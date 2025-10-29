«Ο Φιάκας»: Κωμωδία αστειοτάτη εις πράξεις δύο, του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε τη σεζόν 2024 – 2025 και τα συνεχόμενα sold out, η κωμωδία της χρονιάς «Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή σε σκηνοθεσία Πάνου Σκουρολιάκου συνεχίζεται στο «Από Μηχανής» Θέατρο.

Στο ρόλο του αξιαγάπητου απατεώνα Φιάκα, ο Γιώργος Γαλίτης.

Μια ξεκαρδιστική, διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια και με μειωμένο εισιτήριο για τα παιδιά, με τραγούδια της εποχής και τη συμμετοχή ζωντανής μουσικής επί σκηνής καθώς και του καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Σπυρόπουλου, γιού και άξιου συνεχιστή του «εθνικού καραγκιοζοπαίχτη» Θανάση Σπυρόπουλου.

«Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή είναι σύγχρονος, αστείος και γεμάτος απρόβλεπτες στιγμές όπου ακόμα και οι θεατές μπορεί να βρεθούν μπλεγμένοι!

Η υπόθεση

Στην Κωνσταντινούπολη του 1870 ο Χαρίλαος Πλουτίδης ή Χαράλαμπος Πεταλούδης ή Φιάκας, ένας απατεώνας καταχρεωμένος και κυνηγημένος από δανειστές κι εμπόρους, υποδύεται τον γόνο πλούσιας οικογένειας για να κερδίσει την Ευανθία και να καρπωθεί την προίκα της. Η Ευανθία συνεπαρμένη από τα μυθιστορήματα της εποχής και γοητευμένη από τους φανταστικούς τίτλους ευγενείας του αγαπημένου της, πέφτει εύκολα στην παγίδα του. Οι ξεκαρδιστικές καταστάσεις κορυφώνονται όταν με τον κίνδυνο ότι η ταυτότητα του Φιάκα θα αποκαλυφθεί, εκείνος υποδύεται έναν Γερμανό Βαρόνο που βρίσκεται «incognito» στην Πόλη!

Το έργο

«Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή είναι μια σπαρταριστή κωμωδία ηθών γραμμένη σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γλώσσα όπου το τοπικό ιδίωμα της Κωνσταντινούπολης μπλέκεται με τη «λόγια γλώσσα» του 19ου αιώνα.

Ο συγγραφέας μάς μεταφέρει στα ήθη και τις μόδες της Πολίτικης κοινωνίας του 1870 και θίγει με σατυρική διάθεση και καυστικό τρόπο την υπερβολή και την ξενομανία της εποχής.

«Ο Φιάκας» πρωτοανέβηκε το 1870 στην Κωνσταντινούπολη κι έκτοτε είναι από τις πιο σημαντικές κι αγαπητές κωμωδίες του νεοελληνικού θεάτρου που παρουσιάζεται ανελλιπώς.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Να λοιπόν που συναντώ για 5η φορά στη ζωή μου τον «Φιάκα».

Είναι αυτή η Κωσταντινουπολίτικη κωμωδία μια γνώριμη από παλιά, που όλο εκπλήξεις σού επιφυλάσσει. Κάθε φορά, έναν καινούριο πιο βαθύ και πιο γοητευτικό κόσμο σού αποκαλύπτει. Και πάντα κάτι καινούριο έχεις να μάθεις και να πεις σ΄ αυτήν τη νέα συνάντηση.

Φροντίσαμε όλοι εμείς που στήσαμε αυτήν την παράσταση να προτείνουμε στο θεατή έναν καινούριο «Φιάκα», με πολλή αγάπη, με υλικά που παραλάβαμε από τους παλιότερους και νέα που στοχεύουν στο μέλλον. Εικόνες, ήχοι, λόγος, συμπεριφορές, κινήσεις και καταστάσεις που θέλουμε να μοιρασθούμε μαζί σας.

Με τον «Φιάκα» και άλλα πολλά έργα της εποχής, στην Κωνσταντινούπολη ξαναγεννιέται μετά από μακρά σιωπή το θέατρο στην ελληνική γλώσσα. Το μόνο θέαμα που συντρόφευε τον Έλληνα έως τότε ήταν ο Καραγκιόζης που αφήνει τον μπερντέ και έρχεται ως ηθοποιός, με σάρκα και οστά, να μεγαλουργήσει στο σανίδι.

Θερμές ευχαριστίες στο «Από Μηχανής Θέατρο», στους εκλεκτούς της συντεχνίας του θεάτρου, (ηθοποιούς, μουσικούς, εικαστικούς, τεχνικούς και συνεργάτες) και ακόμα σε όσους συνετέλεσαν στη δημιουργία αυτής της νέας εκδοχής του «Φιάκα»του υπέροχου Δημοσθένους Μισιτζή!

Πάνος Σκουρολιάκος

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Πάνος Σκουρολιάκος

Σκηνικά – κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Επιμέλεια κίνησης – χορογραφίες: Ειρήνη Κυρμιζάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ουρανία Στυλιανού

Φωτισμοί: Βλάσσης Θεοδωρίδης

Φωτογραφίες παράστασης/trailer: Δάφνη Δρακούλη – Μυρτώ Γρηγορίου

Γραφιστική επιμέλεια: xMx – Michelangelo Bevilacqua

Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We will

Παίζουν (αλφαβητικά):

Γιώργος Γαλίτης: Φιάκας

Άννα Ελεφάντη: Ευανθία

Δημήτρης Μυλωνάς: Γιάννης

Φώτης Τσορανίδης: Καζαμίας

και η Ιλιάδα Λαμπρίδου στο ρόλο της κοκόνας Φρόσως

Ø Στην παράσταση συμμετέχει ζωντανά ο καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Σπυρόπουλος. Βοηθοί στο μπερντέ, οι μαθητές της Ακαδημίας Θεάτρου Σκιών «Θανάσης Σπυρόπουλος».

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Φώτης Τσορανίδης (κιθάρα)

Γλαύκος Σμαριανάκης (βιολί)

Πού: Κάτω Σκηνή «Από Μηχανής» Θεάτρου, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Εισιτήρια: 17 ευρώ: Κανονικό, 15 ευρώ: ΑΜΕΑ, άνεργοι, φοιτητές, άνω των 65

10 ευρώ: Παιδικό

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210. 5232097

Προπώληση: more.com