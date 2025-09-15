Μέρω Κεσεσίογλου: «…η προσφορά δεν μετριέται μόνο με έργα…»

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Η μαγεία της παράστασης «Ο Χορός του Γαλαξία» θα αφηγηθεί τη γένεση του ήλιου και των άστρων μέσα από μια χορευτική και οπτική φαντασμαγορία, που θα ολοκληρωθεί με δημιουργίες υψηλής ραπτικής του οίκου Pierre Cardin, για μόνο βραδιά στο Christmas Theater, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου [λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι].

Ο Pierre Cardin, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, δημιούργησε ένα αριστούργημα που γιορτάζει τον γάμο της τέχνης με την επιστήμη.

Μια παραμυθένια αφήγηση από τον ηθοποιό Matthew Gonder στον ρόλο του αστροφυσικού David Elbaz σε συνδυασμό με ένα υπερθέαμα με μοναδικά σκηνικά και κοστούμια, 3D οπτικά εφέ και ουράνια σώματα να αποκαλύπτονται σε ολογράμματα. Ένας αστροφυσικός σε χορευτικές φιγούρες με την επιστήμη, αλλά και με τον σούπερ σταρ του μπαλέτου Roberto Bolle και την κορυφαία μπαλαρίνα Tatiana Melnik, με τη συμμετοχή των Nuovo Balletto Di Toscana και την χορεύτρια Danielle Allouma.

Ο χορός των πλανητών με παρτενέρ τον χορό των ανθρώπων, σε ένα ταξίδι στο κέντρο του Γαλαξία μας. Η γέννηση ενός άστρου όπως ο δικός μας Ήλιος, η χορογραφία ενός πλανητικού συστήματος, η δημιουργία της Γης και των άλλων πλανητών, η απαρχή της ζωής στη Γη. Η ύπαρξή μας ως όντα του φωτός, φτιαγμένα από φωτόνια και αστερόσκονη. Το μοιραίο τέλος που περιμένει κάθε αστέρι, ο θάνατος του Ήλιου με τη μετατροπή του σε σουπερνόβα που συμπαρασύρει όλους τους πλανήτες του Ηλιακού του συστήματος.

Η μαγική βραδιά θα κλείσει με επίδειξη μόδας της καινούριας κολεξιόν του Οίκου Pierre Cardin και τελετή βράβευσης των καλύτερων νέων σχεδιαστών που κέρδισαν τα Ευρωπαϊκά βραβεία 2025 στο «Pierre Cardin Young Design Award»

«Ο Χορός του Γαλαξία» έκανε πρεμιέρα του 2021 στην Opera Garnier του Παρισιού· ακολούθησαν περιοδείες σε όλο τον κόσμο κι έρχεται αυτό το φθινόπωρο, για πρώτη φορά, και στην Αθήνα. Το διαστημόπλοιο του Οίκου Pierre Cardin προσκαλεί το αθηναϊκό κοινό στον Χορό του Γαλαξία! Άλλωστε, εδώ και χρόνια, ο Οίκος Pierre Cardin «ντύνει» με τις δημιουργίες του μέχρι και τους αστροναύτες της NASA.

H μαγική βραδιά είναι αφιερωμένη στους σκοπούς του Ιδρύματος Greek Action in Africa· η Γενική Πρόξενος της Ακτής Ελεφαντοστού, Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Greek Action in Africa, Μέρω Κεσεσίογλου μίλησε μαζί μας.

κα Κεσεσίογλου, μιλήστε μας για τη σχέση σας με τον Pierre Cardin και για την επερχόμενη εκδήλωση.

«Η γνωριμία μου με τον Pierre Cardin υπήρξε καθοριστική τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Γνωριστήκαμε σε μια εκδήλωση του FAO -Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας , όπου είμασταν Πρέσβεις Καλής Θελήσεως. Ήταν ένας άνθρωπος με αστείρευτη φαντασία, όραμα και τόλμη, που πίστεψε στις δράσεις της Οργάνωσής μου Greek Action in Africa -Ελληνική Δράση Αφρικής και στήριξε έμπρακτα την προσπάθειά μας να προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες ζωής σε παιδιά και οικογένειες στην Αφρική. Η φιλία μας βασίστηκε στον αμοιβαίο σεβασμό, στην αγάπη για τον άνθρωπο και στην πίστη ότι η τέχνη και η προσφορά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Η εκδήλωση “Ο Χορός του Γαλαξία”, που θα παρουσιαστεί στο Christmas Theater, είναι μια δική του εμπνευσμένη δημιουργία· ένα ταξίδι μέσα από τη μόδα, τη μουσική και την τέχνη, που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του: ότι το σύμπαν της δημιουργίας δεν έχει όρια. Είμαι συγκινημένη που το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει αυτό το μοναδικό έργο».

