7ο Θερινό Μαντείο και 1ο Μικρό Μαντείο 2025: Πελειάδες – Ο λόγος στα Πουλιά

Λέγεται ότι τον τόπο του Μαντείου της Δωδώνης τον διάλεξαν πουλιά. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι από τη Θήβα της Αιγύπτου ξεκίνησαν δύο μαύρα περιστέρια, οι Πελειάδες, από τα οποία το ένα πήγε στη Λιβύη, όπου ιδρύθηκε το ιερό του Άμμωνα Δία, και το άλλο ήλθε στη Δωδώνη και κάθισε επάνω σε μια βελανιδιά, το ιερό δέντρο του Δία, και υπέδειξε το σημείο όπου έπρεπε να ιδρυθεί το μαντείο του θεού.

Οι μάντεις ερμήνευαν το θρόισμα των φύλλων της βελανιδιάς και το πέταγμα των πουλιών που φώλιαζαν σ’ αυτή.

Φέτος, το Θερινό Μαντείο θα ασχοληθεί με τον λόγο στους Όρνιθες, τον λόγο των πουλιών. Ποιος είναι αυτός ο λόγος σήμερα; Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε και να ερμηνεύσουμε τον ήχο τους, τα κελαηδήματα και τα νοήματά τους; Το Θερινό Μαντείο θα δουλέψει τη σκηνική γλώσσα και τα παραγλωσσικά σημεία της κωμωδίας και των πουλιών, στο έργο του Αριστοφάνη.

Παράλληλα με το Θερινό Μαντείο ξεκινάει ο θεσμός του Μικρού Μαντείου, ένα θεατρικό εργαστήρι με αντίστοιχη, κάθε φορά, θεματολογία για παιδιά ηλικίας από 8-14 χρόνων.

Το εργαστήριο κινείται γύρω από τον λόγο, τον ήχο, τη φωνή και τη σκηνική τους πράξη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

· Εργαστήριο μετάφρασης από τον ποιητή-μεταφραστή Γιάννη Αστερή: «Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη και οι εποχές της γλώσσας»

· Θεωρητική και δραματουργική μελέτη του κειμένου και υποκριτική πράξη στον δημόσιο χώρο από τη θεατρολόγο Ιωάννα Ρεμεδιάκη και δημιουργία ενός μικρού τόξου, από τους συμμετέχοντες/ουσες των εργαστηρίων σε συνεργασία με το Μπουλούκι/Περιοδεύον εργαστήριο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης.

· Υποκριτική μελέτη από:

· τη σκηνοθέτη Νικαίτη Κοντούρη: «Είδα στον ύπνο μου πουλιά και με προκάλεσαν να τα επισκεφτώ!»

· τον ηθοποιό Θέμη Πάνου: «Αγγελιοφόρος, εισέρχομαι στη σκηνή εξερχόμενος εαυτού».

· την ηθοποιό Αγλαΐα Παππά: «Το εγερτήριο των πουλιών του Τειρεσία»

· Ο λόγος ως μουσικό αντικείμενο και η χρήση της ανθρώπινης φωνής -χωρίς λέξεις- ως εργαλείο της υποκριτικής, από τον μουσικό Κορνήλιο Σελαμσή: «Άνθρωποι. Πουλιά.»

· Οι ήχοι των πουλιών, από τη δασκάλα φωνής Ρηνιώ Κυριαζή: «Το κάλεσμα του Έποπα»

· Η θεατρική μάσκα ως χρηστικό εργαλείο της σκηνικής πράξης από τον χορευτή-ακροβάτη Καμίλο Μπεντανκόρ: «Μάσκα»

ΜΙΚΡΟ ΜΑΝΤΕΙΟ

· Εργαστήριο μετάφρασης από τον ποιητή-μεταφραστή Γιάννη Αστερή: «Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη και οι εποχές της γλώσσας»

· Υποκριτικής από τη θεατρολόγο-σκηνοθέτη Ιωάννα Ρεμεδιάκη: «Μικροί χτίστες-πουλιά»

· Φωνής, οι ήχοι των πουλιών από τη δασκάλα φωνής Ρηνιώ Κυριαζή: «Το κάλεσμα του Έποπα»

· Χρήσης θεατρικής μάσκας από τον χορευτή-ακροβάτη Καμίλο Μπεντανκόρ: «Nα παίξουμε Commedia»

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ:

· Διαλέξεις γύρω από το έργο του Αριστοφάνη, τη φύση και τα πουλιά, τους μύθους και τους θρύλους που τα συνοδεύουν.

· Παρουσίαση της παραστασιογραφίας των έργων του Αριστοφάνη του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

· Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 18.30

Όρνιθες του Αριστοφάνη από τους απόφοιτους της Δραματικής Σχολής ‘Αρχή’ σε μετάφραση Γιάννη Αστερή, σκηνοθεσία Ρηνιώς Κυριαζή, κίνηση Νατάσας Ζούκα, μουσική Βίκυς Καπετανοπούλου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

· Κυριακή 31 Αυγούστου στις 18.30

Παρουσίαση της ερευνητικής δουλειάς του εργαστηρίου του Μικρού Μαντείου.

· Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 18.00

Παρουσίαση της ερευνητικής δουλειάς του εργαστηρίου του Θερινού Μαντείου/

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με το φως της ημέρας, πριν τη δύση του ηλίου, με φυσικό φωτισμό, χωρίς τη χρήση φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού.

Είσοδος ελεύθερη

Το Μαντείο απευθύνεται σε επαγγελματίες Ηθοποιούς, Χορευτές, Μουσικούς, Εικαστικούς, Εκπαιδευτικούς, Σπουδαστές Δραματικών Σχολών και Φοιτητές Σχετικών Τμημάτων.

Η επιλογή θα γίνει μέσω βιογραφικών.

Σύνολο συμμετεχόντων: 20

Το Μικρό Μαντείο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-14 χρόνων.

Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σύνολο παιδιών: 20

Κόστος συμμετοχής συνολικά:

Για το Εργαστήριο ενηλίκων:

80 € χωρίς διαμονή και

150 € με διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου της πόλης των Ιωαννίνων.

Για το Εργαστήριο παιδιών:

20 €

Καλύπτονται έξοδα μετακίνησης από την πόλη των Ιωαννίνων στη Δωδώνη και επιστροφή στις ώρες διεξαγωγής των εργαστηρίων.

Δεν παρέχεται δυνατότητα μετακίνησης των παιδιών και φύλαξής τους πριν και μετά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα εργαστήρια και οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στον Αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, στον Αύλειο Χώρο του Αρχοντικού Πυρσινέλλα και στη Σχολή Χορού της Αριστέα Λίτου και σε δημόσιους χώρους.

Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651073233 και 2651025670 (ώρες γραφείου: καθημερινές: 9.00-15.00).

Δηλώσεις συμμετοχής στο email [email protected]

με θέμα 7ο ΘΕΡΙΝΟ ΜΑΝΤΕΙΟ 2025 ή 1ο ΜΙΚΡΟ ΜΑΝΤΕΙΟ.