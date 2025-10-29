«Family Secrets»: Η μαύρη κωμωδία του Enrico Luttman στο Θέατρο Αλκμήνη

Δεύτερη χρονιά επιτυχίας για την Ιταλική μαύρη κωμωδία «Family Secrets» του Enrico Luttmann, η οποία αφού ταξίδεψε σε Ιταλία, Αμερική, Βουδαπέστη και Αφρική και για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Ελλάδα την περασμένη θεατρική σεζόν, επανέρχεται στο Θέατρο Αλκμήνη, στην σκηνή Secret room.

Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, θα απολαύσουμε την θεατρική παράσταση «Family Secrets» του Enrico Luttmann, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Λιακόπουλου, η οποία μέσα από κλαυσίγελο, χιουμοριστικές ατάκες κι ένα ταξίδι μπρος και πίσω στο χρόνο, πραγματεύεται επίκαιρα θέματα της εποχής μας, με κυρίαρχο την αιώνια και ατελεύτητη αγάπη μητέρας και γιου, ζητήματα όπως το δικαίωμα της επιλογής, της μη θνητότητας, της ομοφυλοφιλίας καθώς και ριζικά θέματα όπως η αποδοχή απ’ τους γονείς εν έτη 2025, η ταυτότητα και η καταπίεση από νόρμες που μας έχουν ‘’φορέσει ‘’ και αρνούμαστε να απαλλαγούμε.

Λίγα λόγια για το έργο

Γκράτσια και Αδάμ …

Μια συνταξιούχος δασκάλα, η Γκράτσια, που έχει απομονωθεί στο σπίτι της και ζει πλέον μέσα από τις σαπουνόπερες, που έχουν μετατραπεί στη καθημερινή πραγματικότητά της. Αγαπημένη της ‘’ πραγματικότητα‘’ η σειρά ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ, την οποία παρακολουθεί ανελλιπώς, ζώντας μέσα από τις σκηνές τις στιγμές και συναισθήματα που η ίδια δεν βίωσε ποτέ.

Ο Αδάμ, γιός της, σεναριογράφος σε σαπουνόπερες και επίδοξος θεατρικός συγγραφέας, επιστρέφει στο πατρικό του, μετά από απουσία πολλών ετών, για να περάσει λίγο χρόνο με τη μητέρα του, ύστερα από μία αποτυχημένη προσπάθεια να κάνει το επόμενο επαγγελματικό βήμα στη ζωή του.

Η συνύπαρξή τους θα φέρει στο φως οικογενειακά μυστικά, κρυμμένα μέχρι τώρα στο παλιό μπαούλο… με αποκορύφωμα το μεγάλο μυστικό της Γκράτσια, που θα αλλάξει, για πάντα, τη σχέση τους.

Το “Family Secrets” είναι ένα τρυφερό έργο, που περνάει απ’ το γέλιο στο δάκρυ – ακριβώς όπως συμβαίνει και στη ζωή.

Άλλωστε, ”όλοι το παθαίνουμε…μεγαλώνουμε νιώθοντας πως οι γονείς μας είναι αθάνατοι και σχεδόν ποτέ δεν τους ρωτάμε για τη ζωή τους πριν από εμάς. Για τις οικογένειές τους, τις παρέες τους, τα ενδιαφέροντά τους ως παιδιά… λες και γεννήθηκαν ενήλικες. Λες και γεννήθηκαν ‘’ μαμά ‘’ και ΄΄μπαμπάς ‘’. Σαν να μην είχαν πρότερο βίο. Αισθανόμαστε πως θα υπάρχουν για εμάς εις τους αιώνας των αιώνων… Σαν τον Άρη. Σαν την Αφροδίτη. Σαν τη γη…σαν τον ήλιο, για να φωτίζουν τις ζωές μας…’’

(απόσπασμα από το κείμενο)

Σημείωμα συγγραφέα

«Μου αρέσει να γράφω απλές ιστορίες, για ανθρώπους που η ζωή ξαφνικά τους τραβάει το χαλί κάτω απ’ τα πόδια τους, τους βγάζει από τις νόρμες τους και σπάει τον μικρόκοσμο τον οποίο οι ίδιοι έχουν χτίσει μέρα με τη μέρα, και τελικά δεν είναι αυτό που ονειρεύονταν, αλλά μια φυλακή, στην οποία έχουν οικειοθελώς δημιουργήσει και εγκλωβιστεί σε αυτή και από την οποία αρνούνται να βγουν.

Η Γκράτσια και ο Αδάμ, οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, προσπαθούν να αντισταθούν με κάθε δύναμη που έχουν στο τσουνάμι γεγονότων που κατακλύζουν τη ζωή τους. Αμπαρώνουν πόρτες, σφραγίζουν τα παράθυρα, αλλά και πάλι δεν αρκεί. Το καράβι μπάζει πια νερά και σιγά, σιγά βουλιάζει και τους παρασύρει στο βυθό.

Σε τέτοιες περιστάσεις, έχουμε δύο μονοπάτια. Είτε παρατηρούμε παθητικά, περιμένοντας πότε θα βουλιάξουμε, είτε αντιστεκόμαστε και παλεύουμε. Σημασία δεν έχει τι από τα δύο θα επιλέξουμε, αλλά ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε το καθετί. Το σθένος που θα υποδείξουμε. Και φυσικά είναι αυτές οι στιγμές που ανακαλύπτουμε το μεγαλύτερό μας όπλο απέναντι στις δυσκολίες, την αληθινή και άνευ όρων αγάπη.»

Enrico Luttmann

Η ταυτότητα της παράστασης

Family Secrets

του Enrico Luttmann

Μαύρη κωμωδία

Διάρκεια παράστασης : 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Παραστάσεις: Έως το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί : Μαίη Σεβαστοπούλου, Γιώργης Κοντοπόδης

Συντελεστές :

Σκηνοθεσία – φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Μετάφραση : Γιώργος Δόξας

Σκηνικό – κοστούμια : Νόρα Πόντη

Μουσική : Άγγελος Ανδρεόπουλος

Φωτογραφίες : Νικόλας Παπουτσάκης

Παραγωγή: Creatists | www.creatists.gr

Social Media: Μαρλού Ξηνταριανού

Θέατρο Αλκμήνη

Σκηνή Secret Room

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Μετρό: Στάση Κεραμεικός, Τρόλεϋ: 21 Στάση ΚΑΜΠΑ, ΟΑΣΑ: 049, 815, 838, 914, Γ18 Στάση ΚΑΜΠΑ, 035 Στάση ΙΚΑ

Το Θέατρο είναι προσβάσιμο για ΑΜΕΑ

Πρεμιέρα: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες και ώρα παράστασης:

Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:15

Προπώληση εισιτηρίων:

Ταμείο του θεάτρου “Αλκμήνη”, 2103428651 Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 6931158784

Ηλεκτρονικά: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-alkmini-family-secrets/

Τιμή εισιτηρίων:

16 ευρώ/ 13 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α.