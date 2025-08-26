Πανελλήνιοι Θεατρικοί Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων στο Δήμο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου, διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά τους 38ους Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων. Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, που πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία στην πόλη του Ζωγράφου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πολλών ερασιτεχνικών θιάσων απ΄ όλη την Ελλάδα καθώς και του θεατρόφιλου κοινού.

Στη φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθούν στο διαγωνιστικό μέρος έντεκα ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες από την Αθήνα και την Περιφέρεια, οι οποίες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους από 5 έως 19 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν ανοιχτά και δωρεάν σεμινάρια για την τέχνη του θεάτρου.

Αναλυτικό πρόγραμμα διοργάνωσης:

Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 21:00, η παράσταση «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Ζωγράφου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Εσπίριτου (εκτός διαγωνισμού).

Κυριακή 7 έως και Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00 ξεκινά το Διαγωνιστικό Μέρος με τις εξής παραστάσεις:

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Θεατρική ομάδα Πλους ‘Εκπα’ – «Η δικιά μας Μαργαρίτα»

ελεύθερη απόδοση του διηγήματος “Μαργαρίτα Περδικάρη” του

Δ.Χατζή σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Θεατρική ομάδα Περάματος ‘ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ’ – «Η ιστορία μιας

σκάλας», του Αντόνιο Μπουέρο Βαγέχο σε σκηνοθεσία Βασίλη

Τριανταφύλλου

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Θεατρική Ομάδα ‘Κλεψύδρα’ – «Αριστερόχειρες» της Νεφέλης

Μαϊστράλη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μπουζάνη

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Θεατρική Ομάδα Δήμου Παπάγου-Χολαργού – «Η σπασμένη

στάμνα» του Χάινριχ φον Κλάιστ σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μπλάτσου

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Κεντρική Σκηνή Δήμου Μαραθώνα – «Η βεγγέρα» του Ηλία

Καπετανάκη σε σκηνοθεσία Ανδρομάχης Μαρκοπούλου

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Θεατρικό εργαστήρι Σπάτων ‘ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ’ – «Η αυλή των

θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη σε σκηνοθεσία Ευδοκίας

Σουβατζή

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Θεατρική ομάδα ‘Ιθακες’ Κ.Π ‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ’ ΠΕ.Αιτ/νιας – «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» του Λουίτζι Πιραντέλλο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπανικολάου

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Θεατρική ομάδα ‘ΣφήγΚΕΣ’ – «Όρνιθες» του Αριστοφάνη σε

σκηνοθεσία Βικτώρια Αγγελοπούλου

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Θεατρική ομάδα ‘Επικίνδυνη Δευτέρα’ – «Η δημοκρατία μας είναι διασφαλισμένη Τελεία.» του Θανάση Τριαρίδη σε σκηνοθεσία Βασιλικής Σκευοφύλαξ

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Θεατρική ομάδα ‘Μοίρανθος’ του Συλλόγου Ανθέων ‘Η Άνοιξη’ – «Η μικρή μας πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Παναγόπουλου

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Θεατρική ομάδα ‘ΘΕΑΤΡόPolice’ – «Λίρα 100» σε σύνθεση κειμένων και σκηνοθεσία της Γιούλης Μαρούση

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00 – Τελετή λήξης

Απονομή βραβείων

“Απορρίπτεται” του Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη (επαγγελματική παράσταση)

Παρασκευή 19, ώρα 21:00 “Η Καθημερινότητα”, σε συγγραφή – σκηνοθεσία Στέλιου Δερέμπεη / νεοσύστατη θεατρική ομάδα μελών Α’ ΚΑΠΗ Ζωγράφου (εκτός διαγωνισμού)

Την επιλογή των παραστάσεων του διαγωνιστικού μέρους ανέλαβε η Προκριματική Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ.: Δημήτρης Ντάσκας (Ηθοποιός- Σκηνοθέτης, πρόεδρος της επιτροπής), Θεόδωρος Εσπίριτου (Σκηνοθέτης- Συγγραφέας) και Λυσάνδρα Αναστασοπούλου (Ηθοποιός – Θεατροπαιδαγωγός)

