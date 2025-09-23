«Αρτώ/Βαν Γκογκ»: 12 φωτογραφίες με τον εξαιρετικό Αμερικανό ηθοποιό Gene Gillette λίγο πριν την πρεμιέρα

Η Ιόλη Ανδρεάδη και o Άρης Ασπρούλης εμπνέονται από το συγκλονιστικό δοκίμιο του Αντονέν Αρτώ «Βαν Γκογκ: ο αυτόχειρας της κοινωνίας» και δημιουργούν το νέο θεατρικό έργο «Αρτώ / Βαν Γκογκ», προσκαλώντας τον εξαιρετικό ηθοποιό του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette στη χώρα μας από τη Νέα Υόρκη, αποκλειστικά για να ερμηνεύσει τον θρυλικό διανοητή υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Ιόλης Ανδρεάδη και μόνο για 15 παραστάσεις στο Θέατρο Σημείο.

Ιδιαιτέρα γνωστός και αγαπητός παγκοσμίως από τις συχνές εμφανίσεις του σε δημοφιλείς σειρές του NETFLIX, της DISNEY+ και των δικτύων NBC και CBS όπως «Law & Order», «The Blacklist», «Punisher», «Madam Secretary» κ.ά, ο ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ κατέφθασε στην Αθήνα, έχοντας διανύσει μια από τις πιο πετυχημένες σεζόν της καριέρας του συμπρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Ντένζελ Ουάσινγκτον και του Τζέικ Τζίλενχαλ στον πολυσυζητημένο «Οθέλλο», την παράσταση που έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια τη σεζόν 2024-2025 στην Αμερική και έκανε τις υψηλότερες εισπράξεις μιας μη μιούζικαλ παραγωγής στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο σπουδαίος ηθοποιός επισκέπτεται την Αθήνα, μετά τις διθυραμβικές κριτικές που εισέπραξε το 2022 με την ίδια παράσταση στο ιστορικό Υπόγειο του Θέατρου Τέχνης. “Η μεγαλύτερη έκπληξη της σεζόν, ένας απίστευτος Αμερικανός ηθοποιός, καταφέρνει κάτι ασύλληπτο, μπαίνει τόσο βαθιά μέσα στον ρόλο του που γίνεται ο ίδιος ο ήρωας του έργου, με μια ερμηνεία που μοιάζει να βγαίνει από τα έγκατα της υποκριτικής τέχνης, σε μία παράσταση-πραγματική εμπειρία” είχε αναφέρει τότε το NEWS247, ενώ το EURONEWS προσέθετε “Ένας καταιγιστικός μονόλογος από τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό, ο οποίος δεν έχει μπει απλά στο πετσί του ρόλου, αλλά σχοινοβατεί με επιτυχία μεταξύ απόλυτης ηρεμίας και ένθεης μανίας, καταθέτοντας μια πυρετώδη ερμηνεία, με δύο μάτια που καίνε, μηλίγγια που πετούν και ένα σώμα που φλέγεται, ξεδιπλώνοντας αβίαστα ένα υποκριτικό ‘οπλοστάσιο’, που επιβεβαιώνει περίτρανα την καταπληκτική πορεία του μέχρι σήμερα”.

Το έργο «Αρτώ/Βαν Γκογκ» ταξιδεύει τα τελευταία χρόνια εκτός συνόρων με μεγάλη επιτυχία, καθώς έχει παρουσιαστεί σε ιστορικά θέατρα και θεσμούς, όπως το ανατρεπτικό The Tank Theatre της Νέας Υόρκης το 2023 και τα διεθνή φεστιβάλ «International Theatre Festival Monodrama» της Σόφιας και «Crossroads Stage Autumn Theater Festival» της Φιλιππούπολης το 2024, εισπράττοντας εξαιρετικές κριτικές.

Λίγα λόγια για το έργο

Παρίσι, 1947.

O Αντονέν Αρτώ εμφανίζεται σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο. Δείχνει ήρεμος. Είναι ήρεμος. Ύστερα από εννέα χρόνια ψυχιατρικού εγκλεισμού και έχοντας υποστεί 51 ηλεκτροσόκ, μοιάζει να έχει επανέρθει στην «τάξη». Η διάλεξή του έχει τίτλο «Βαν Γκογκ, ο Αυτόχειρας της Κοινωνίας».

Το περιβάλλον γύρω του είναι ασφυκτικό. Το κοινό σιωπηλό. Το φρόνημά του υψηλό. Έχει έρθει με αποδείξεις. Τις κουβαλάει στα 406 μουντζουρωμένα τετράδια που δεν αποχωρίζεται ποτέ. Όλη η καλή κοινωνία του Παρισιού έχει κατακλύσει τον χώρο για να τον ακούσει. Gide, Breton, Camus, Lacan.

Υπερασπίζεται με πάθος μια ιδέα: η αυτοκτονία του Βίνσεντ Βαν Γκογκ είχε τους εκτελεστές της.

Αναζητώντας αρχικά μέσα στους πίνακες, τις σημειώσεις και την αλληλογραφία του μεγάλου ζωγράφου τα αίτια της αυτοχειρίας του, υποπτεύεται πως οι πραγματικοί αυτουργοί βρίσκονται ανάμεσα στο ακροατήριό του.

Ο Αρτώ ταυτίζεται, ηλεκτρίζεται, μαγεύεται και πάσχει. Νιώθει τον παλμό του Βαν Γκογκ και προφητεύει. Θέλει να ξεσκεπάσει τους ενόχους. Θέλει να φωνάξει για τους αθώους. Θέλει να αρθρώσει την τελευταία συλλαβή ανάμεσα στη μεγάλη αδικία του κόσμου και σε αυτό που μεσολαβεί για φτάσει κάποιος να κοιμάται αγκαλιά με ένα γεμάτο πιστόλι.

Λίγα λόγια για τον Gene Gillette

Ο Gene Gillette έγινε ευρύτερα γνωστός στο θεατρικό κοινό της Νέας Υόρκης από τη συγκλονιστική ερμηνεία του ως «Άμλετ» στο Denver Civic Theatre και από τις παγκοσμίως γνωστές παραστάσεις στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει τα τελευταία χρόνια όπως το «To Kill A Mockingbird» (Lincoln Center Theater) -η μοναδική παράσταση που ανέβηκε μεταξύ άλλων και στο Madison Square Garden και θεωρείται «το πιο επιτυχημένο αμερικανικό έργο στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ» σύμφωνα με το «60 Minutes»-, το «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time» (Broadway, National Theatre) και το «War Horse» (Broadway), μεταξύ πολλών άλλων.

Η σεζόν που μόλις πέρασε ήταν από τις πιο πετυχημένες της καριέρας του καθώς συμπρωταγωνίστησε στο πλευρό του Ντένζελ Ουάσινγκτον και του Τζέικ Τζίλενχαλ στον πολυσυζητημένο «Οθέλλο», την παράσταση που έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια τη σεζόν 2024-2025 στην Αμερική και έκανε τις υψηλότερες εισπράξεις μιας μη μιούζικαλ παραγωγής στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ.

Ιδιαιτέρως αγαπητός παγκοσμίως και από τις συχνές εμφανίσεις του σε δημοφιλείς σειρές στις πλατφόρμες του NETFLIX, της DISNEY+ και του δικτύου του NBC και του CBS όπως: Law & Order, The Blacklist, Punisher, Madam Secretary, Instinct, Quantico, The Good Wife, Elementary, Person of Interest, Ringer και πολλές άλλες.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνογραφία – Κοστούμι: Δήμητρα Λιάκουρα

Ηχοτοπίο: Ερατώ Κρεμμύδα

Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου

Παραγωγή: Ρέον

Στον ρόλο του Αντονέν Αρτώ ο Gene Gillette

Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Τιμές εισιτηρίων

16 € γενική είσοδος και 14 € μειωμένο-φοιτητικό

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/arto/ban-gkogk

Τα έργο «Αρτώ / Βαν Γκοκγ» κυκλοφορεί σε δίγλωσση εκδοχή (ελληνικά και αγγλικά) από την Κάπα Εκδοτική https://www.kapaekdotiki.gr/product/ioli-andreadi-kai-aris-asproulis-arto-van-gkogk. Γράφτηκε το 2015 και αποτελεί το πρώτο μέρος της τριλογίας των θεατρικών έργων –Οικογένεια Τσέντσι (2015), Κόκκαλο (2022)– που δημιούργησαν η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης με αφορμή τη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου και πρωτοπόρου καλλιτέχνη και διανοητή του 20ού αιώνα Αντονέν Αρτώ.

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

