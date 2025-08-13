Σοφία Σεϊρλή: Στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της καταξιωμένης ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε σε ηλικία 77 ετών την Κυριακή 10 Αυγούστου, ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης, τα αγαπημένα της πρόσωπα θα την αποχαιρετίσουν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.



Ο πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Νίκος Καραγιώργης, ενημέρωσε τους φίλους της αξέχαστης ηθοποιού, μέσω ανακοίνωσης στα social media, ότι το τελευταίο αντίο στη Σοφία Σεϊρλή θα ειπωθεί στη Ριτσώνα το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου 2025.

«Το Σάββατο 16 Αυγούστου 11.30 π.μ. αποχαιρετούμε στη Ριτσώνα την αγαπημένη μας συνάδελφο Σοφία Σεϊρλή», έγραψε στη λιτή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης.

Με μακρά και λαμπρή πορεία τόσο στο θέατρο όσο και σε επιτυχημένες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, η Σοφία Σεϊρλή συμμετείχε μέχρι πρόσφατα στα γυρίσματα της νέας σειράς της ΕΡΤ1 “Αύριο”. Προς τιμήν της, ο παραγωγός Διονύσης Παναγιωτάκης και ο δημιουργός Γιώργος Γκικαπέππας αποφάσισαν να μην αναθέσουν τον ρόλο της σε άλλη ηθοποιό.