Η γιαγιά έχει άνοια. Η οικογένεια προσπαθεί να βοηθήσει. Κάνει ό,τι μπορεί. Όλοι και όλες προσπαθούν να της θυμίσουν κάτι απ’ τα «παλιά», να ταρακουνήσουν τη μνήμη της, να την κρατήσουν ζωντανή μέσα απ’ το παρελθόν.

Ενώ η οικογένεια προσπαθεί να ερεθίσει τη μνήμη της γιαγιάς, αποκαλύπτεται πως το παρελθόν έχει πια πεθάνει, τίποτα απ’ τον κόσμο της γιαγιάς δεν υπάρχει πια.

Μήπως το τέλος του κόσμου επαναλαμβάνεται συνεχώς και εμείς δεν είμαστε ποτέ εκεί για να το δούμε;

Ο Γιώργος Παύλου παρέα με τους περσινούς απόφοιτους της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών παρουσιάζουν μια παράσταση για το τέλος του κόσμου.

Το θεατρικό κείμενο «Γιαγιά, όλα μια μέρα θα πεθάνουν» προέκυψε από το μάθημα «Δημιουργική Γραφή-Δραματουργία Παράστασης» (Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών 2023-24)

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παύλου

Δραματουργία: Άρτεμις Ψιλοπούλου σε συνεργασία με την ομάδα

Επιμέλεια: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννης Αποσκίτης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Ματσαγκάνη

Ερμηνεία: Καλλιόπη Ανταμπούφη, Άρτεμις Βαλτζάκη, Δανάη Γεωργούλα, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Θωμάς Μακρυγιάννης, Σόλωνας Πετρακόπουλος, Αλεξάνδρα Ρουβέλα, Αλίνα Τσιαμπούλα, Γιώτα Χνάρη.

Βιογραφικό σημείωμα σκηνοθέτη

Ο Γιώργος Παύλου γεννήθηκε το 1995 στην Κόρινθο. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (2022) και της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (2017). Είναι ιδρυτικό μέλος και σκηνοθέτης της θεατρικής ομάδας Who Am I To με την οποία έχει δημιουργήσει και παρουσιάζει την παράταση ΠΑΜΕ ΣΤΟΪΧΗΜΑ; Μια παράσταση για την Ελλάδα του Τζόγου (2023). Τον Μάιο του 2024 σκηνοθέτησε την παράσταση Η γραμμή του ορίζοντος του Χριστού Βακαλόπουλου στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Το 2024 με τους Who Am I To δημιούργησε και παρουσίασε την παράσταση Πλιτς Πλατς Πλουτς, ένα κοκτέιλ απ’ τους εργαζομένους στον τουρισμό, στα πλαίσια του όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, τον Νοέμβριο του 2024 η παράσταση παρουσιάστηκε ξανά στο Πλύφα.

Το 2023-2024 συνεργάστηκε με το 4ο έτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών στο μάθημα της δημιουργικής γραφής 2024. Έχει επίσης σκηνοθετήσει την παράσταση Μια εποχή βροχής (2018) του Τένεσι Ουίλιαμς. Έχει συνεργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη στις παραστάσεις: Σπασμένη Στάμνα σε σκηνοθεσία Α. Καραζήση και Ν. Χατζόπουλου στο Εθνικό Θέατρο, 154 Bertha σε σκηνοθεσία Θ. Αμπαζή στο Θέατρο Τέχνης, Οιδίπους Τύραννος σε σκηνοθεσία Σ. Κακάλα για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Η προξενήτρα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Εθνικό Θέατρο. Ως ηθοποιός έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις: Equus (2018) του Peter Shaffer, σκηνοθεσία: Γ. Παπαστεφάνου, Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει (2017), σκηνοθεσία: Μ. Νίκας. Έχει σκηνοθετήσει την ταινία μικρού μήκους Σας ζητώ συγγνώμη για την ενοχλητική μου ύπαρξη στο Παράλληλο Τμήμα 5ου Πανοράματος Ταινιών Τμήματος Κινηματογράφου Α.Π.Θ.

Πληροφορίες Παράστασης

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

3/5 στις 20:00 & 4/5 διπλή παράσταση στις 19:15 & 21:15

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων – ΑΜΕΑ) : 13€

Ατέλεια: 8€ (με τηλεφωνική κράτηση και αγορά στο ταμείο)

Διάρκεια παράστασης : 65 λεπτά

Πληροφορίες/ κρατήσεις: Τηλ.: 6987231698

Προπώληση εισιτηρίων: στο MORE.COM

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/giagia-ola-mia-mera-tha-pethanoun/

ΠΛΥΦΑ

Κορυτσάς 39, Βοτανικός (10λ. με τα πόδια από το μετρό Κεραμεικού)