Πόπη Χριστοδούλου: Πέθανε η θρυλική «υπηρέτρια» Μάρθα – Ρίτσα του «Παρά Πέντε»

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, η οποία είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της ως η αγαπημένη υπηρέτρια της «Ντάλιας» (Σμαράγδα Καρύδη) στην τηλεοπτική σειρά «Στο Παρά Πέντε».

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε λάβει μέρος και στη σειρά «7 Θανάσιμες Πεθερές» και «Safe Sex» αλλά και στην ταινία «Νήσος».

Τα τελευταία χρόνια δίδασκε στη σχολή του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος και ανακοίνωσε τον θάνατό της.

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις. Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια; Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά… Εκείνη που δε θες να τελειώσει… Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ… Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου. Τα άλλα θα στα πω μετά. Καληνύχτα… » έγραψε ο Παναγιώτης Καποδίστριας.

Στο δικό της «αντίο», η σχολή στην οποία δίδασκε η Πόπη Χριστοδούλου αναφέρει: Και έρχεται ξαφνικά εκείνη η ώρα, που θα πρέπει να πεις ακόμα ένα αντίο… Αυτή τη φορά σε μια γυναίκα που δίδασκε με πάθος υποκριτική στη σχολή για πάνω από δέκα χρόνια. Μια δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Που χειροκροτούσε στις πρόβες τους για να τους δίνει δύναμη. Που ήξερε τα λόγια πριν από εκείνους και γέμιζε την αίθουσα με την ενέργειά της. Που ήξερε να λέει τη σωστή κουβέντα την κατάλληλη στιγμή. Η Πόπη Χριστοδούλου δεν ήταν απλώς καθηγήτρια. Υπήρξε κομμάτι της ψυχής της “Tabula Rasa” για πολλά χρόνια κι έτσι θα τη θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι, Πόπη… Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που άφησες πίσω σου…»