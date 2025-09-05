Μαρίτα Παπαρίζου: «…Δεν είναι υπέροχος ο κόσμος της όπερας;…»

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Συνεχίζοντας την πορεία των τελευταίων ετών, η Καλλιθέα πρωτοπορεί στον χώρο της κλασσικής μουσικής, προσφέροντας στους δημότες της την 1η Πανελλήνια Παρουσίαση της όπερας του Νικολό Πόρπορα «Αριάδνη στη Νάξο». Την ορχήστρα διευθύνει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ιταλός αρχιμουσικός Μαουρίτσιο Κολασάντι, ενώ σε ρόλο Αφηγητή θα είναι ο έμπειρος Γιώργος Αχλαδιώτης.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί σε συναυλιακή μορφή, με τη συμμετοχή κλιμακίου της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, στην πλατεία Δαβάκη, στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 9 μ.μ..

Η όπερα του Πόρπορα ακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα το μύθο. Η διεθνούς φήμης κοντράλτο Μαρίτα Παπαρίζου καλείται να ερμηνεύσει τον ρόλο του Θησέα· μιλήσαμε μαζί της.

Κυρία Παπαρίζου, στις 8 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται η όπερα του Πόρπορα «Αριάδνη στη Νάξο». Πείτε μας δυο λόγια το έργο και το ανέβασμά του.

«Όπως, ίσως, γνωρίζετε, μένω στην Καλλιθέα και ο ήρωας της πόλης είναι ο Θησέας. Αν και η κεντρική λεωφόρος έχει μετονομαστεί σε Ελευθερίου Βενιζέλου, όλοι οι κατοικούντες στην Καλλιθέα τη λέγαμε και συνεχίζουμε να τη λέμε με το παλιό της όνομα, δηλαδή, λεωφόρο Θησέως. Ο λόγος για την ονομασία της είναι πως σύμφωνα με τον μύθο, ο Θησέας έφυγε για την Κρήτη και επέτρεψε από αυτή, χρησιμοποιώντας το τότε λιμάνι των Αθηνών, που βρισκόταν στο Φαληρικό όρμο, στη θέση των σημερινών Τζιτζιφιών. Αυτός είναι και ο λόγος που ο δήμαρχος, κ. Κώστας Ασκούνης, συζητώντας μαζί μου, μου ζήτησε να παρουσιάσω κάτι κλασικό, που να έχει αναφορά στον Θησέα. Όταν, λοιπόν, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε το πρόγραμμα Πολιτισμός και Αθλητισμός στις γειτονιές της Αττικής, προτείναμε το συγκεκριμένο έργο, με τη βοήθεια του αντιδημάρχου κ. Γιώργου Γερολυμάτου, πετυχαίνοντας την έγκριση εκ μέρους της Περιφέρειας».

Πρόκειται, δηλαδή, για μια δράση στην οποία συμμετέχουν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Καλλιθέας;

«Και όχι μόνον. Στο εγχείρημά μας συμμετέχει και ο δήμος Αθηναίων με τη Συμφωνική Ορχήστρα του. Πώς θα μπορούσε να λείπει και η ίδια η Αθήνα από αυτό. Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως σύμφωνα με τον μύθο, ο Θησέας έκανε την πρώτη συνένωση δήμων στην ιστορία· και χρησιμοποιώ τον όρο ιστορία γιατί, όπως πολύ συχνά λέμε, η μυθολογία είναι παρεφθαρμένη ιστορία. Ήταν σαν να λέμε όχι απλά ένας βασιλιάς της Αττικής, αλλά ο πρώτος περιφερειάρχης της ιστορίας. Βέβαια, στη σημερινή Περιφέρεια Αττικής υπάγονται και η Ελευσίνα με τα Μέγαρα, που τότε δεν είχαν συμμετάσχει στη συνένωση, αλλά και πάλι οι συμπτώσεις και οι συγκυρίες παίζουν περίεργα παιχνίδια στο σήμερα».

