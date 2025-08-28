Φεστιβάλ Κολωνού: 20 θεατρικές παραστάσεις στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων

Ένα πλούσιο πρόγραμμα είκοσι θεατρικών παραστάσεων από σπουδαίους συντελεστές, αγαπημένες επαναλήψεις και νέες επιλογές, φέρνει τον φετινό Σεπτέμβριο ο Δήμος Αθηναίων στο Φεστιβάλ Κολωνού.

Από τις 8 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της εγχώριας και διεθνούς δραματουργίας, από αρχαίες τραγωδίες μέχρι σύγχρονα έργα και αγαπημένες κωμωδίες του ελληνικού ρεπερτορίου, υπό την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

«Για πρώτη φορά, στο Φεστιβάλ Κολωνού φιλοξενούμε παραστάσεις με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας. Ο πολιτισμός αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας και η Αθήνα τον μοιράζεται με όλους. Στον Δήμο Αθηναίων επενδύουμε συστηματικά στον Πολιτισμό. Στηρίζουμε τις τέχνες και τους δημιουργούς και φροντίζουμε ώστε όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση σε μοναδικά θεατρικά δρώμενα», επισημαίνει ο δήμαρχος Χάρης Δούκας για τη γιορτή του πολιτισμού.

Η Έλενα Μαντζαβίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων, υπογράμμισε: «Πιστεύουμε πως ο πολιτισμός αφορά σε όλες και όλους. Επενδύουμε στον καθολικά προσβάσιμο πολιτισμό και το αποδεικνύουμε έμπρακτα, με την προσδοκία να έχουν όλοι οι θεατές, μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Στον καταπράσινο λόφο του Ιππίου Κολωνού, το θέατρο γίνεται σημείο αναφοράς, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες».

Το φετινό πρόγραμμα ξεκινά στις 8 Σεπτεμβρίου με τη «Μητέρα του σκύλου» του Παύλου Μάτεσι. Η Υρώ Μανέ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Ραραούς, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, ανεβαίνει η κλασική κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ στις 11 του μήνα ακολουθούν οι «Ευτυχισμένες Πέρσες»· μια σύγχρονη ανάγνωση των «Περσών» του Αισχύλου, σε πρωτότυπη σκηνική εκδοχή σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν, με τη Βίκυ Βολιώτη στον ρόλο της Άτοσσας.

Στις 12 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται το «Σαρμάντζα» του Κωνσταντίνου Δομηνίκ με τον Γιάννη Τσορτέκη, και την επομένη, 13 Σεπτεμβρίου, το έργο του Κώστα Μουρσελά «Εκείνος και εκείνος», επίσης με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Ο Γιώργος Κιμούλης υπογράφει και ερμηνεύει τον «Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 19 του μήνα η σκηνή φιλοξενεί το «Μα» της Ρηνιώς Κυριαζή, ξανά με προσβασιμότητα για όλους.

Μέσα από τα μάτια ενός αυτιστικού ανιχνεύεται το μέσα και το έξω, ο λόγος πριν τον λόγο, η μαγεία και η ομορφιά ενός κόσμου που διεκδικεί την ουσία. Ερμηνεύουν οι Δήμητρα Γκλιάτη, Μιχάλης Κουτσκουδής, Μαρίνα Πανηγυράκη, Γιώργος Φριντζήλας, Τιγκράν Αμπραμιάν.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το έργο «Μια άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, στις 23 Σεπτεμβρίου, για να ακολουθήσει την επομένη, στις 24, η «Ηλέκτρα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου. Παίζουν, αλφαβητικά, οι Γιάννης Αναστασάκης, Γρηγορία Μεθενίτη, Λουκία Μιχαλοπούλου, Νικόλας Παπαγιάννης, Ιωάννα Παππά, Αναστάσης Ροϊλός και Περικλής Σιούντας.

Τέλος, στις 28 Σεπτεμβρίου, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν παρουσιάζει την πρεμιέρα του έργου «Το Δράμα της Δημοκρατίας», μια πρωτότυπη παράσταση – σκηνική σύνθεση σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη, με θέμα το όραμα της δημοκρατίας σε σχέση με την σκληρή πραγματικότητα της εποχής μας, ειδικά σχεδιασμένη για να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κολωνού. Η δραματουργία βασίζεται σε μια σύνθεση αρχαίων κειμένων, χορικών αρχαίου δράματος, στοιχείων ντοκουμέντο, σύγχρονων μαρτυριών και κειμένων. Παίζουν οι Δημήτρης Μαγγίνας, Μαριλένα Μόσχου, Χριστίνα Σουγιουλτζή, Μαριάννα Κάλμπαρη. Παίζει και τραγουδάει ζωντανά ο Κλέων Αντωνίου.