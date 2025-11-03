Sam Bateson: «…άλλαξε, για πάντα, τον χορό στο μιούζικαλ…»

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Το πολυβραβευμένο και παγκοσμίως αγαπημένο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber, «Cats», επιστρέφει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Christmas Theater, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, από τις 5 έως τις 9 Νοεμβρίου.

Η σπουδαία παραγωγή θα επισκεφθεί για πρώτη φορά και τη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας να ζήσει μία απίστευτη καλλιτεχνική εμπειρία.

Βασισμένο στην ποιητική συλλογή του T.S. Eliot «Το Βιβλίο των Πρακτικών Γατών του Γέρου Πόσουμ», το «Cats», έχει χαρακτηριστεί πρωτοποριακό, προσφέροντας ένα μοναδικό μείγμα μουσικής, χορού και ποίησης.

Κάθε χρόνο, τη νύχτα του Τζέλικλ Μπαλ, οι Γάτες Τζέλικλ συγκεντρώνονται για να επιλεγεί, από τον σοφό Old Deuteronomy, η γάτα που θα ξαναγεννηθεί σε μία νέα ζωή στο Heaviside Layer.

Με τη διαχρονική του μουσική, τα σκηνικά που εντυπωσιάζουν, το εξαιρετικό καστ, την εντυπωσιακή χορογραφία και, φυσικά, την πασίγνωστη ερμηνεία τού «Memory», το «Cats» υπόσχεται ένα μαγευτικό θεατρικό ταξίδι για θεατές κάθε ηλικίας.

Ο Sam Bateson ερμηνεύει τον ρόλο του Mr Mistoffelees· είχαμε τη χαρά να μιλήσει, αποκλειστικά, μαζί μας για τη συμμετοχή του στη θρυλική παράσταση.

Μιλήστε μας για τον ρόλο σας και την ερμηνευτική σας προσέγγιση.

«Υποδύομαι τον Quaxo/Mr. Mistoffelees. Ως μέλη του θιάσου, μας δίνονται τρεις λέξεις για τον αντίστοιχο χαρακτήρα μας. Αυτές οι λέξεις μας βοηθούν να αναπτύξουμε περαιτέρω τον ρόλο και να αφηγηθούμε την ιστορία πάνω στη σκηνή. Οι δικές μου λέξεις είναι: τακτικός, ανταγωνιστικός και ηλεκτρισμένος».

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του να είσαι μέρος του «Cats»;

«Για τον δικό μου ρόλο, η παράσταση είναι εξαιρετικά απαιτητική σωματικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, προσπαθώ να αφιερώνω όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια στη φροντίδα του σώματός μου, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω σε οκτώ παραστάσεις την εβδομάδα. Για μένα, το κλειδί είναι να δημιουργήσω μια ρουτίνα βασισμένη στη συνέπεια».

Τι κάνει το «Cats» τόσο μοναδικό και διαχρονικό;

«Η λεπτομέρεια και η πολυπλοκότητα της χορογραφίας της Gillian Lynne, με σκοπό τη δημιουργία κινήσεων που αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά μιας γάτας, είναι μοναδικές. Το χορευτικό ύφος της παράστασης παραμένει αξεπέραστο και άλλαξε, για πάντα, τον χορό στο μιούζικαλ. Η οπτική εμπειρία που δημιουργείται στη σκηνή με τη χρήση του σκηνικού, των κοστουμιών, του μακιγιάζ και των περουκών είναι απόλυτα μοναδική».

Πώς είναι να υποδύεστε έναν χαρακτήρα που δεν είναι ακριβώς «άνθρωπος», αλλά γάτα;

«Είναι ένα αρκετά παράξενο συναίσθημα, κάποιες φορές, να σκέφτομαι ότι κάθε βράδυ παίζω μια γάτα. Ο τρόπος που προσεγγίζω τον χαρακτήρα είναι μέσω των συναισθημάτων και των σχέσεών του επί σκηνής, και κατόπιν προσπαθώ να τα μεταφέρω σωματικά μέσα από την κίνηση».

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή στην παράσταση που είναι η αγαπημένη σας – και γιατί;

«Το “Jellicle Ball” είναι μια απίστευτη εμπειρία κάθε βράδυ. Είναι μια στιγμή αληθινής ενότητας».

Πώς έχει ανταποκριθεί το κοινό κατά τη διάρκεια των προβών ή σε άλλες πόλεις;

«Το κοινό μας ανταποκρίνεται πάντα με μεγάλο ενθουσιασμό και εκτίμηση για την καλλιτεχνία πίσω από την παράσταση· κάθε βράδυ».

Πώς προετοιμάζεστε σωματικά και φωνητικά για τον ρόλο;

«Συμμετέχω στην καθημερινή σωματική και φωνητική προθέρμανση του θιάσου, και, κατόπιν, κάνω και δεύτερη προθέρμανση πριν από την παράσταση, καθώς και πριν τη σκηνή του “Magical Mr. Mistoffelees”. Απαιτείται πολλή δουλειά πριν και μετά την παράσταση για να προετοιμαστούν κατάλληλα το σώμα και η φωνή για οκτώ παραστάσεις την εβδομάδα».

Τι σημαίνει για εσάς, προσωπικά, το να είστε μέρος αυτής της παγκόσμιας παραγωγής;

«Σημαίνει πάρα πολλά για μένα να συμμετέχω στην διεθνή περιοδεία του “Cats”. Αυτή η παράσταση και αυτός ο ρόλος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου, από τότε που ήμουν παιδί. Είμαι απίστευτα ευγνώμων στην οικογένειά μου για τη συνεχή στήριξη και την πίστη τους σε μένα. Νιώθω ατελείωτη ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι στη σκηνή κάθε βράδυ, δίπλα σε ένα τόσο ταλαντούχο καστ».

(Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ελληνικούς υπότιτλους)

Προπώληση εισιτηρίων www.more.com