Λίγα λόγια σας για τη Greek Action in Africa;

«Συχνά στην Ευρώπη μιλάμε για την Αφρική σαν να είναι μία και μόνη χώρα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τεράστια ήπειρο με εντυπωσιακή ποικιλομορφία. Η βόρεια Αφρική έχει ισχυρή σύνδεση με τον αραβικό πολιτισμό, η υποσαχάρια Αφρική χαρακτηρίζεται από παραδόσεις και φυλετικές κοινότητες με βαθιές ρίζες, ενώ η κεντρική και η νότια Αφρική παρουσιάζουν διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά μοντέλα.

Μέσα από τη δράση της Ελληνικής Δράσης Αφρικής είδαμε από κοντά αυτές τις ιδιαιτερότητες και μάθαμε να σεβόμαστε τις διαφορές, προσαρμόζοντας κάθε φορά τον τρόπο παρέμβασής μας ώστε να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός».

Γενική Πρόξενος της Ακτής Ελεφαντοστού· μιλήστε μας για αυτή την ιδιότητά σας.

«Η τιμή να εκπροσωπώ την Ακτή Ελεφαντοστού στην Ελλάδα είναι για μένα ευθύνη αλλά και γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Από τη θέση αυτή, μπορώ να συμβάλω στην ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών, στην προώθηση εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων, αλλά και στην υποστήριξη κοινωνικών δράσεων που ωφελούν άμεσα τον τοπικό πληθυσμό. Η διπλωματία για μένα δεν είναι μόνο θεσμική· είναι και ανθρωπιστική».

Μια εμπειρία, μια εικόνα που πάντα κουβαλάτε;

«Στην αρχή της πορείας μου στην Αφρική βρέθηκα δίπλα σε ανθρώπους που δεν είχα τη δύναμη να σώσω, αλλά μπορούσα μόνο να κρατήσω το χέρι τους μέχρι το τέλος. Αυτή η εμπειρία με σημάδεψε βαθιά· με δίδαξε την αξία της παρουσίας, της συμπαράστασης και της αληθινής αγάπης. Από τότε, αντιμετωπίζω τη ζωή με διαφορετική προοπτική: ξέρω ότι η προσφορά δεν μετριέται μόνο με έργα ή με αποτελέσματα, αλλά και με τη διάθεση να μοιράζεσαι τον πόνο του άλλου».

Πόσο δυσκόλεψε το έργο σας, η διαφθορά που συναντήσατε;

«Η διαφθορά είναι πράγματι μια πραγματικότητα σε πολλές αφρικανικές χώρες μετά την αποικιοκρατία. Το έργο μας στηρίχτηκε στη διαφάνεια, στη συνέπεια και στις προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινότητες. Δεν ήταν ποτέ εύκολο, όμως με επιμονή και σεβασμό καταφέραμε να δημιουργήσουμε τέσσερα σχολεία, εννέα κέντρα υγείας, δύο ορφανοτροφεία, ένα μαιευτήριο, μία γεωργική σχολή και ενενήντα γυναικείους συνεταιρισμούς, όπου οι γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Υποδομές που λειτουργούν και στηρίζουν ανθρώπους εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη».

Άλλες δυσκολίες που συναντήσατε;



«Στη δράση μας συναντήσαμε συχνά διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από την εκπαίδευση, τον ρόλο της γυναίκας και τις οικογενειακές σχέσεις. Δεν προσπαθήσαμε ποτέ να επιβάλουμε τις δικές μας ευρωπαϊκές αντιλήψεις, αλλά να δείξουμε με το παράδειγμά μας ότι η εκπαίδευση και η ισότητα φέρνουν ανάπτυξη και προοπτική. Με διάλογο, σεβασμό και συνεργασία καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των κοινοτήτων και να συμβάλουμε σε μια σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας».