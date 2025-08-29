Οι κορυφαίοι χορευτές του κόσμου έρχονται στο Ηρώδειο για το μεγαλύτερο Gala μπαλέτου της χρονιάς

Το μεγαλύτερο Gala μπαλέτου της χρονιάς έρχεται στο Ηρώδειο. Στις 7 Σεπτεμβρίου και μόνο για μία βραδιά, οι κορυφαίοι χορευτές από τα σημαντικότερα μπαλέτα του κόσμου, έρχονται για να πλημυρίσουν με την τέχνη του κλασικού μπαλέτου το ιστορικό θέατρο, υπό το φως της νυχτερινής Ακρόπολης.

Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για επίσκεψη σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και ιστορικά τοπόσημα της Ελλάδας, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, προτού κλείσει προσωρινά τις πύλες του στο κοινό για 3 χρόνια ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης.

Το BALLET STARS GALA υπόσχεται μια ονειρική βραδιά. Ένα μοναδικό πανόραμα χορογραφιών με τα αριστουργήματα των μεγαλύτερων χορογράφων του κόσμου να παρουσιάζονται στη σκηνή με τη συνοδεία της 60μελούς Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, η οποία θα εκτελέσει ζωντανά τα μουσικά κομμάτια υπό τα οποία θα χορέψουν οι εξαίρετοι διεθνείς καλλιτέχνες, σε ένα ρεπερτόριο απαράμιλλης μαγείας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εμβληματικά «Giselle», «Grand Pas Classique», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Δον Κιχώτης».

Στην Ελλάδα καταφθάνουν δέκα από τα διασημότερα etoiles του 21ου αιώνα. Ερμηνεύουν οι μοναδικοί VADIM MUNTAGIROV & FUMI KANEKO από το ROYAL BALLET του COVENT CARDEN, NICOLETA MANNI & TIMOFEJ ANDRIJASHENKO από το TEATRO LA SCALA του Μιλάνο, ELIZAVETA KOKOREVA & DANIIL POTAPTSEV από το BOLSHOI BALLET THEATRE, PAUL MARQUE & SAE SAEYA PARK από το PARIS OPERA BALLET και REECE CLARKE από το διάσημο ROYAL BALLET.

Εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για το μοναδικό αυτό καλλιτεχνικό γεγονός στο https://www.ticketservices.gr/event/ballet-stars-gala.