Το έργο της Κριτικής Επιτροπής έχουν αναλάβει οι: κ.κ. Σωτήρης Καραμεσίνης (Σκηνοθέτης-Ερευνητής ΕΚΠΑ, πρόεδρος της επιτροπής ), Γιώργος Αλαχούζος (Δημιουργός Ειδικών Εφέ), Ανατολή Αθανασιάδου (Ηθοποιός – Σκηνοθέτης), Κατερίνα Θεοδωράτου (Θεατρολόγος), Βασίλης Κυρίτσης (Σκηνοθέτης – Ηθοποιός), Ρένα Ρίγγα (Σεναριογράφος).

Κατά τη φετινή διοργάνωση, ο Δήμος επαναφέρει τον δωρεάν κύκλο σεμιναρίων, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενήλικες επιθυμούν, δηλώνοντας υποχρεωτικά τη συμμετοχή τους εδώ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFAPA8CL-FV0OExBZQxbv_p1lwTeFrX71B-D0t_fGhnANslA/viewform

ή στέλνοντας email στο [email protected] από τις 20 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτούντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και θα αποσταλεί στους συμμετέχοντας email επιβεβαίωσης μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν

αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως και μία ημέρα πριν την έναρξη εκάστου σεμιναρίου.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στη βίλα Ζωγράφου ως ακολούθως:

1) “Δημιουργώντας μια παράσταση” με τον σκηνοθέτη Τάσο Πυργιέρη /Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, Ώρες: 11:00-13:00

2) “Ανιχνεύοντας το θεατρικό κείμενο” με την σκηνοθέτη Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη / Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, Ώρες: 11:00-13:00

3) “Το θέατρο ως θεραπεία στις ευάλωτες κοινότητες και τα σχολεία της Βραζιλίας” με τον σκηνοθέτη Σωτήρη Καραμεσίνη/ Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, Ώρες: 11:00-13:00

4) “Το σενάριο στην τηλεόραση, στο θέατρο και στον κινηματογράφο” με την σεναριογράφο Ρένα Ρίγγα/ Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, Ώρες: 11:00-13:00

Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Ζωγράφου συνδέει το θεσμό με την αλληλεγγύη για τις ευάλωτες ομάδες της πόλης, καθώς η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ θα είναι ευπρόσδεκτες οι συνεισφορές των πολιτών σε τρόφιμα μακράς διάρκειας και φάρμακα, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου και την ενίσχυση των ωφελούμενων οικογενειών.

Ο Δήμος Ζωγράφου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους ερασιτεχνικούς θιάσους που συμμετείχαν στη διαδικασία των 38 ων θεατρικών αγώνων, ανεξαρτήτως πρόκρισης. Επίσης, σε όλα τα μέλη της Κριτικής και

Προκριματικής Επιτροπής καθώς και τους εισηγητές των σεμιναρίων κ.κ. Σωτήρη Καραμεσίνη, Ρένα Ρίγγα, Τάσο Πυργιέρη και Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, σημαντικούς καλλιτέχνες και σημαντικές καλλιτέχνιδες από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμη στα βιβλιοπωλεία της πόλης μας Βιβλιόσημο, Γνώση, Προγουλάκης, Προκόπης, Στάχυ, Τρυποκάρυδος, που στηρίζουν το θεσμό με τη χορηγία βιβλίων – δώρων για τους θιάσους.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 210-7481396

Δ/νσεις: Υπαίθριο Δημοτικό θέατρο Ζωγράφου – Γεωργίου Ζωγράφου 17, είσοδος από Βίλα Ζωγράφου και Βίλα Παυλίνα Βίλα Ζωγράφου – Γεωργίου Ζωγράφου 15