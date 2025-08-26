«Εκείνος κι Εκείνος» στην Αττική μετά από μία θριαμβευτική πορεία σε όλη την Ελλάδα

Το καλοκαίρι 2025 η θεατρική εταιρία Non Grata Productions θα παρουσιάσει, σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, το φημισμένο και εμβληματικό έργο του σπουδαίου Έλληνα συγγραφέα Κώστα Μουρσελά «Εκείνος κι Εκείνος», σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα, με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανωλάκου.

Το φημισμένο και εμβληματικό έργο «Εκείνος κι Εκείνος» είναι ένας ύμνος στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και στο ελεύθερο χιούμορ. Ένα έργο που συγγενεύει με το θέατρο του παραλόγου και με την επιθεώρηση, μα πάνω απ’ όλα, με την σατυρική – σκεπτόμενη κωμωδία. Μία κωμωδία “αναρχική” – “αλήτικη” – “ανατρεπτική”. Μία κωμωδία υπεράνω σκέψεων, υπεράνω καταστάσεων, υπεράνω λογικής…

Ο Λουκάς (Γιώργος Κωνσταντίνου) και ο Σόλων (Λεωνίδας Κακούρης), οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές του έργου, είναι δύο σοφοί περιπλανώμενοι μποέμ, δύο άνθρωποι που θέλουν να είναι ελεύθεροι και τίποτα να μην τους εμποδίζει στο ταξίδι της ελευθερίας τους.

ΠΑΙΖΟΥΝ

Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανωλάκου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Κώστας Μουρσελάς ● Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας ● Σκηνικά: Γιάννης Σπανόπουλος ● Κοστούμια: Κωνσταντίνος Γιαννιώτης ● Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου ● Βοηθός Σκηνοθέτη: Δανάη Σταματοπούλου.

Δημόσιες Σχέσεις: Νταίζη Λεμπέση (6908 502 631)

Οργάνωση Παραγωγής: Χριστιάνα Σακαρέλη

Διεύθυνση Παραγωγής: Θοδωρής Γκόγκος

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Παραγωγή: Non Grata Productions – Βασίλης Ζήσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

– 90 Λεπτά

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

– Κανονικό: 22€

– Μειωμένο: 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, Άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ, Παιδικό από 6 έως 12 ετών)

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/ekeinos-ekeinos-periodeia

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

Τρίτη, 26/08

21:15

Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο – Λαύριο

Τετάρτη, 27/08

21:15

Αθλητικό & Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης

Πέμπτη, 28/08

21:15

Θέατρο Ορέστης Μακρής – Χαλκίδα

Τρίτη, 02/09

21:15

Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγγος – Κορυδαλλός

Τρίτη, 09/9

21:15

Αμφιθέατρο Αχαρνών – Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Τετάρτη, 10/09

21:15

Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη – Βριλήσσια

Τρίτη, 19/09

21:15

Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς