Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα – Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Έλενα Καρπέτα, η οποία υπήρξε σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει έναν γιο.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από προσωπική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πέθανε η Ελένη Καρπέτα! Η πρώτη μου δασκάλα στη σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τη θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία, αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι που, δεν ξέρω γιατί, δεν αναφέρεται συχνά: η Ελένη Καρπέτα ήταν η ιδρύτρια του Θεάτρου Στοά. Αντίο, δασκάλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Έλενα Καρπέτα υπήρξε ενεργή παρουσία στον χώρο του θεάτρου, με σημαντική συμβολή όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως παιδαγωγός, αφήνοντας το στίγμα της στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο.

Η Ελένη Καρπέτα γεννήθηκε το 1937 στην Χιλιαδού Φθιώτιδας. Απόφοιτη της σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Το 1971 ίδρυσε με τον ηθοποιό Θανάση Παπαγεωργίου το θέατρο Στοά, στου Ζωγράφου, όπου ανέβασε αρκετά έργα έως το 1974 οπότε και αποχώρησε.

Έπαιξε και σκηνοθέτησε πολλές παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και από το 1974 έως το 1986 δίδασκε εκεί την υποκριτική τέχνη. Ζούσε μόνιμα στην Θεσσαλονίκη.