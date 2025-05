Ελευσίνα: Μυστήριο 59 U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το Μυστήριο 59 U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Πατρίσιας Απέργη και της Ομάδας Σύγχρονου Χορού Αερίτες, το οποίο ολοκληρώνεται μετά από τέσσερα χρόνια στις 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2025 με μια περιπατητική site-based παράσταση στον δημόσιο χώρο της Ελευσίνας.

Δύο χρόνια μετά τα Dance MyS+eries / Season 2, που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για επικοινωνία με το δημόσιο χώρο, η Ακαδημία επιστρέφει με τα Dance MyS+eries / Season 4, αυτή τη φορά χαρτογραφώντας μια διαδρομή που εξερευνά τις γειτονιές της πόλης και τα κρυμμένα τοπόσημά της, ανοίγοντας ένα διάλογο ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο και στις δυνατότητες που δημιουργούνται ανάμεσά τους.

Οι έξι νέοι/ες χορογράφοι, οι οποίοι παρακολουθούν για δύο χρόνια το πρόγραμμα της Ακαδημίας και δουλεύουν συστηματικά στην πόλη, παρουσιάζουν τα έργα τους (διάρκειας 15 λεπτών το καθένα), σε μια διαδρομή που συνδέει την κατοικία του διευθυντή του ΤΙΤΑΝ, το πρώτο βιομηχανικό συγκρότημα και την αθέατη πλευρά της Ελευσίνας, ακολουθώντας τους δρόμους των φορτηγών και την καθημερινή ζωή της πόλης.

Τα Dance MyS+eries / Season 4 χωρίζονται σε διαφορετικά επεισόδια, όπου κάθε επεισόδιο είναι το έργο του κάθε χορογράφου, ένας διαφορετικός σταθμός. Κάθε σταθμός φωτίζει και μια κρυφή πτυχή της πόλης και προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο της Ελευσίνας.

Είσοδος ελεύθερη | Απαραίτητη προκράτηση θέσεων εδώ

Λίγα λόγια για το Μυστήριο 59 Ακαδημία Χορογραφίας

Το καλλιτεχνικό έργο Μυστήριο 59 Ακαδημία Χορογραφίας U(R)TOPIAS της 2023 Ελευσίς, φιλοξένησε από το 2021 καλλιτεχνικά νέους επαγγελματίες χορογράφους που ενδιαφέρονταν να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της σύνθεσης και της χορογραφίας. Κάθε νέος χορογράφος κλήθηκε να κατασκευάσει την προσωπική του ουτοπία, τον δικό του μη-τόπο και να τον παρουσιάσει ως έργο χορού. Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάδειξη εμβληματικών τοποθεσιών της Ελευσίνας μέσα από τα site-specific έργα των χορογράφων, δημιουργώντας έναν νέο χάρτη της πόλης της Ελευσίνας. Μέσα από τη συμμετοχή τους στην Ακαδημία, οι καλλιτέχνες ανέπτυξαν τις συνθετικές τους δεξιότητες και διαμόρφωσαν τις δικές τους δημιουργικές προσεγγίσεις, υπό την καθοδήγηση διακεκριμένων δημιουργών και επαγγελματιών από τον χώρο των τεχνών, ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης, καθώς και παραγωγούς.

Συντελεστές

Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Επιμέλεια: Πατρίσια Απέργη

Βοηθός Καλλιτεχνικής Διευθύντριας: Δήμητρα Μητροπούλου

Δραματουργική Επιμέλεια: Roberto Frattini Serafide

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Κινηματογράφηση: Γρηγόρης Πανόπουλος

Φωτογραφίες / Social Media Manager: Φανή Μαρία Χατζή

Γραφιστική Επιμέλεια: Αδριανός Ευθυμιάδης

Τεχνική Υποστήριξη: Μάνος Γεωργακόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: TooFarEast

Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Δούκα – Γκόση

Υποστήριξη Παραγωγής & Συντονισμός Διαχείρισης Κοινού: Αναστασία Τσοπελάκη

Βοηθός εκτέλεσης παραγωγής: Ιωάννα Παπακώστα

Ερμηνεία: Νώντας Δαμόπουλος, Ξένια Κογχυλάκη, Δήμητρα Μητροπούλου, Caterina Politi

Απαραίτητες οδηγίες για την ορθή παρακολούθηση της παράστασης:

· Λόγω της φύσης της παράστασης, θεατές που θα προσέλθουν μετά τις 19:00 δεν θα μπορούν να την ακολουθήσουν.

