Το «Purple Rain» γίνεται μιούζικαλ

Το θρυλικό «Purple Rain» μεταφέρεται στη σκηνή ως μιούζικαλ, με την παγκόσμια πρεμιέρα του να αναμένεται το φθινόπωρο στη Μινεάπολη.

Στον ρόλο του «The Kid», του νεαρού μουσικού που καθιέρωσε στη μεγάλη οθόνη ο αείμνηστος Prince το 1984, θα είναι ο ανερχόμενος καλλιτέχνης Kris Kollins. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η ηθοποιός Rachel Webb έχοντας τον ρόλο της Apollonia, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παραγωγού Orin Wolf.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στο State Theatre της Μινεάπολης στις 16 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Νοεμβρίου. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ανέβει στο Μπρόντγουεϊ.

Εκτός από τους πρωταγωνιστές, ο παραγωγός αποκάλυψε και τη δημιουργική ομάδα πίσω από την φιλόδοξη παραγωγή. Τις χορογραφίες ανέλαβε η Ebony Williams, ενώ τα σκηνικά ο βραβευμένος με Tony, David Zinn.

Το μιούζικαλ βασίζεται σε μια ιστορία του Prince. Το λιμπρέτο υπογράφει ο βραβευμένος με δύο Tony και βραβείο Πούλιτζερ, Branden Jacobs-Jenkins, βασισμένο στο αρχικό σενάριο των Albert Magnoli και William Blinn.

Η μουσική και οι στίχοι είναι του κορυφαίου σταρ, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η υποψήφια για βραβείο Tony, Lileana Blain-Cruz. Επιπλέον, δύο μακροχρόνιοι συνεργάτες του διάσημου τραγουδιστή, οι Bobby Z και Morris Hayes, θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο στην παραγωγή.

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, το «Purple Rain» ζωντανεύει «το συναρπαστικό ταξίδι ενός ταλαντούχου αλλά βασανισμένου νεαρού μουσικού που προσπαθεί να κατακτήσει τη σκηνή των κλαμπ της Μινεάπολης. Καθώς έρχεται αντιμέτωπος με μια πολυτάραχη οικογενειακή ζωή, μια αντίπαλη μπάντα και έναν απροσδόκητο έρωτα με μια νεαρή επίδοξη τραγουδίστρια, ο «The Kid» αγωνίζεται να βρει τη δική του φωνή και να αρπάξει την ευκαιρία για μια θέση στο προσκήνιο».

Ο Kollins ανακαλύφθηκε από την υπεύθυνη κάστινγκ Taylor Williams και τη δημιουργική ομάδα του «Purple Rain» μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει το Deadline.

Πρόκειται για έναν τραγουδιστή-τραγουδοποιό με έδρα την Ουάσινγκτον, ο οποίος πέρυσι κυκλοφόρησε το πρώτο του EP, με τίτλο «Pistachio». Το πιο πρόσφατο τραγούδι του, το «GSAW», ακούγεται αυτή τη στιγμή στην ταινία «Noah’s Arc: The Movie» του Paramount+. Το «Purple Rain» θα αποτελέσει για εκείνον το ντεμπούτο του στη θεατρική σκηνή.