5ο Φεστιβάλ Θεάτρου Βαλίτσας: Από 10 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο της Ημέρας

Από τις 10 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, έντεκα θεατρικές ομάδες από την Ελλάδα θα παρουσιάσουν 15 παραστάσεις – δύο εκ των οποίων εκτός διαγωνιστικού μέρους – μαζί με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων: σεμινάρια, workshops και masterclasses.

Πιστό στη φιλοσοφία του θεάτρου που… χωράει σε μια βαλίτσα, το φεστιβάλ αναδεικνύει τη δύναμη της λιτότητας, δίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον ηθοποιό και στη ζωντανή επαφή με το κοινό. Κάθε παράσταση είναι ένα μικρό ταξίδι, όπου τα ελάχιστα μέσα γίνονται φορείς μέγιστης εκφραστικότητας.

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για:

● Πολυμορφία παραστάσεων: Από κλασικές προσεγγίσεις σε νέα έργα, μέχρι πειραματικές φόρμες και διαδραστικές παραστάσεις.

● Παράλληλες δράσεις: Εκπαιδευτικά προγράμματα για καλλιτέχνες και θεατρόφιλους, με δωρεάν συμμετοχή για τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ.

● Διαγωνιστικό χαρακτήρα: Βραβεία για καλύτερη παράσταση, σκηνοθεσία, ερμηνείες, σκηνογραφία, μουσική και χορογραφία, απονεμόμενα από πενταμελή επιτροπή καταξιωμένων ανθρώπων του θεάτρου.

Περισσότερο από ένα φεστιβάλ

Από την πρώτη του διοργάνωση το 2015, το Athens Suitcase Theatre Festival έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς που τολμούν να πειραματιστούν και για θεατές που αναζητούν το διαφορετικό. Η έννοια της “βαλίτσας” δεν αφορά μόνο το σκηνικό ή τα μέσα, αλλά και την ίδια την ιδέα του θεάτρου ως ταξίδι – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Διάρκεια: 10–21 Σεπτεμβρίου 2025

Χώρος: Θέατρο της Ημέρας, Αθήνα

Συμμετοχές: 11 ομάδες – 15 παραστάσεις (2 εκτός διαγωνισμού)

Παράλληλες δράσεις: Σεμινάρια, workshops, masterclasses

Το Πρόγραμμα των παραστάσεων:

10/9 – 21:00 Τελετή Έναρξης

Οι ομάδες αυτοπαρουσιάζονται.

Παράσταση, “Σιωπή Ι”

11/9 – 19:00 Γλυκές Ρέγγες “Έξω Από το Ψυγείο” Improv

12/9 – 19:00 Γλυκές Ρέγγες “Έξω Από το Ψυγείο” Improv

13/9 – 19:00 Grein Linda – “Τσελεμεντές”

14/9 – 21:00 Grein Linda -“Τσελεμεντές”

13/9 – 21:00 Οι Ασκηνοθέτητοι “Pictures From The Countryside”

14/9 – 19:00 Δ.Μαγκλάρας, Ε.Μπρακουμάτσου, Λ.Τρικούκη “Χωρίς Αποσκευές”

15/9 – 21:00 Βασίλης Λιασκοβίτης “Quiet Man”

16/9 – 21:00 Τρίτο Κουδούνι – Dancevacuum “Ο Κροκόδειλος”

17/9 – 19:00 Τρίτο Κουδούνι – Dancevacuum “Ο Κροκόδειλος”

17/9 – 21::00 Nimertis Performance – Bonds & Bounds 2

19/9 – 19:00 Μαριάννα Σολομωνίδου “Birding”

19/9 – 21:00 Το Πρώτο Βήμα – Θεόδωρος Εσπίριτου “Η Γυναίκα της Ζάκυνθος

20/9 – 19:00 Λουκάς Ιωάννου – Μαριάννα Παφίτη “Διαμαρτυρία – Δυστοπική Εκδοχή”

20/9 – 21:00 Ευχαριστώ – “Υπέροχο Τάνγκο”

21/9 – 19:00 Ευχαριστώ – “Υπέροχο Τάνγκο”

21//9 – 21:00 Απονομή Βραβείων – Παράσταση “Σιωπή ΙΙ”

Σεμινάρια – Workshop

11//9 – 18:00 – 21:00 Μαίρη Τσαρέα – Θεατρική Κινησιολογία – Κίνηση Λόγος

12//9 – 18:00- 21:00 Παύλος Καβουρας – Στην Δίνη του Ανάμεσα: Η Παράσταση του Ιερού

Το Ιερό της Παράστασης.

13//9 – 18:00- 21:00 Αντώνης Χαλκιάς – Η Σκηνογραφία στο Θέατρο, το Σινεμά και στην Τηλεόραση.

14//9 – 18:00 – 21:00 Θεόδωρος Εσπίριτου – Μικρό Σεμινάριο Θεατρικής Εκπαίδευσης

15//9 – 18:00 – 21:00 Ανδρέας Κουτσουρέλης – Το Κείμενο και η Εκφορά του

16//9 – 18:00 – 21:00 Ιωάννης Γεωργέας – Υπάρχει Σχολείο για να Ξεμάθεις

17//9 – 18:00- 21:00 Ramiro Gabriel Valerio Lemes – Marina Petrogona – Masterclass Αργεντίνικο Τάνγκο

19//9 – 18:00- 21:00 Νίκος Περέλης – Λόγος Περί Θεάτρου

20//9 – 18:00- 21:00 Νίκος Χατζηπαπάς – Η Σκηνοθεσία στο Θέατρο από το Α-Ω

Τα Σεμινάρια και τα εργαστήρια για τους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ είναι δωρεάν. Για τους μη συμμετέχοντες το κόστος ανέρχεται στα 60 Ευρώ ανά Εργαστήριο. Δηλώσεις συμμετοχής στο email του Φεστιβάλ: [email protected] και στα τηλέφωνα 2109311271 & 6942605742, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.