· Η παράσταση είναι περιπατητική και έχει διάρκεια περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά.

· Για την πιο ομαλή παρακολούθηση της παράστασης, συνιστώνται άνετα ρούχα, καπέλα και κλειστά παπούτσια.

Μία παραγωγή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Το Μυστήριο 59 U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

s.04 ep.01

Σταθμός: Ελέφαντας

Χορογράφος: Άγγελος Παπαδόπουλος

‘Όταν ήμουν παιδί, η μητέρα μου – που τότε δεν μιλούσε ακόμα καλά ελληνικά – έβλεπε μαζί μου τον Ντάμπο στην τηλεόραση. Δεν καταλάβαινε τα λόγια, αλλά με πήρε αγκαλιά και μου είπε ότι μια μέρα θα πετάξω κι εγώ, μακριά απ’ την πόλη.’

Απόσπασμα συνέντευξης κατοίκου της Ελευσίνας, Φεβρουάριος 2024

Το έργο εστιάζει στην ακρόαση της φωνής που αναδύεται από μέσα μας, όταν όλα γύρω σωπαίνουν. Φέρνει στο προσκήνιο μια διαρκή παλινδρόμηση μεταξύ ευθραυστότητας και αποφασιστικότητας, ένα σώμα που σμιλεύεται από τη φωνή του. Μέσα από φωνητικά μοτίβα, ρυθμικές χειρονομίες, αυτοσχεδιασμούς και επαναλαμβανόμενες δομές, ξεδιπλώνεται η εμπειρία του να μεγαλώνεις στην πόλη της Ελευσίνας, ως προσωπική μνήμη και καθολικό ερώτημα: Ποια φωνή μέσα μας μάς κινεί; Ποια φωνή μέσα μας μάς φροντίζει;

Ο Χ. κινούμενος μεταξύ σιωπής και κραυγής, αναζητά ένα σημείο ισορροπίας. Η φωνή της Μ. γίνεται καθρέφτης, μητρική ανάμνηση, φίλτρο – άλλοτε οδηγεί, άλλοτε συγκρατεί, άλλοτε προκαλεί. Ο ρυθμός του μετρονόμου γίνεται χτύπος καρδιάς, ένα εργαλείο μετάβασης.

Το έργο δεν αφηγείται μια ιστορία. Είναι το ίδιο η διαδικασία γέννησής της. Μέσα από το ελάχιστο προς το γιγαντιαίο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη • Χορογραφία: Άγγελος Παπαδόπουλος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Μαρίσσα Μπίλη

Φωτογραφίες: Δήμητρα Τζάνου

Ερμηνεία: Χάρης Δήμος

s.04 ep.02

Σταθμός: Collect Yourself

Χορογράφος: Ελίνα Δεμιρτζίογλου

Εμπνευσμένο από τις γυναίκες που εργάστηκαν στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στην Ελευσίνα, το Collect Yourself εξερευνά τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και τσιμέντου, χρησιμοποιώντας το τσιμέντο ως μεταφορά για την ανθρώπινη εμπειρία και την προσωπική εξέλιξη. Όπως το τσιμέντο σκληραίνει μέσα από μια διαδικασία, έτσι και οι άνθρωποι σκληραίνουν μέσα από τις εμπειρίες τους. Οι εμπειρίες μας μπορούν να μας ραγίσουν, ακόμα και να μας κάνουν να χάσουμε κομμάτια του εαυτού μας. Πόσο απαραίτητη είναι τελικά αυτή η διαδικασία, έτσι ώστε να σπάσουμε το δικό μας «τσιμέντο» και να ελευθερωθούμε;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη • Χορογραφία: Ελίνα Δεμιρτζίογλου

