσταση. Είναι ένα θέαμα-τελετουργία, όπου το σώμα και ο ήχος γίνονται εργαλεία εσωτερικής αναζήτησης. Εμπνευσμένο από τέσσερις βουδιστικούς στίχους, το έργο αφηγείται την ιστορία του «Γενναίου» – ενός πολεμιστή που, αντιμετωπίζοντας τον φόβο και την άγνοια, φτάνει σταδιακά στην πνευματική διαύγεια και τη βαθιά κατανόηση του εαυτού του.

Με μία αρμονική σύνθεση παραδοσιακών κρουστών, πολεμικών τεχνών, χορού, Tai Chi, ακρίβειας και σιωπής, το έργο μεταφέρει τον θεατή σε έναν «μαγνητικό χώρο», όπου κίνηση και ακινησία, δύναμη και τρυφερότητα συνυπάρχουν. Ένα ταξίδι από το εξωτερικό στο εσωτερικό τοπίο του ανθρώπου.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια από 20€

Προπώληση εισιτηρίων: www.more.com

“Απόλυτη αρμονία σώματος και πνεύματος” – The Times, Λονδίνο
“Ένα διαλογιστικό σοκ αισθήσεων” – Global Media Post
“Μία από τις πιο πνευματικές και καθηλωτικές παραστάσεις της εποχής μας” – Financial Times