Εσείς, όμως, μιλάτε για τη Νάξο και όχι για την Αθήνα· θα θέλατε να μας πείτε κάτι παραπάνω;

«Η όπερα πραγματεύεται τον μύθο της εγκατάλειψης της Αριάδνης, από τον Θησέα, στο ταξίδι της επιστροφής τους στην Αθήνα ή μάλλον στις Τζιτζιφιές, από την Κρήτη, μετά τη σφαγή Μινώταυρου και την αποθέωσή της ως σύζυγο του θεού Διονύσου».

Υπάρχουν και άλλες όπερες με επίκεντρο τον Θησέα· γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη;

«Όντως, υπάρχουν πολλές, αλλά έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκριμένο έργο μιας και με αυτό ντεμπουτάρισα και πάτησα στο σανίδι ως σολίστ, πριν από αρκετά χρόνια στη Γένοβα, σε συνεργασία με την όπερα στης Σαβόνας. Τότε, βέβαια, είχα ερμηνεύσει τον Ώναρο, τον αρχιερέα του Διονύσου στο νησί της Νάξου, που αποκαλύπτεται πως είναι κάτι παραπάνω από αρχιερέας, ενώ τώρα θα ερμηνεύσω, για πρώτη φορά, τον ίδιο το Θησέα· άντρας κι ο ένας, άντρας κι ο άλλος».

Αλήθεια, αυτό γιατί συμβαίνει; Γιατί, δηλαδή, γυναίκες καλούνται να ερμηνεύσουν αντρικούς ρόλους;

«Η όπερα, άμα τη γενέσει της, ακολούθησε το τυπικό της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, όπου δεν υπήρχε συμμετοχή γυναικών, όπως άλλωστε και στο ελισαβετιανό θέατρο. Τους γυναικείους ρόλους τους έπαιζαν οι καστράτοι, δηλαδή ευνουχισμένοι άντρες τραγουδιστές· όμως, ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή τους που οι συνθέτες άρχισαν να γράφουν και αντρικούς ρόλους για αυτούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην επαρκούν πια οι καστράτοι και οι συνθέτες, ήδη από τότε, να αρχίσουν να γράφουν εξ αρχής αντρικούς ρόλους για γυναικείες φωνές, κυρίως κοντράλτο, αλλά και κάποιες φορές σοπράνο. Με την κατάργηση του ευνουχισμού, τον 19ο αιώνα, το βάρος έπεσε αποκλειστικά στις γυναίκες, για να φτάσουμε στον 20ο αιώνα, όπου άρχισαν να εμφανίζονται οι κόντρα τενόροι, άντρες δηλαδή τραγουδιστές, που χρησιμοποιούν το φαλτσέτο, την ψεύτικη φωνή που προσομοιάζει τη γυναικεία, και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που όλα επιτρέπονται, και άντρες και γυναίκες παντού. Δεν είναι υπέροχος ο κόσμος της όπερας; Μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις επάνω στη σκηνή, χωρίς καμία διάκριση».

Άρα η Παπαρίζου θα είναι ο Θησέας και οι υπόλοιποι; Η Αριάδνη;

«Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με μια επίλεκτη ομάδα ταλαντούχων τραγουδιστών, με περγαμηνές στο εξωτερικό, τη Χρύσα Μαλιαμάνη στον ρόλο της Αριάδνης, της κεντρικής ηρωίδας, τη Μάρθα Σωτηρίου ως Αμαζόνα Αντιόπη, την Έλενα Μαραγκού στον ρόλο του Ώναρου και τον Γιώργο Ιατρού ως Πειρίθου, τον φίλο Θησέα, ενώ επιστρέφει στην Καλλιθέα και ο σπουδαίος Ιταλός μαέστρος Μαουρίτσιο Κολασάντι, με βοηθό του, για ακόμα μια φορά, τον Αλέξανδρο Παπαρίζο· ενώ ως αφηγητής, ελλείψει υπερτιτλισμού, θα είναι ο Γιώργος Αχλαδιώτης».

Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι;

«Ναι· είναι σημαντικό πως η όπερα αυτή ψηφιοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρουσίασής της, μετά την απώλειά της από τη RAI, που πρώτη το ψηφιοποίησε το 1982, αλλά χάθηκε κατά τη διάρκεια της μετακόμισης του αρχείου της».

Καλή σας επιτυχία· και ραντεβού στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα, με είσοδο ελεύθερη.

«Σας ευχαριστώ πολύ».