Σκηνογραφία: Πάνος Προφήτης

Ηχητικός Σχεδιασμός: Vassilina

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού / Teaser: Άγγελος Σώκος

Ερμηνεία / Συνδημιουργία υλικού: Έμμα Αντιβάση, Ξένια Σταθούλη, Έλενα Ψημμένου

Ευχαριστίες: Αργυρώ Ορφανουδάκη, Μαίρη Γιαννούλα, Gizem Bilgen

s.04 ep.03

Σταθμός: Ενύπνιο

Χορογράφος: Νεφέλη Θεοδότου

Ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο, όλα τα στοιχεία υπνοβατούν και αναμιγνύονται χωρίς να ταιριάζουν απόλυτα. Η μνήμη και ο χορός διασταυρώνουν το πραγματικό με το ονειρικό και τα τοποθετούν σε ένα ενδιάμεσο πεδίο – μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης. Το έργο εμπνέεται από τα όνειρα των κατοίκων της Ελευσίνας και δημιουργεί έναν τόπο από εικόνες, μορφές και κινήσεις που μπλέκονται και συνομιλούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο λεξιλόγιο. Τρία σώματα εξερευνούν αυτόν τον ενδιάμεσο μη-τόπο και διηγούνται ιστορίες – μωσαϊκά, δίνοντας υπόσταση στο συλλογικό φαντασιακό μιας πόλης που ονειρεύεται.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη • Χορογραφία: Νεφέλη Θεοδότου

Σχεδιασμός κοστουμιών: Απόστολος Μητρόπουλος

Μουσική: RAAD

Φωτογραφίες προωθητικού υλικού: Μάριος Χατζηαντώνη

Ερμηνεία: Βέλμα Ανδριανάκη, Νεφέλη Θεοδότου, Ιωάννα Κάγιου

Ευχαριστίες: Δάφνη Στασίνη, Αλίκη, Ελευθερία, Βασιλική, Καρολίνα, ομάδα Cult_terra, Γιώργος Πρίφτι, Ad:Mark

s.04 ep.04

Σταθμός: That is all I stand up for

Χορογράφος: Μαίρη Γιαννούλα

Τι συμβαίνει σε έναν τόπο, όπου όλα έχουν ήδη συμβεί;

Από την πραγματικότητα μιας αυλής, επισκέπτομαι τον τόπο που συντελείται η σωματική εξάντληση με σκοπό τη μεταμόρφωση και την αναμονή ενός μυστηριώδους «κάτι», ερευνώντας πώς η φαντασία επιστρατεύεται ως μέσο επιβίωσης κι αλλαγής. Η ησυχία του σώματος στη διαδικασία της εντατικής προσπάθειας, ένας ορισμένος χώρος με αόριστες δυνατότητες, συντελούν πεδίο μάχης, προσευχής, αγανάκτησης, υπόσχεσης πως δεν εγκαταλείπουμε πριν τα δώσουμε όλα στην αταξία της τρυφερότητας. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Ελευσίνα που πληγώνει και πληγώνεται, μια ονειρική μετάβαση στο άπιαστο όνειρο, στη διέξοδο, στη στιγμή που το σώμα είναι τα πάντα και τίποτα, στην κούραση, στην ελπίδα, στην αγανάκτηση, σ’ ένα υπερβατικό βήμα προς το άγνωστο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη • Χορογραφία • Στίχοι • Ερμηνεία: Μαίρη Γιαννούλα

Μουσική / Teaser / Φωτογραφίες: Αλέξης Φάλαντας

Σκηνικά: Ευδοκία Μακρή, Φωφώ Μάστορη

s.04 ep.05

Σταθμός: ecHoos

Χορογράφος: Δημήτρης Μπαλτάς

Μια μεταλλική κατασκευή. Μια δομή. Και ένας άνθρωπος που την κατοικεί. Ένας τόπος γνωστός αλλά ταυτόχρονα ανοίκειος. Ο άνθρωπος δε θα αργήσει να συνειδητοποιήσει ότι δεν βρίσκεται πια στον τόπο του. Σε μια προσπάθεια αναζήτησης και συνειδητοποίησης, προσπαθεί να ενσωματωθεί στο νέο χώρο, ερχόμενος συνεχώς αντιμέτωπος με τα όριά του και το παρελθόν. Μέσα από μια αδιάκοπη εναλλαγή θέσεων και διαδρομών, αναρωτιέται πόσο θα αναγκαστεί να αλλάξει για να χωρέσει σε αυτόν τον νέο τόπο. Και αν, και πόσο, θα έχει αλλάξει ο τόπος μετά το πέρασμά του;

