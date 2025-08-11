Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος

Τραγικό τέλος είχε η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε στη θάλασσα στους Φούρνους Ικαρίας στο βορειοανατολικό Αιγαίο όπου παραθέριζε. Η δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν 77 ετών.

Η γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…», ενώ την αποχαιρέτησε με «μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…».

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ. Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας και ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Έπαιξε στους μονολόγους: Δύσκολες Νύχτες σε σκην. Γ. Ρήγα, Ομορφάσχημη σε σκην. Δ. Παπαδόπουλου, Jackie σε σκην. Α. Μπρούσκου, Ευγενείς Αγωνίες σε σκην. Τ. Τζαμαργιά, Σονάτα του Σεληνόφωτος σε σκην. Α. Κυρίμη. Στο Φεστιβάλ Αθηνών: Άγγελοι στην Αμερική σε σκην. Ν. Μαστοράκη, Η Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας σε σκην. Ν. Χατζόπουλου, Μεγάλη Χίμαιρα σε σκην. Δ. Τάρλοου, Τεξτιλέν σε σκην. Β. Αρδίτη. Πρόσφατες παραστάσεις: Χελιδόνι σε σκην. Ε. Γκασούκα, Τερέζ Ρακέν σε σκην. Λ. Μελεμέ και Βασίλισσα της Ομορφιάς σε σκην. Ε. Σκότη.

Έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους).

Έγραψε σενάρια για την τηλεόραση. Έχει διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.