«Λυκόφως»: 20 χρόνια έμπνευσης, δημιουργίας και πρωτοπορίας

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» και ο ιδρυτής του Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, συμπληρώνουν 20 χρόνια λειτουργίας προσφέροντας στους Έλληνες θεατές και θεατρόφιλους.

Σε ανακοίνωση του ο Οργανισμός κάνει απολογισμό στην εικοσαετή πορεία του αναφέροντας ότι έχει κατακτήσει το δύσκολο επίτευγμα του συνδυασμού εμπορικής επιτυχίας και υψηλού καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Έχει βάλει τη σφραγίδα του σε ιστορικές πλέον παραστάσεις -όπως «Festen – Οικογενειακή Γιορτή» (2006), «Mistero Buffo» (2012), «Κατερίνα» (2014) και «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» (2011) στο Θέατρο Θησείον, «Φάουστ» (2016) στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, «Κουκλόσπιτο» (2015) στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων κ.ά. Έχει καταφέρει τις πιο ηχηρές θεατρικές μετακλήσεις ξένων καλλιτεχνών και θεσμών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια (Μόνικα Μπελούτσι – 2021, Τζον Μάλκοβιτς – 2022, Κρατικό Θέατρο Τουρκίας – 2024 κ.ά).

Έχει ανεβάσει τη μοναδική διεθνή παραγωγή όπερας από ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα (Νόρμα, Ηρώδειο – 2023) και δύο πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα υπερπαραγωγές μουσικών παραστάσεων («Η αυλή των θαυμάτων – Το μιούζικαλ» 2022 και «Scrooge & Ghosts & Rock ‘n’ Roll» 2023). Διατηρεί τα πιο σημαντικά ρεκόρ καλλιτεχνικής και εισπρακτικής επιτυχίας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου των τελευταίων ετών (Αντιγόνη – 2022, Οιδίπους επί Κολωνώ – 2023).

Έχει καινοτομήσει εισάγοντας πρώτος το Εφηβικό Θέατρο στην Ελλάδα («Chatroom», Θέατρο Χώρα, 2008), αλλά και φέρνοντας στη χώρα μας πολύ επιτυχημένες διεθνείς θεατρικές δράσεις, όπως το περίφημο «24 hour plays» (2014). Και έχει επενδύσει σε περισσότερες από 500 θεατρικές παραστάσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας πολλές φορές την ευκαιρία του πρώτου βήματος σε πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες που έκτοτε καθιερώθηκαν στην ελληνική σκηνή και υποστηρίζοντας με τόλμη το νέο ελληνικό θέατρο, με ισχυρότερο παράδειγμα την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Θεάτρου της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής για μια 10ετία.

Τη νέα σεζόν η «Λυκόφως» θα παρουσιάσει τις παραστάσεις της σε μερικούς από τους ιστορικότερους χώρους της Αθήνας: Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Θέατρο Παλλάς, Θέατρο Πορεία, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας.

Στο πρόγραμμα της για τη θεατρική σεζόν 2024-25 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η επετειακή παράσταση «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» που επιστρέφει ύστερα από 13 χρόνια, το παγκόσμιο δικαστικό δράμα-φαινόμενο «Prima Facie» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι επαναλήψεις των «The Doctor» και «Ο Ρόζενκραντζ και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί», ενώ η χρονιά ξεκινάει με τη διεθνή μετάκληση από το Παρίσι του αντρικού μπαλέτου «Les Ballets Trockadero de Monte Carlo». Για πρώτη φορά η «Λυκόφως» εντάσσει στον προγραμματισμό της και παιδική σκηνή με το θρυλικό “Καπλάνι της Βιτρίνας” της Άλκης Ζέη.

Από τις 15 συνολικά ελληνικές και διεθνείς παραγωγές που προγραμματίζει η «Λυκόφως» για τη σεζόν 2024-25 σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανακοινώθηκαν στοιχεία για τις έξι πρώτες πρεμιέρες.

«LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CALRO»

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ

2, 3, 4, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συμπαραγωγή με τις Θεατρικές Σκηνές

Το πιο ανατρεπτικό θέαμα κλασικού χορού που έρχεται στη χώρα μας για δεύτερη φορά! Οι θρυλικοί «Trocks» από το Τροκαντερό και το Σηκουάνα, 13 χρόνια μετά τη sold out εμφάνισή τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που καθήλωσε κοινό και κριτικούς, καταφθάνουν αυτόν τον Οκτώβριο στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς και μόνο για 4 παραστάσεις. Το διάσημο και πολυσυζητημένο μπαλέτο «Les Ballets Trockadero de Monte Carlo», ο πιο αγαπημένος ανδρικός θίασος χορευτών στο κόσμο, αποτελούμενος αποκλειστικά από άνδρες χορευτές οι οποίοι ερμηνεύουν γυναικείους ρόλους, χαρίζει στο κοινό ακριβώς αυτό που υπόσχεται: συγκίνηση και άφθονο γέλιο. Η ομάδα «φαινόμενο» που μετράει 50 χρόνια ζωής, με εκατοντάδες παγκόσμιες περιοδείες, διθυραμβικές κριτικές και συνεργασίες με κορυφαίους χορογράφους και χορευτές όπως ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, έρχεται στη χώρα μας από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου. Επιδέξιοι παρωδοί και ταυτόχρονα ικανότατοι χορευτές κλασικού μπαλέτου, υπόσχονται ένα ανατρεπτικό και υψηλής αισθητικής θέαμα, αποτίοτας φόρο τιμής στην παράδοση του κλασικού χορού και αποδομώντας ταυτόχρονα την σοβαροφάνεια της εποχής, σε μια φαντασμαγορική και ξεκαρδιστική γιορτή, με κομψό χιούμορ, ταλέντο, ευρηματικότητα, ακρίβεια και σεβασμό στη χορευτική τέχνη.



«Ο ΡΟΖΕΝΚΡΑΝΤΖ ΚΑΙ Ο ΓΚΛΙΝΤΕΝΣΤΕΡΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ»

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Ο Ρόζενκραντζ και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί» για 2η χρονιά. Η σαρωτική κωμωδία του Τομ Στόπαρντ σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού και μετάφραση Μίνου Βολανάκη που εξυμνήθηκε από κοινό και κριτικούς, μετά την μεγάλη επιτυχία στην πρώτη της παρουσίαση την περσινή σεζόν, επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Μια γλυκόπικρη τραγική φάρσα για τους αντι-ήρωες του περιθωρίου της ξακουστής τραγωδίας του Άμλετ, που τα βάζουν με τα μεγαθήρια της Ιστορίας και καταλήγουν να έχουν το γνωστό ένδοξο-άδοξο τέλος. Ρομαντισμός, θλίψη και πικρό χιούμορ σε ένα καταιγιστικό έργο που μιλά για τον μοναχικό αγώνα που δίνει ο «μικρός» άνθρωπος για να επιβιώσει, όταν γύρω του συμβαίνουν «σημεία και τέρατα». Στους ομώνυμους ρόλους δύο από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς, ο Βασίλης Ανδρέου και ο Νίκος Καρδώνης, συμπρωταγωνιστούν σε έναν 10μελή εξαιρετικό θίασο: Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Στάθης Κόικας, Φοίβος Μαρκιανός, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Μαρία Σαββίδου, Στράτος Σωπύλης, Άρης Τρουπάκης

ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το θρυλικό “Καπλάνι της Βιτρίνας” της Άλκης Ζέη έρχεται στην Κεντρική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, κάθε Κυριακή για το κοινό και τις καθημερινές για τα σχολεία. Έργο-σταθμός στη λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους, έχοντας λάβει πλήθος διεθνών διακρίσεων, καθώς κυκλοφορεί σε 39 ξένες εκδόσεις, μεταφρασμένο σε 22 διαφορετικές γλώσσες, συμπλήρωσε πρόσφατα 60 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία και έρχεται τη νέα θεατρική σεζόν για να αφηγηθεί τη συναρπαστική ιστορία του, που λατρεύτηκε από γενιές αναγνωστών. Την ιστορία του ανθρώπου προς την κατάκτηση της ελευθερίας του. Για θεατές 5 ετών και άνω. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη

«THE DOCTOR»

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Tο απόλυτο talk of the town της περσινής σεζόν επιστρέφει! Tο γεμάτο ανατροπές κείμενο, η στιβαρή σκηνοθεσία, το ανελέητο «παιχνίδι» με τα όρια της αντίληψης των θεατών, οι καθηλωτικές ερμηνείες και η βαθιά κριτική στην παντοδυναμία της πολιτικής ορθότητας και της cancel culture, δημιουργήσαν εκείνο το εκρηκτικό μείγμα που έκανε το THE DOCTOR να είναι το απόλυτο talk of the town της περσινής θεατρικής σεζόν. Το κοινό της Αθήνας επιφύλασσε πρωτοφανή υποδοχή στη νέα παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου, κάνοντας όλες τις παραστάσεις sold out και καταχειροκροτώντας κάθε βράδυ στο κατάμεστο Αμφι-θέατρο. Τώρα, το συνταρακτικό θρίλερ του Robert Icke επιστρέφει και τη νέα σεζόν. Ερμηνεύουν: Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Χατζόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Μαριάννα Δημητρίου, Aurora Marion, Νίκη Σερέτη, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Σταύρος Καλλιγάς, Μαρία Κοραχάη, Αλίκη Ανδρειωμένου και η Ζωή Ρηγοπούλου.

«PRIMA FACIE»

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συμπαραγωγή με την «Trish Wadley Productions» και το Θέατρο Πορεία

Το παγκόσμιο θεατρικό, εκδοτικό και δικαστικό φαινόμενο «PRIMA FACIE» για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με βραβείο Olivier το 2022 στο West End του Λονδίνου και βραβείο Tony το 2023 στο Broadway της Νέας Υόρκης, το θεατρικό έργο της σπουδαίας νομικού Suzie Miller που έχουν ήδη παρακολουθήσει μισό εκατομμύριο θεατές σε περισσότερες από τριάντα χώρες σε όλο τον κόσμο την τελευταία πενταετία και που άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση, έρχεται φέτος στη χώρα μας, σε μια ολοκαίνουργια παραγωγή στο Θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, με τη Λένα Παπαληγούρα στον συγκλονιστικό ρόλο της δικηγόρου Tessa Ensler. Μια παραγωγή της διεθνούς εταιρείας «Trish Wadley Productions» και του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως» σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Πορεία, υπό την αιγίδα του British Council και των Πρεσβειών Αυστραλίας και Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα.

«ΟΤΑΝ ΕΚΛΑΨΕ Ο ΝΙΤΣΕ»

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η θρυλική παράσταση «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση και Νίκου Χατζόπουλου που ανέβηκε το 2011 με τεράστια επιτυχία στο Θέατρο Θησείο αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και παίχτηκε με sold out παραστάσεις για δύο θεατρικές σεζόν, αποτελώντας την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της θεατρικής διασκευής του παγκόσμιου μπεστ σέλλερ του Ίρβιν Γιάλομ , επιστρέφει μετά από 13 χρόνια, αυτή τη φορά στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας. Φρίντριχ Νίτσε ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Ζίγκμουντ Φρόιντ ο Θάνος Λέκκας. Γιατρός Γιόζεφ Μπρόιερ ο Γιάννης Κότσιφας. Θεατρική διασκευή: Ευαγγελία Ανδριτσάνου.