Το ecHoos είναι μια παράσταση που εξετάζει τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με την κοινωνία στην οποία ζει. Εστιάζει στην έννοια του ξένου, αυτού που προέρχεται από άλλο «τόπο», και αναρωτιέται αν ανήκουμε πραγματικά στο κοινωνικό, πολιτικό ή φυλετικό χώρο στο οποίο διαλέξαμε – ή μήπως έτυχε; – να βρεθούμε και αν όλη μας η διαδρομή αποτελεί έναν αγώνα για προσαρμογή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη • Χορογραφία • Σκηνικός χώρος • Ερμηνεία: Δημήτρης Μπαλτάς

Φωτογραφίες: Ελίνα Δεμιρτζιόγλου, Δημήτρης Μπαλτάς

Ευχαριστίες: Οδυσσέας Ζαφείρας, ομάδα του Μ54, Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί στη Σύρο

*Στην παράσταση ακούγεται το παραδοσιακό κομμάτι «Σκάρος», σε διασκευή από το γκρουπ Γκιντίκι

s.04 ep.06

Σταθμός: Lunar Seaga

Χορογράφος: Αντώνης Βαής

Το έργο αποτελεί μία απόπειρα σκηνικής αποτύπωσης ενός ονείρου. Η Ελευσίνα μεταμορφώνεται σε έναν φανταστικό τόπο και το σώμα ως ενδιάμεσος ορίζει το μέτρο για την υπέρβαση ή την αρμονία. Ένα προσωπικό ταξίδι εξερεύνησης του ανοίκειου τόπου της Βλύχας, όπου ο συγκερασμός τεχνητών υλικών και στοιχείων της φύσης, αναζητούν τη σωματικότητα μιας μετάβασης και την αστείρευτη σχέση μεταξύ δημιουργίας και καταστροφής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη • Χορογραφία • Ερμηνεία: Αντώνης Βαής

Συνδημιουργία / Καλλιτεχνική επιμέλεια / Video Αrt: Χάρης Σαββόπουλος

Μουσική σύνθεση: Νονίκα (Marcel Coka)

Βοηθός χορογράφου: Άγγελος Λόκος

Έρευνα τοπίου / Φωτογραφίες: Μαρία Κοσμίδη

Εικαστική επιμέλεια: Ίρια Βρεττού

Φωτιστική επιμέλεια: Αφροδίτη Νέρη

Σκηνική επιμέλεια: Δημήτρης Ζαμπόπουλος

Τεχνική υποστήριξη: Βασίλης Παπαηλιόπουλος

Teaser: Αντώνης Βαής, Χάρης Σαββόπουλος

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 30, 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου

Ώρα συγκέντρωσης: 18:45

Ώρα Έναρξης: 19:00

Σημείο συνάντησης: X-Bowling Art Center

Είσοδος ελεύθερη

Πρόσβαση στην Ελευσίνα

# 21χλμ

Μόλις 21 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, μια από τις σημαντικότερες ιερές πόλεις της αρχαιότητας, η πόλη των Ελευσινίων Μυστηρίων και γενέτειρα του Αισχύλου, η Ελευσίνα είναι η τέταρτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης που φιλοξενείται στην Ελλάδα. Η πρόσβαση σε αυτή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Με αυτοκίνητο ή μηχανή μέσω της Αττικής Οδού ή από τη Λεωφόρο Αθηνών σε μόλις 25 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας

Με λεωφορείο (γραμμές 845 και 871 από Πειραιά, 876 από τον σταθμό «Αγ. Μαρίνα» του μετρό και 878 από Αχαρνές)

Με προαστιακό (στάση «Μαγούλα» και στη συνέχεια με το λεωφορείο 863)

Με ΚΤΕΛ (γραμμή Μέγαρα – Νέα Πέραμος – Ελευσίνα, με αφετηρία την πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο)