ΚΘΒΕ: Τι θα δούμε στη διάρκεια της νέας θεατρικής περιόδου

Το ΚΘΒΕ πηγαίνει το «Θέατρο παντού» εντός, εκτός και πέραν των «τειχών» του, «ανοίγοντας» τους ορίζοντές του με ένα πλουραλιστικό ρεπερτόριο, ελληνικό και ξένο, με νέες παραγωγές, αλλά και με παραστάσεις που αγαπήθηκαν και επανέρχονται.

Ταυτόχρονα, διευρύνει το κοινό του κι απευθύνεται σε κάθε ηλικιακή ή κοινωνική ομάδα θεατών αλλά και στη διεθνή θεατρική κοινότητα. Στόχος μας είναι η συμμετοχή όλων σε μια από κοινού προσπάθεια ανάδειξης των παραμέτρων της θεατρικής τέχνης που, εκτός από τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και συμβάλλει στην καλλιέργεια της πολιτισμικής μας ταυτότητας.

«Θέατρο παντού» με πρωτοβουλίες ενίσχυσης δεσμών, επέκτασης συνεργασιών, συμπαραγωγών με άλλα θέατρα αλλά και με ακαδημαϊκές κοινότητες, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς. Μέσω της «συνάντησης» διαφορετικών απόψεων και συν-δημιουργίας εστιάζουμε στην ουσία του θεάτρου, στη διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης για ένα θέατρο κοινωνικό και οικουμενικό, ένα θέατρο που σέβεται την ιστορία του και προχωράει μπροστά με το βλέμμα στον ορίζοντα.

Αστέριος Πελτέκης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2024-2025

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ – ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Μετάφραση: Άννυ Κολτσιδοπούλου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Πρεμιέρα: 09|2024

«Βίρα τις άγκυρες» των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

Πρεμιέρα: 11|2024

«Θελεστίνα» του Φερνάντο ντε Ρόχας – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία- απόδοση κειμένου: Αστέριος Πελτέκης

Πρεμιέρα: 03|2025

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Δον Κάρλος» του Φρίντριχ Σίλλερ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Διασκευή- Δραματουργική & Σκηνική επεξεργασία μετάφρασης -Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Πρεμιέρα: 11|2024

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης

Σκηνοθεσία-Χορογραφία- Σκηνικά: Κωνσταντίνος Ρήγος

Πρεμιέρα: 01| 2025

ΦΟΥΑΓΙΕ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Πήρε τη ζωή της στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη – ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Φρόσω Λύτρα

Πρεμιέρα: 10|2024

«Προσδοκώ» του Γιώργου Βέλτσου – ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Σοφία Καρακάντζα

Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός

Πρεμιέρα: 11|2024

«Ανατροπές της νύχτας» του Χριστόφορου Χριστοφή- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία: Χάρης Πεχλιβανίδης

Πρεμιέρα: 01| 2025

«Πες μου μια λέξη « (Give me your answer) του Μπράιαν Φρίελ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση: Έλενα Λαναρά

Σκηνοθεσία: Ευδόκιμος Τσολακίδης

Πρεμιέρα: 02|2025

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ένα νέο πρωτότυπο θεατρικό έργο για τον Μανώλη Χιώτη

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Πρεμιέρα: 11|2024

«Έγκλημα και τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Θεατρική διασκευή: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Πρεμιέρα: 03|2025

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Ρωμαίος και Αννέτα» του Ζαν Ανούιγ- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Άννα Φόνσου

Πρεμιέρα: 10|2024

«Η αγάπη άργησε μια μέρα» της Λιλής Ζωγράφου- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διασκευή -Δραματουργική επεξεργασία: Ροδή Στεφανίδου – ΄Ενκε Φεζολλάρι

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Συμπαραγωγή ΚΘΒΕ με το ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρεμιέρα: 11|2024

«Ο γυρισμός» του Χάρολντ Πίντερ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία: Πέρης Μιχαηλίδης

Πρεμιέρα: 01|2025

«Ξανθιά Φράουλα» (BIONDA FRAGOLA) του Μίνο Μπελέι -ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Πρεμιέρα: 03|2025

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

«Όταν χαμήλωσε ο ουρανός» του Μιχαήλ Άνθη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιουρτσίδης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Fake Newsical. Παρ@μυθομπερδέματα!» των Στάθη Παχίδη και Σταυρούλας Παγώνα- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Κείμενο: Στάθης Παχίδης- Σταυρούλα Παγώνα

Σκηνοθεσία: Eύη Σαρμή

Πρεμιέρα: 09|2024

«Πολυξένη» της Στέλλας Μιχαηλίδου – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κείμενο- Σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου

Πρεμιέρα: 01|2025

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ- ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ (ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ)

#letsparty του Στέλιου Χατζηαδαμίδη – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σύλληψη- Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Στέλιος Χατζηαδαμίδης

Πρεμιέρα: 12|2024

ARTBOX FARGANI THEATER

«Η γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» του Έντουαρντ Άλμπι – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Παύλος Δανελάτος

Συμπαραγωγή ΚΘΒΕ με την Πολιτεία Πολιτισμού

Πρεμιέρα: 10|2024

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

· Θεατρικά εργαστήρια για βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους

· Θεατρικά εργαστήρια για ενήλικες

· Καλλιτεχνικά εργαστήρια σε συνεργασία με την Ομάδα Εν δυνάμει για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και άτομα συμπερίληψης στο τμήμα (ΑμεΑ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2024-2025

· Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους 2025-2028

· Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος 2024-2025

· Συμπαραγωγή θεάτρου ντοκιμαντέρ “96%” σε σκηνοθεσία Πρόδρομου Τσινικόρη – Ευρωπαϊκό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα Landscapes of Devastation (Ισπανία – Γερμανία – Ελλάδα)

·

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

α) «Ψηφιακό Μαθητολόγιο της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ», υπό υλοποίηση

β) «Πολιτιστική Συνταγογράφηση», υπό υλοποίηση

γ) Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους 2025 – 2028», υπό υλοποίηση

δ) «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση», υπό υλοποίηση

ε) «Ψηφιακή Σκηνή – 60 χρόνια ΚΘΒΕ», ολοκληρωμένο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2024-2025

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η παράσταση «Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου, μετά τις sold παραστάσεις και τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, μια διαχρονική σπουδή χαρακτήρων και συμπεριφορών, μία βαθιά ανάλυση της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας της εποχής του που παραμένει, ωστόσο, έως και σήμερα επίκαιρη. Ένα έργο ποιητικό, τολμηρό, με αγωνία, σασπένς, ανατροπές που πραγματεύεται την αέναη διαμάχη του Καλού με το Κακό, «μιλάει» για την καλοσύνη και κατά πόσο αυτή μπορεί να «επιβιώσει» σε μια κοινωνία φαύλη και διεφθαρμένη, ένα έργο που προκαλεί τον θεατή να σκεφτεί. Δεν δίνει λύσεις ή απαντήσεις αλλά μας αφήνει ελεύθερους να καταλήξουμε σε δικά μας συμπεράσματα.

Ο Μπρεχτ γράφει ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος είναι σε εξέλιξη και ο ίδιος εξόριστος, εκτός Γερμανίας. Μέσα από την παραβολή, την αλληγορία, την ιστορία της κεντρικής ηρωίδας, της καλοκάγαθης πόρνης Σεν Τε από το Σε Τσουάν, καταδεικνύει την ανθρώπινη φύση που πάλλεται ανάμεσα στο καλό και το κακό, τη λογική και το συναίσθημα, την εσωτερική παρόρμηση και τις κοινωνικές επιταγές.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετάφραση: Άννυ Κολτσιδοπούλου, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς, Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός, Επιμέλεια κίνησης: Αλέξης Τσιάμογλου, Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης, Βοηθός σκηνοθέτις -Δραματολόγος: Κορίνα Βασιλειάδου, Βοηθός σκηνογράφου: Μανώλης Ψωματάκης, Βοηθός ενδυματολόγου: Σόνια Καϊτατζή, Οργάνωση παραγωγής: Μαρίνα Χατζηιωάννου, Οδηγός σκηνής: Marleen Verschuuren, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

*Β’ Βοηθός σκηνοθέτη, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Ελίνα Τσιομπαρτζή

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Μελίνα Αποστολίδου (Κυρία Μι Τσου),

Μομώ Βλάχου (Κυρία Γιανγκ), Γιάννης Γκρέζιος (Αστυνομικός), Τζωρτζίνα Δαλιάνη (Κυρία Σιν), Ιωάννα Δεμερτζίδου (Σεν Τε), Ελένη Θυμιοπούλου (Οικογένεια: Γυναίκα), Γιάννης Καραμφίλης (Τρίτος θεός), Άγγελος Καρανικόλας (Άνεργος), Χρήστος Μαστρογιαννίδης (Οικογένεια: Άντρας), Δημήτρης Ναζίρης (Οικογένεια: Παππούς), Ιωάννα Παγιατάκη (Γριά έμπορος χαλιών), Ορέστης Παλιαδέλης (Βανγκ), Χρίστος Στυλιανού (Μαραγκός), Στέργιος Τζαφέρης (Δεύτερος θεός), Χρύσα Τουμανίδου (Οικογένεια: Κουνιάδα), Γιάννης Τσεμπερλίδης (Σουν), Αλέξης Τσιάμογλου (Σου Φου), Μαρία Χατζηιωαννίδου (Πρώτος θεός)

Μουσικοί επί σκηνής:

Δάνης Κουμαρτζής (κιθάρα), Αμαλία Σάνη (τσέλο), Κατερίνα Ταβλαδωράκη (κλαρινέτο)

Φιγκυράν: Κοσμάς Καλαϊτζίδης, Χαρά Λαμπή, Κωνσταντίνος Πόποβιτς

Η παράσταση «Βίρα τις άγκυρες», μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε την προηγούμενη σεζόν αλλά και τις διθυραμβικές κριτικές που απέσπασε από κοινό και κριτικούς, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στο Βασιλικό Θέατρο με ένα δυνατό σύνολο από σπουδαίους συντελεστές και ταλαντούχους, ηθοποιούς, μουσικούς και χορευτές.

Μια αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής επιθεώρησης, όπως αποτυπώνεται μέσα από την οξυδερκή ματιά των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα. «Βίρα τις άγκυρες», ένα έργο που αγαπήθηκε από το κοινό από το πρώτο ανέβασμά του, παρουσιάζεται τώρα από το ΚΘΒΕ- με αφορμή τη συμπλήρωση 130 χρόνων επιθεώρησης- μέσα από μια νέα οπτική της παράστασης που ψυχαγωγεί, σατιρίζει και, κυρίως, ταξιδεύει το κοινό. Μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή που συνδυάζει τραγούδι, χορό, γέλιο αλλά και συγκίνηση!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Ενορχηστρώσεις και ηχητική επεξεργασία μουσικού υλικού: Γιώργος Ανδρέου, Χορογραφία: Δημήτρης Παπάζογλου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Μπάρλας, Video Art: Βαλλεντίνα Κόπτη, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Β΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Λίλη Αδρασκέλα, Βοηθός σκηνογράφου- ενδυματολόγου: Δανάη Πανά, Συνεργάτης ενορχηστρωτή: Στέργιος Γαργάλας, Βοηθοί χορογράφου: Στέλλα Εμίνογλου -Αναστασία Κελέση, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

ΔΙΑΝΟΜΗ (με αλφαβητική σειρά):

Μαίρη Ανδρέου, Νίκος Βατικιώτης, Άννα Ευθυμίου, Παντελής Καναράκης, Νίκος Καπέλιος, Γιώργος Καύκας, Αγγελική Κιντώνη, Φαίη Κοκκινοπούλου, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Τατιάνα Μελίδου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χριστίνα Μπακαστάθη, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Σπύρος Σαραφιανός, Εύη Σαρμή, Δημήτρης Σιακάρας, Γεράσιμος Σοφιανός, Νίκος Τσολερίδης, Θάνος Φερετζέλης

Χορεύουν: Στέλλα Εμίνογλου

Φιγκυράν: Κωνσταντίνος Πόποβιτς

«Θελεστίνα» του Φερνάντο ντε Ρόχας – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία- απόδοση κειμένου : Αστέριος Πελτέκης

Πρεμιέρα: 03|2025

Αυτή ήταν η κωμωδία ή ιλαροτραγωδία του Καλλίστο και της Μελιβέας, γραμμένη προς γνώσιν και συμμόρφωσιν των τρελά ερωτευμένων, που έρμαιοι του Πάθους τους, λατρεύουν αντί Θεού τους εραστές τους.

Ο ερωτευμένος νεαρός ιππότης Καλλίστο, αδυνατώντας να διαχειριστεί την απόρριψη της αγαπημένης του Μελιβέας, δέχεται τη συμβουλή του υπηρέτη του Σεμπρόνιο και ζητάει βοήθεια από τη γριά Θελεστίνα, μια προξενήτρα, προαγωγό που δίνει λύσεις στα προβλήματα με αλχημείες και μαγικά βότανα. Η Θελεστίνα, έναντι μιας μεγάλης αμοιβής, βάζει το σχέδιο της σε εφαρμογή, ώστε το νεαρό ζευγάρι να ερωτευθεί με πάθος. Ποια θα είναι όμως η κατάληξη του δυνατού αυτού έρωτα, που ξεπηδά με αλχημείες και πυροδοτεί μια σειρά θανάσιμων αμαρτημάτων, όπως η λαγνεία και η απληστία, στην Ισπανία του 15ου αιώνα;

Η Θελεστίνα ή η ιλαροτραγωδία του Καλλίστο και της Μελιβέας, είναι το πρώτο διαλογικό μυθιστόρημα, που δημοσιεύτηκε το 1499, εισάγοντας ουσιαστικά την λογοτεχνία στην Αναγέννηση. Ο Φερνάντο ντε Ρόχας, ένας βίαια εκχριστιανισμένος Εβραίος, γράφει μια συναρπαστική ερωτική ιστορία, που καθρεφτίζει τη μεσαιωνική ηθική, απεικονίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της. Βρίσκεται όμως στο κατώφλι μιας νέας εποχής που αρχίζει να ξεπηδάει με νέους κώδικες. Από τη φεουδαρχία και τον Καθολικισμό αρχίζουν να αχνοφαίνονται τα πρώτα σημάδια της Αναγέννησης και του καπιταλισμού, σε ένα κείμενο που παίζει με τα όρια της Ιεράς Εξέτασης. Το εκτενέστατο μυθιστόρημα των περίπου 65.000 λέξεων, γνώρισε τεράστια επιτυχία με πολλές επανεκδόσεις και διασκευές. Η έντονη θεατρικότητά του κειμένου, οι δυνατοί μονόλογοι, η διαλογική μορφή του καθώς και οι πολύπλευροι χαρακτήρες του, έδωσαν έδαφος για πολλαπλές απόπειρες σκηνικής μεταφοράς. Η σάτιρα, το ποιητικό στοιχείο, ο συνδυασμός του υψηλού και του ευτελούς, τα μεγάλα πάθη και τα συναισθήματα με την ταυτόχρονα κωμική αποδόμησή τους, επιτυγχάνουν μια επιδέξια κοινωνική κριτική της εποχής, αποδομώντας διακριτικά τις αρχές που τη διέπουν, σε ένα κείμενο που επιφανειακά τις παραχωρεί τη νομιμοποίησή τους.

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί.

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

O «Δον Κάρλος» του Φρίντριχ Σίλλερ, του μεγάλου ρομαντικού ποιητή της γερμανικής λογοτεχνίας, θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη πρεμιέρα του ΚΘΒΕ. Το έργο θα παρουσιαστεί μέσα από την καινοτόμο οπτική του Γιάννη Χουβαρδά, ενός από τους κορυφαίους σκηνοθέτες και πλέον διακεκριμένους καλλιτέχνες της γενιάς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η μετάφραση είναι του Γιώργου Δεπάστα, ενώ ο Γιάννης Χουβαρδάς μαζί με τη σκηνοθεσία υπογράφει και τη διασκευή, δραματουργική & σκηνική επεξεργασία μετάφρασης.

Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολυαναμενόμενη παραγωγή του ΚΘΒΕ προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο και θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Η παράσταση του Γιάννη Χουβαρδά αποτελεί το τελευταίο μέρος της σκηνοθετικής του τετραλογίας, με την οποία ολοκληρώνει την προσωπική του διερεύνηση πάνω στη σχέση θεάτρου και κινηματογράφου, που οργανώνεται γύρω από μια κεντρική θεματολογία, η οποία εστιάζει στην ηθική και πνευματική εξόντωση του ανθρώπου, μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία -παντελώς διεφθαρμένη από την εξουσία και το χρήμα- που αδυνατεί να βρει την ισορροπία και το μέτρο.

Το ρόλο του Δον Κάρλος υποδύεται ο Χάρης Φραγκούλης.

*Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

Λίγα λόγια για το έργο

Τι βαραίνει την καρδιά του Δον Κάρλος και αποφεύγει τον πατέρα του Βασιλιά Φίλιππο Β’ της Ισπανίας; Ποιο είναι αυτό το μυστικό που τα άγρυπνα μάτια της Αυλής δυσκολεύονται να αποκαλύψουν; Κάτω από τη φοβερή εξουσία του βασιλιά και τη δύναμη της Ιεράς Εξέτασης, στην Ισπανία του 16ου αιώνα, ο νεανικός ιδεαλισμός, ο έρωτας, η ευαισθησία, η ανάγκη για αλλαγή, για δράση και για ζωή ασφυκτιούν μέσα στην καρδιά του Δον Κάρλος, που ανήμπορος να διαχειριστεί τα πάθη του, εναποθέτει τις ελπίδες του στον αδελφικό του φίλο Μαρκήσιο Πόζα. Η ισχυρή θέληση του Πόζα, οι ανανεωτικές του ιδέες, η πίστη και η αφοσίωσή του στον Δον Κάρλος, τον οδηγούν στην εφαρμογή ενός σχεδίου, που θα επιχειρήσει να ανατρέψει την κρατική τρομοκρατία του μονάρχη.

Ο Δον Κάρλος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1787 και έχει ως αφετηρία ένα γαλλικό ρομαντικό μυθιστόρημα του 17ου αιώνα. Ο Σίλλερ χρησιμοποιώντας ως φόντο την Ισπανία του 16ου αιώνα, αμφισβητεί την απολυταρχία της δικής του εποχής, υπερασπιζόμενος την ελευθερία της σκέψης και τις ιδέες του Διαφωτισμού. Μέσα από μια ιδιαιτέρως σύνθετη πλοκή αλλά και από τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του έργου, ο συγγραφέας επαναφέρει κρίσιμους διαχρονικούς προβληματισμούς, αναπτύσσοντας διαλεκτικά τη σύγκρουση μεταξύ απολυταρχικής εξουσίας και ελεύθερης δράσης, αυταρχισμού και ανυπακοής, ηθικής επιταγής και νέων ιδανικών, ιδεαλισμού και πραγματικότητας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας, Διασκευή- Δραματουργική & Σκηνική επεξεργασία μετάφρασης -Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς, Σκηνικά: Nίκη Ψυγογιού, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Μουσική: Φώτης Σιώτας, Κίνηση- Χορογραφίες: Δημήτρης Σωτηρίου, Βίντεο Design: Παντελής Μάκκας, Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας, Βοηθός Σκηνοθέτη Α΄: Σοφία Παπανικάνδρου, Βοηθός Σκηνοθέτη Β΄: Βίκυ Κίτσιου, Βοηθός Σκηνοθέτη Γ΄: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Βοηθός Σκηνογράφου & Ενδυματολόγου: Δανάη Πανά, Οργάνωση Παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Ιορδάνης Αϊβάζογλου (Δούκας Μεντίνα-Σιντόνια), Λουκία Βασιλείου (Βασίλισσα Ελισάβετ), Ζωή Ευθυμίου (Πριγκίπισσα Έμπολι), Στέλιος Καλαϊτζής (Κόμης Λέρμα), Γιώργος Κολοβός (Μαρκήσιος Πόζα), Θάνος Κοντογιώργης (Ντομίνγκο), Βασίλης Μπεσίρης (Δούκας Φέρια), Μπέττυ Νικολέση (Μαρκησία Μοντεκάρ), Κώστας Σαντάς (Μέγας Ιεροεξεταστής), Θεοφανώ Τζαλαβρά (Πριγκίπισσα Έμπολι), Δημήτρης Τσιλινίκος (Δούκας Άλμπα), Χάρης Φραγκούλης (Δον Κάρλος, Διάδοχος του θρόνου), Ελίζα Χαραλαμπογιάννη (Λουίς Μερκάδο, ακόλουθος της Βασίλισσας), Γιάννης Χαρίσης (Φίλιππος Β΄)

Κυρίες και Κύριοι: Λίλη Ανδρασκέλα, Ζωή Ευθυµίου, Κωνσταντίνος Καπελλίδης, Αίγλη Κατσίκη, Δηµήτρης Καυκάς, Αναστασία Κελέση, Νίκος Κουσούλης, Πασχάλης Τερζής, Θεοφανώ Τζαλαβρά

Βίντεο -μοντάζ επί σκηνής: Γιώργος Ζλατάνος

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος συνεργάζεται με το ΚΘΒΕ, μετά από δέκα οχτώ χρόνια, επιστρέφοντας ως σκηνοθέτης και χορογράφος με μια ανατρεπτική εκδοχή ενός από τα πιο γνωστά έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα», κείμενο που έχει γραφτεί το 1595, υμνεί τον έρωτα στην απόλυτη, ρομαντική του αποκάλυψη. Έναν έρωτα που παλεύει να επιβιώσει ενάντια στις επιταγές της εποχής και που ακροβατεί μέχρι τελευταία στιγμή μεταξύ ζωής και θανάτου. Τελικά, τα ανθρώπινα σχέδια ναυαγούν μπροστά στα παιχνίδια που παίζει η ζωή και ο ίδιος ο χρόνος μοιάζει να ειρωνεύεται τις πράξεις, που πηγάζουν από μια τόσο βαθιά επιθυμία.

Σε έναν κόσμο που καθορίζεται από τις συμβάσεις, τους καταναγκασμούς, την εχθρότητα και το μίσος, ο έρωτας των δύο νέων ξεπροβάλει σαν επαναστατική πράξη, σαν μια πράξη που εμπεριέχει το απόλυτο και αναπόφευκτα θα οδηγηθεί στον θάνατο. Γιατί πόσο εφικτό είναι να ενσωματωθεί το ιδανικό σε μια κοινωνία, αν προηγουμένως δεν φθαρεί ή δεν υποκύψει στα ανθρώπινα μέτρα;

Η παράσταση του Κωνσταντίνου Ρήγου επιχειρεί να αναδείξει όλα τα ζωτικά θέματα που θίγει ο Σαίξπηρ, όπως η ανισοτιμία στον έρωτα, η πίστη, η τιμή και η υπόληψη, οι ρόλοι της οικογένειας και της κοινωνίας, το χάσμα των γενεών, η δύναμη της εξουσίας, η σκιά του θανάτου… Ταυτόχρονα, μέσα από την ευρηματικότητα και τη φρέσκια ματιά του, «φωτίζει» αυτή την παράξενη χώρα που κατοικούν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, εστιάζοντας στην εναλλαγή ρυθμών και διαθέσεων αλλά και στην έντονη χρήση της μουσικής και της χορογραφημένης κίνησης. Ένα ζευγάρι επαναστατεί, πηγαίνοντας κόντρα στην παράδοση. Κι όλα μοιάζουν να βγαίνουν από ένα όνειρο που παίρνει την εκδίκησή του, θυμίζοντάς μας ότι όλοι κάποτε είμαστε παιδιά και μετά γινόμαστε μεγάλοι.

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί.

ΦΟΥΑΓΙΕ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέσα σε ένα πρωτότυπο σκηνικό και μουσικό περιβάλλον, «ζωντανεύει» μια τρελή… τρελή… τραγωδία που θίγει θέματα όπως η δύναμη της εικόνας, το «φαίνεσθαι» και το «είναι», τα παιχνίδια της φαντασίας, η αλήθεια και το ψέμα, το άπιαστο όνειρο του έρωτα.

Η παράσταση «Πήρε τη ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Φρόσως Λύτρα, επιστρέφει στο Φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου.

Στη σκηνή: ο ψυχοθεραπευτής Κάρολος, η διαφημίστρια Βέρα, ο θεατρικός συγγραφέας Ανδρέας. Και οι τρεις εξαιρετικοί διαχειριστές του λόγου και τις επικοινωνίας, διανοούμενοι και επιτυχημένοι. Απέναντί τους η Φωτεινή, ένας μοναχικός άνθρωπος που δεν ξέρει να διαχειρίζεται τίποτα, εκτός ίσως από τη φαντασία και τις αναμνήσεις της, ανυπεράσπιστη, ευάλωτη, αιθεροβάμων, αλλά και απόλυτα αληθινή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Φρόσω Λύτρα, Σκηνικά: Φρόσω Λύτρα, Δανάη Πανά, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Πρωτότυπη μουσική: DNA (Μιχάλης Νιβολιανίτης, Αλέξανδρος Χρηστάρας), Χορογραφία-επιμέλεια κίνησης-Βοηθός σκηνοθέτη: Αναστασία Κελέση, Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, Οργάνωση Παραγωγής:

Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Τα έργα τέχνης που περιλαμβάνονται στη σκηνική σύνθεση της παράστασης είναι δημιουργίες του εικαστικού καλλιτέχνη Στέλιου Γαβαλά

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Άννα Ευθυμίου (Βέρα), Φαίη Κοκκινοπούλου (Φωτεινή), Δημήτρης Σιακάρας (Αντρέας), Νίκος Τσολερίδης (Κάρολος)

Προσδοκώ, το έργο του Γιώργου Βέλτσου (με τρεις παρεμβάσεις της Ευγενίας Βάγια), επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καρακάντζα και μουσική Δημήτρη Καμαρωτού.

Το Προσδοκώ είναι ένα νέο έργο για τη μνήμη, τον θάνατο και την αθανασία, ένας επικήδειος για το θέατρο, όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά και για την Ιστορία. Πρόκειται για ένα παιγνίδι ανταγωνισμού και επικράτησης ανάμεσα στους νεκρούς και τους ζωντανούς. Οι νεκροί καταλαμβάνουν πολύ χώρο και οι ζωντανοί εκδικούνται συρρικνώνοντας τις ιστορικές μνήμες σε ξέφτια από παλιές ρεκλάμες και απόηχους συνθημάτων. Οι μνημειώδεις φιγούρες της μεταπολίτευσης, αποκαθηλώνονται και αποσυνδέονται από την ουσία της πράξης τους. Ο θρήνος αναδύεται από τον κλαυσίγελο, το πολιτικό αποκτά καινούργιο νόημα καθώς συνδέεται με την καθημερινή αίσθηση της απώλειας, που συνεχώς γιγαντώνεται. Σε αυτόν τον αγώνα ανάμεσα στα ξέφτια της μνήμης και τον θρήνο πάνω από το κενό, που δημιουργεί η απώλεια, ποιος θα βγει νικητής;

“Εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι ο αδύναμος. Θέλω να ζήσω εγώ όπως οι άλλοι Έλληνες. Μ’ ακούτε; Να ζήσω” (Γιώργος Bέλτσος)

*Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Σοφία Καρακάντζα, Σκηνικά-Κοστούμια: Ράνια Εμμανουηλίδου: Μουσική κειμένου-Πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός, Χορογραφία-Κίνηση: Μέλπω Βασιλικού, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτις: Ευανθία Σωφρονίδου, Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Μαρκέλλα Καραπιπέρη, Οργάνωση Παραγωγής: Ειρήνη Χατζηκυριακίδου, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Λουίζα Μαρία Χαραλάμπους

Χορός μίμων: Ευανθία Σωφρονίδου, Μαρία Καραμήτρη, Γιάννης Παρασκευόπουλος, Εύη Κουταλιανού, Θεοδώρα Λούκας, Δημήτρης Ναζίρης

«Ανατροπές της νύχτας» του Χριστόφορου Χριστοφή- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία: Χάρης Πεχλιβανίδης

Πρεμιέρα: 01| 2025

Ένας μοναχός και ένας ηθοποιός συναντιούνται σε ένα πανδοχείο, λίγο πριν από την καταστροφή. Σε ένα μέρος που ξεβράζονται πτώματα ενώ τα σπίτια κινδυνεύουν να τα καταπιεί ο ωκεανός. Οι δύο τους προσπαθούν να συνομιλήσουν και να συνδεθούν. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, μια περιπλάνηση στον χρόνο και ένα παιχνίδι μνήμης και απομνημόνευσης. Ένα ταξίδι σε διαφορετικούς τόπους «διαφορετικές νύχτες και ξημερώματα».

Το έργο Ανατροπές της νύχτας του Χριστόφορου Χριστοφή ανήκει στη συλλογή Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου και άλλα θεατρικά έργα. Ο συγγραφέας φέρνει στη σκηνή την εμβληματική προσωπικότητα του Τζιορντάνο Μπρούνο, ταξιδεύοντας στα τέλη του 16ου αιώνα, σε μια σκοτεινή εποχή, που οι μεγάλες προσωπικότητες διώκονται για τις ιδέες τους από την παπική εξουσία. Ένας ηθοποιός ταξιδεύει για να μεταφέρει υλικό στον δραματουργό του στην Αγγλία. Στο ταξίδι αυτό αλλεπάλληλες συναντήσεις τον φέρνουν κοντά σε γνωστά πρόσωπα της Ιστορίας. Ο Χριστοφής στο κείμενο αυτό πραγματεύεται την έννοια του τέλους, μέσα από τη χωροχρονική περιπλάνηση των χαρακτήρων του. Ο χρόνος δείχνει να καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά του, φέρνοντας τα πρόσωπα αντιμέτωπα με το υπαρξιακό τους αδιέξοδο.

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί.

«Πες μου μια λέξη» (Give me your answer) του Μπράιαν Φρίελ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση: Έλενα Λαναρά

Σκηνοθεσία: Ευδόκιμος Τσολακίδης

Πρεμιέρα: 02|2025

Σε ένα παλιό, εμφανώς παρατημένο σπίτι, σε μια επαρχία της Ιρλανδίας, ζει ο συγγραφέας Τομ Κόνολι με την αλκοολική γυναίκα του, Ντέιζι. Στο σπίτι αυτό φιλοξενείται ο Ντέιβιντ, απεσταλμένος ενός Πανεπιστημίου στο Τέξας, που μελετάει το αρχείο του Τομ για να διερευνήσει τις πιθανότητες να πουληθούν τα άπαντα του στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Η κόρη του ζευγαριού, Μπρίτζετ, είναι ψυχικά ασθενής και διαμένει για χρόνια σε ίδρυμα. Τις δυσκολίες της ζωής τους εντείνουν οι οικονομικές δυσχέρειες. Σε αναμονή της τελικής ετυμηγορίας του Ντέιβιντ, που θα καθορίσει τόσο τη λογοτεχνική αξία του έργου του Τομ όσο και τη δυνατότητα για οικονομική εξέλιξη, στο σπίτι έρχονται η μητέρα της Ντέιζι, μια συνταξιούχος γιατρός που υποφέρει από τα αρθριτικά της, και ο πατέρας της, ένας κλεπτομανής, πρώην πιανίστας σε μπαρ. Στην παρέα προστίθεται ο οικογενειακός φίλος τους, ο Γκάρετ, ένας υπερφίαλος εμπορικά επιτυχημένος συγγραφέας και η σύζυγός του Γκρέιν.

Το έργο «Πες μου μια λέξη!» [Give me your answer, Do!] του Μπράιν Φρίελ, κυκλοφόρησε το 1997 και εστιάζει στην υπαρξιακή αγωνία του συγγραφέα, που ακροβατεί ανάμεσα στην ανάγκη του για αναγνώριση και στον φόβο του για αξιολόγηση. Η αίσθηση ότι το ταλέντο του κρύβεται μέσα σε χειρόγραφα που κανείς δεν είχε μέχρι τώρα πρόσβαση, αποτελεί την κινητήριο δύναμη της δημιουργίας του, μεταθέτοντας την αγωνία της αναγνώρισης για το μέλλον. Γιατί, όπως λέει και η Ντέιζι, «το να είσαι ζωντανός είναι να αναβάλλεις την τελική ετυμηγορία […]. Γιατί οι ετυμηγορίες βγαίνουν μόνο όταν όλα έχουν τελειώσει, όταν όλα έχουν ολοκληρωθεί».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Έλενα Λαναρά, Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Ευδόκιμος Τσολακίδης

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί.

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Πρεμιέρα: 11|2024

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ένα νέο πρωτότυπο θεατρικό έργο για τον Μανώλη Χιώτη. Ένα έργο που σκάβει βαθιά στην ψυχή του μεγαλοφυούς και πρωτοπόρου μουσικού, συνθέτη και περφόρμερ και επικοινωνεί απευθείας με την καρδιά του ερωτευμένου, του προδομένου, του παρατημένου ή μελαγχολικού ακροατή, γιατρεύοντάς την από τον πόνο της ανθρώπινης κατάστασης.

Πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, μέσα σε έναν κόσμο μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται. Όχι φήμες. Όχι ψευδείς ιστορίες. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.

Η παράσταση παρακολουθεί τη ζωή του Μανώλη Χιώτη από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, με σταθμούς-κλειδιά και μεγάλες στιγμές στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην προσωπική του ζωή, εκεί όπου, ιδιωτικά, κρίνεται η επαφή του ανθρώπου με το θείο και το αν ο κάθε άνθρωπος πήρε και έδωσε εκείνο το μερίδιο αγάπης για το οποίο ήταν προορισμένος.

Με την παρουσία σημαντικών τραγουδιών, όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Το γκαρσόνι», «Σβήσε τη Φλόγα», «Απόψε φίλα με», «Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα» και άλλων μεγάλων επιτυχιών, ένα ανσάμπλ ηθοποιών και μουσικών καταδύεται στην ψυχή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Εκεί, όπου ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν έχουν τελειωμό.

Η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης έχουν συνυπογράψει 15 θεατρικά έργα τα οποία αποτελούν καλλιτεχνικά και επιστημονικά προϊόντα μακρόχρονης και ενδελεχούς έρευνας, όπως η τριλογία τους για τη ζωή και το έργο του Αντονέν Αρτώ, η ιστορία της Πειραϊκής-Πατραϊκής και της Φιλικής Εταιρείας, αλλά και οι πρωτότυπες διασκευές για το θέατρο των κλασικών μυθιστορημάτων «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Περηφάνια και Προκατάληψη». Τα έργα τους έχουν παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Σόφια, Φιλιππούπολη και Αθήνα, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από τον διεθνή και ελληνικό τύπο, έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, ιταλικά, βουλγάρικα και έχουν εκδοθεί από την Κάπα Εκδοτική.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης, Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη, Eπιστημονικός σύμβουλος: Δημήτρης Μανιάτης, Σκηνογραφία: Δήμητρα Λιάκουρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Λευτέρης Αγγελάκης, Ελένη Θυμιοπούλου, Γιάννης Καραμφίλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ηλίας Μπερμπέρης, Χρίστος Στυλιανού, Γιώργος Σφυρίδης, Μανώλης Φουντούλης, Φωτεινή Τιμοθέου

Ένα νεαρός φοιτητής της Νομικής και επίδοξος συγγραφέας, στην Αγία Πετρούπολη του 1865, ο Ροντιόν Ρασκόλνικωφ, δολοφονεί με μπαλτά την γριά τοκογλύφο Αλιόνα Ιβάνοβνα – λογαριάζοντας την ως “μία ψείρα” που πρέπει να εξαληφθεί από την ηθικό ορίζοντα της ανθρωπότητας. Καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για την ενοχή του ο αστυνόμος Πορφύριος Πέτροβιτς προσπαθεί να τον πιέσει ψυχολογικά ώστε να οδηγηθεί στην ομολογία. Η Σόνια, η Διάφανη Πόρνη, έρχεται να αγαπήσει τον εφιάλτη του Ροντιόν – για να τον πάρει μέσα της και να τον μετασχηματίσει σε αγάπη. Ο Αρκάντι Σβιντριγκάιλοφ ενσαρκώνει το κυνικό κακό που κατισχύει, η Ντούνια, η αδελφή του Ρόντια, θύμα του Αρκάντι, ανασυστήνει την θυσιαστική αγάπη. Πού βρίσκεται η φύση των ανθρώπων – στον αρχέγονο φόνο ή στην επινοημένη ηθική; Υπάρχει Θεός ή όλα επιτρέπονται; Γιατί ο Ροντιόν βλέπει στο όνειρό του τους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς; Γιατί οι άντρες σκοτώνουν και οι γυναικες σώζουν; Και με ποια διαδρομή η Πουλχερία Ρασκολνίκοβα, η μητέρα του Ροντιόν, δίνει μια προσωπική διέξοδο στην ανθρώπινη τραγωδία που απλώνεται δίχως όρια στην συνθήκη της νεωτερικότητας;

Δημοσιευμένο από τον Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στα 1866, το «Έγκλημα και Τιμωρία» θεωρείται το κορυφαίο μυθιστόρημα του παγκόσμιου πολιτισμού – το σημείο μηδεν της ανθρώπινης πνευματικότητας, το οριακότερο κείμενο όλης της δυτικής λογοτεχνίας. Στον Ρασκόλνικωφ συναντιούνται ο Χριστός με τον Διάβολο, ο Άμλετ με τον Υπεράνθρωπο, ο Δον Ζουάν με τον Γκρέγκορ Σάμσα. Στην Σόνια περιέχεται όλη η χαμένη ανθρωπότητα που σφαγιάστηκε χωρίς ελπίδα, που κλείστηκε μέσα σε θαλάμους αερίων, που έγινε καπνός σε καμινάδες κρεματορίων – κι όμως, και πέρα από κάθε λογική προσδοκία, γυρεύει να δικαιωθεί όχι δια της εκδίκησης αλλά δια της αγάπης.

Στην θεατρική μεταφορά του Θανάση Τριαρίδη η δράση συναιρείται σε οχτώ πρόσωπα – ενώ στην σκηνή βρίσκεται και ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκι ως ένας ααπό τους πρωταγωνιστές του εφιαλτικού σύμπαντος. Μέσα στο έργο ανακαλείται προφανώς ο Άμλετ (ως συνδεόμενο όριο με τον Ρασκόλνικωφ), η Κόλαση του Δάντη, ο Νίτσε, ο Φρόιντ και ο Κάφκα (που ορίζουν την εποχή του Χάους – συνεπώς και καθε σύγχρονη ανάγνωση του κόσμου πριν από αυτήν). Ενώ στον τρόπο που η Πουλχερία γίνεται δραματουργικά το πρόσωπο-κλειδί του έργου προφανώς αντανακλάται ο αυτοθυσιαστικός ενσυναισθητικός κόσμος του Αντρέι Ταρκόφσκι.

Τέλος, στα όνειρα του Ρασκόλνικωφ και της Σόνιας γίνεται η σύνδεση που χαρακτηρίζει όλη την δραματουργία του Τριαρίδη: Οι Θάλαμοι Αερίων του Άουσβιτς εισβάλλουν κυρίαρχοι, ως διαρκής εφιάλτης του μέλλοντος. Σύμφωνα με την πάγια θέση του Τριαρίδη μετά το Άουσβιτς, δεν μπορεί υπάρξουν οι μεγάλες καταστατικές αφηγήσεις της ανθρωπότητας δίχως να το συμπεριλάβουν στο πλέγμα τους – χωρίς να προσπαθήσουν να το δούνε και να το μετρήσουν, γύρω και μέσα τους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική Διασκευή: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Γιάννης Παρασκευόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί.

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ο έρωτας είναι αυτός που κυριαρχεί στην παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που επιστρέφει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στο Μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σε σκηνοθεσία Άννας Φόνσου.

Το ρομαντικό δράμα «Ρωμαίος και Αννέτα» του σπουδαίου συγγραφέα Ζαν Ανούιγ, που θα παρουσιάζεται έως τις 10 Νοεμβρίου, θυμίζει στους θεατές τον ρομαντισμό, και τη θυσία που χρειάζεται να γίνει για έναν μεγάλο έρωτα.

Η Άννα Φόνσου βάζει τη σκηνοθετική της σφραγίδα στο αγαπημένο έργο του Αλέξη Σολομού, τη μετάφραση του οποίου είχε κάνει ο ίδιος, για αυτό και η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του.

Είναι η πρώτη φορά που το ΚΘΒΕ ανεβάζει έργο του σπουδαίου Γάλλου δραματουργού. Ένα έργο εξαιρετικής μαεστρίας, που με σαρκαστική διάθεση αναμετριέται με την απόγνωση και την απελπισία των χαρακτήρων του.

Ο έρωτας είναι διαχρονικός, το μίσος, η ζήλεια. Και τελικά αυτό που μένει είναι η αγάπη!

Ο «Ρωμαίος και Αννέτα» γράφτηκε το 1945. Ο Ζαν Ανούιγ επαναφέρει στο κείμενο αυτό, βασικούς προβληματισμούς του: την πάλη ανάμεσα στην ελευθερία και την κοινωνία, στο άτομο και τους θεσμούς, στην πρωταρχική δύναμη των συναισθημάτων. Στη ζωή που επιμένει και στον θάνατο που καραδοκεί δίπλα στην ανυποχώρητη δύναμη του έρωτα. Ποιος είναι ο δρόμος που απομένει στον άνθρωπο που αντιστέκεται; Που οδηγούν τα απανωτά «όχι» στον συμβιβασμό και στον κομφορμισμό;

*Κατάλληλο για θεατές άνω των 12 ετών

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Αλέξης Σολομός, Σκηνοθεσία: Άννα Φόνσου, Κοστούμια: Άννα Φόνσου

Σκηνικά- Κοστούμια: Δανάη Πανά, Μουσική: Γιώργος Ανδρέου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Βίντεο: Βαλλεντίνα Κόπτη, Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καραμήτρη, Οργάνωση παραγωγής: Μαριλύ Βεντούρη

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):

Έφη Δρόσου (μητέρα), Χρύσα Ζαφειριάδου (Αννέτα), Χριστίνα Κωνσταντινίδου (Τζούλια), Νίκος Νικολάου (Πατέρας), Γεράσιμος Σοφιανός (Φρέντερικ), Μανώλης Φουντούλης (Ταχυδρόμος), Νίκος Βατικιώτης (Λουκιανός)

«Ακόμα και οι γιοί τρέμανε τη “σκιά” του πατέρα αφέντη, πού επίσης μέσα από το αίσθημα ιδιοκτησίας απαιτούσαν απ’ αυτούς να γίνουν σπουδαίοι, όχι ευτυχισμένοι, σπουδαίοι, πάντα στα μέτρα της δικής τους βαρβαρότητας και αμορφωσιάς».

Στο Νεοχώρι της Κρήτης, την περίοδο της Κατοχής, η πολυμελής οικογένεια Φτενούδου, ζει υπό το βάρος της ενοχής, της θρησκευτικής καταπίεσης και των άκαμπτων ηθικών κανόνων της επαρχίας. Μέσα σε αυτό το αρρωστημένο περιβάλλον, η μικρότερη κόρη, Ερατώ, η πολυαγαπημένη της μητέρας της, ερωτεύεται έναν Ιταλό στρατιώτη, που κρύβεται στο υπόγειο του σπιτιού τους και μένει έγκυος από αυτόν. Μετά τον θάνατο του πατέρα, η μεγάλη κόρη της οικογένειας αναλαμβάνει τα ινία του σπιτιού, επιβάλλοντας τη θέλησή της μέσα από την απόλυτη υπακοή στο αναχρονιστικό σύστημα αξιών, τον ενσωματωμένο μισογυνισμό, τα μίση και τα απωθημένα της ερωτικής στέρησης. Ταυτόχρονα, η ανάγκη προάσπισης της εικόνας μιας φαντασιωσικής υπεροχής της οικογένειας Φτενούδου, την οδηγεί σε μια άνευ νοήματος μεγαλομανία, που ανατροφοδοτεί την κοινωνική υποκρισία: αποκρύπτει (ή θανατώνει) ό,τι πλήττει την οικογενειακή τιμή και επιδεικνύει κάθε ανούσια σύμβαση που προσδίδει κύρος στην παρηκμασμένη τους ζωή. Σε αυτό το περιβάλλον κάθε μορφή αγάπης και έρωτα αποκλείεται, ποινικοποιείται και διώκεται. Κάθε ανάγκη για ζωή μαραίνεται.

Το έργο Η αγάπη άργησε μια μέρα, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιλής Ζωγράφου, γραμμένο το 1994, το οποίο έγινε τηλεοπτική επιτυχία το 1997. Η συγγραφέας εστίασε στα μυθιστορήματά της στην πάλη για την ανεξαρτησία των γυναικών και στη γυναικεία χειραφέτηση. Το έργο πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία καθώς και τον αγώνα ενάντια στην επιβολή και τον αυταρχισμό. Μια απεικόνιση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή -Δραματουργική επεξεργασία: Ροδή Στεφανίδου, ΄Ενκε Φεζολλάρι, Σκηνοθεσία: ΄Ενκε Φεζολλάρι, Σκηνικά -κοστούμια: Δανάη Πανά, Μουσική: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, Βίντεο: ΄Αντα Λιάκου

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί.

Σε μια υποβαθμισμένη βιομηχανική περιοχή στο βόρειο Λονδίνο ζούνε σε ένα σπίτι ο Μαξ, πρώην κρεοπώλης, οι δυο γιοί του κι ο αδελφός του Σαμ, σοφέρ σε λιμουζίνες. Στο σπίτι αυτό επιστρέφει μετά από χρόνια ο μεγαλύτερος γιος του, ο Τέντυ, που είναι πλέον καθηγητής φιλοσοφίας και ζει στην Αμερική, μαζί με τη γυναίκα του τη Ρουθ. Η απρόσμενη επίσκεψη του γιου και η εμφάνιση μιας γυναικείας παρουσίας στο σπίτι, διαμορφώνει νέους συσχετισμούς και δυναμικές. Ποιος θα κυριαρχήσει, τελικά, και ποιος θα υποταχθεί; Τι ρόλος θα επιβληθεί στη Ρουθ; Και τι θα διεκδικήσει η ίδια για τον εαυτό της;

Το πατρικό σπίτι, στο οποίο επιστρέφει ο Τέντυ, είναι ένας χώρος που κατοικείται αποκλειστικά από άντρες. Μέσα στο ασφυκτικά πατριαρχικό πλαίσιο που οργανώνει ο Χάρολντ Πίντερ, κυριαρχούν λόγοι βίας και ακραίου μισογυνισμού. Ο ξένος που εισβάλει στον χώρο αυτόν -κατά την προσφιλή τακτική του νομπελίστα συγγραφέα- διαταράσσει την ήδη εύθραυστη ισορροπία του. Η γυναικεία παρουσία υπενθυμίζει την κομβική μητρική έλλειψη στο σπίτι, υποκινώντας ένστικτα και απωθημένα που δημιουργούν στους αντρικούς χαρακτήρες επιθυμίες και ανάγκες. Πίσω από τη φαινομενικά ρεαλιστική δράση και τους δομημένους με σχολαστική ακρίβεια διαλόγους, ο Πίντερ προκαλεί μια συνεχή αίσθηση ανασφάλειας, σε ένα ασαφές πλαίσιο, στο οποίο χάνονται τα όρια του αληθούς, του ψευδούς, της πραγματικότητας και του ονείρου.

Ο Γυρισμός του Χάρολντ Πίντερ έκανε πρεμιέρα το 1965 στο Aldwych Theatre στο Λονδίνο. Δύο χρόνια αργότερα παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη και βραβεύτηκε από την κριτική, σημειώνοντας πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Βρετανός συγγραφέας, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2005, δημιούργησε το προσωπικό του ύφος γραφής, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα φαινομενικά οικεία, που μέσα από παύσεις και σιωπές αναδεικνύει την αδυναμία ουσιαστικής επικοινωνίας και επαφής των προσώπων. Ο Γυρισμός συγκαταλέγεται στα έργα του Πίντερ, γνωστά ως «κωμωδίες της απειλής». Μέσα στο δωμάτιο -το βασικό σκηνικό του έργου- διαδραματίζονται κωμικοτραγικές σκηνές, που ενισχύουν την αίσθηση της αστάθειας και της αποξένωσης των Πιντερικών χαρακτήρων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη, Σκηνοθεσία- Μουσική επιμέλεια: Πέρης Μιχαηλίδης

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί

Το θέατρο είναι ο καθρέφτης της ζωής. Είναι η μαμά, που τα βράδια, μας λέει πάντοτε τα ωραιότερα παραμύθια. Αυτά που μας μαγεύουν και μας επηρεάζουν περισσότερο. Τα παραμύθια του θεάτρου, είναι ιστορίες για την πραγματικότητα, για τις ζωές μας και για την αλήθεια.

Μία τέτοια ιστορία, γεμάτη αλήθεια, είναι η «Ξανθιά Φράουλα». Το θεατρικό έργο του Μίνο Μπελέι, που τόλμησε στον καιρό του να μιλήσει για τα μπερδέματα των σχέσεων, την επικίνδυνη στασιμότητα, την ανάγκη για πάθος, την ανάγκη για τον αιώνιο καλοκαιρινό έρωτα, μέσα από τα μάτια, τη σχέση και το σπίτι δύο αντρών. Και ενός τρίτου, νέου… που εμφανίζεται για να ταράξει τα νερά και να τρομάξει την νηνεμία, που καμιά φορά, λένε, είναι αρχή προβλημάτων.

Τόσο απλά, τόσο καθημερινά, ο Μπελέι, μας δείχνει πως οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους είναι ίδιοι. Πως ο έρωτας, η ζήλεια, η διεκδίκηση, δεν έχουν εθνικότητα, φυλή και φύλο.

Η «Ξανθιά Φράουλα» ήταν από τα πρώτα έργα που προσπάθησαν και κατάφεραν να απενοχοποιήσουν το κοινό στο θέμα των ομοφυλοφιλικών σχέσεων. Ένα έργο σταθμός για τη θεματική του και για τον αντίκτυπο που επέφερε σε δημόσιο διάλογο.

Στη «Ξανθιά Φράουλα», οι ήρωες δεν προσπαθούν αποδείξουν τίποτα. Η ζωή και ο έρωτας είναι αυταπόδεικτοι. Ένα ζευγάρι αντρών, ο Ντομένικο και ο Αντόνιο, με τους καυγάδες του, τις ζηλοτυπίες, τα υπονοούμενα, τις χαρές, την ανία που μπορεί να φέρει μια μακρόχρονη σχέση / συμβίωση, βρίσκονται μπροστά σε μία αλλαγή. Έναν νέο, τον Αντριάνο, ιδιαιτέρως ευπαρουσίαστο και γοητευτικό, που έρχεται ως επισκέπτης στο διαμέρισμά τους, φέρνοντας μαζί του πολλές ταραχές, αλλαγές, περιπέτειες και κυρίως διεκδικήσεις. Καθώς το διακύβευμα είναι να σωθεί μία ιστορία αληθινής αγάπης…

– Η «Ξανθιά Φράουλα», έρχεται να μας δείξει, τη χαρά, την αγάπη, την ίντριγκα, την αθωότητα, την διαφορετική κανονικότητα του καθενός.

– Η «Ξανθιά Φράουλα» έχει μετρήσει πολλά ανεβάσματα στην παγκόσμια σκηνή στα σημαντικότερα και μεγαλύτερα θέατρα.

– Στην Ελλάδα, ανέβηκε για πρώτη φορά το 1980 στο θέατρο ΚΑΠΠΑ, με τους Κώστα Αρζόγλου και Ηλία Λογοθέτη σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου.

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική ιστορία μυστηρίου με συνεχείς ανατροπές, μουσικές, τραγούδια και αναπάντεχα παραμυθομπερδέματα, που «ξεσήκωσε», τη χειμερινή σεζόν, μικρούς και μεγάλους θεατές, επιστρέφει στο Βασιλικό Θέατρο την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί.

Το «Fake Newsical. Παρ@μυθομπερδέματα!», σε κείμενο Στάθη Παχίδη – Σταυρούλας Παγώνα και σε σκηνοθεσία Εύης Σαρμή, αποτελεί μια θεαματική παράσταση για όλη την οικογένεια, η οποία παίζοντας με την πρώτη ύλη αγαπημένων παραμυθιών, δημιούργησε μία μοναδική ατμόσφαιρα και χάρισε μια ξεχωριστή εμπειρία σε όσους την παρακολούθησαν.

Συντελεστές

Κείμενο- Στίχοι τραγουδιών- Σύνθεση Πρωτότυπης Μουσικής: Στάθης Παχίδης, Κείμενο- Στίχοι τραγουδιών: Σταυρούλα Παγώνα, Σκηνοθεσία: Εύη Σαρμή, Σκηνικά- Κοστούμια: Δανάη Πανά, Eνορχήστρωση -Μουσική παραγωγή- Ηχοληψία: Γιώργος Πεντζίκης, Κίνηση- Χορογραφίες: Ιωάννα Δεμερτζίδου, Σύμβουλος κινησιολόγου: Ευανθία Σωφρονίδου, Φωτισμοί: Γιάννης Τούμπας, Μουσική διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου, Video Graphics: Mike Rafail, Video: Άντα Λιάκου, Κατασκευή ιστοσελίδας: Ecolapsis, Επιστημονική συνεργάτιδα ΑΠΘ: Αναστασία Κατσαουνίδου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάρα Μαλγαρινού, Οργάνωση παραγωγής: Μαρίνα Χατζηιωαννίδου, Οδηγός σκηνής: Αθανασία Ανδρώνη, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μαριάννα Αβραμάκη (Μαμά Ντεντέκτιβ), Πελαγία Αγγελίδου (Ψητοπώλης, Προϊσταμένη Νοσοκόμα, Ξυπνητήρι Αναλογικό, Βάτραχος, Νταίζη Φουσκοχείλη), Μάνος Γαλανής (Γιαγιά Β, Μπριζόλας, Χοιρινόπουλος, Γιατρός, Χάρης Τούμπανος, Πρίγκιπας), Ελένη Γιαννούση (Πεντάμορφη, Κακιά Αδελφή Σταχτοπούτας, Ελένη), Θανάσης Δισλής (Γιαγιά Γ, Μπέικον Χοιρινόπουλος, Τραυματιοφορέας 2, Μπάμπης Σιφώνης, Βάτραχος), Αλέξανδρος Ζαφειριάδης (Ντεντέκτιβ), Μάρα Μαλγαρινού (Σταχτοπούτα, Βατραχοπριγκίπισσα, Κοκκινοσκουφίτσα, Μάρα), Μαρία- Νεφέλη Παρασκευοπούλου (Άβουλη Αδελφή Σταχτοπούτας, Ξυπνητήρι Digital, Βάτραχος), Δημήτρης Σακατζής (Κακός Λύκος, Τέρας), Ελευθερία Τέτουλα (Ωραία Κοιμωμένη, Πινόκιο, Πελάτισσα), Γιάννης Τσάτσαρης (Ηρακλής), Γιάννης Τσιακμάκης (Αρχιγιαγιά, Πιτόγυρος Χοιρινόπουλος, Τραυματιοφορέας 1, Λίνος Τσουλούφης, Βάτραχος)

Στο βίντεο της παράστασης συμμετέχουν: στον ρόλο του Νονού της Σταχτοπούτας ο PanosDent και στον ρόλο της Νονάς της Σταχτοπούτας η Ρούλα Μανισάνου.

Η νέα παραγωγή της Παιδικής Σκηνής του ΚΘΒΕ «Πολυξένη» έρχεται τον Ιανουάριο στο Βασιλικό Θέατρο. Η Στέλλα Μιχαηλίδου επιστρέφει στο ΚΘΒΕ, ως συγγραφέας και σκηνοθέτις, με το θεατρικό της έργο για παιδιά «Πολυξένη» που είναι βασισμένο στο ομώνυμο βραβευμένο παραμύθι της. Πρόκειται για ένα έργο τρυφερό, συγκινητικό το οποίο απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους θεατές, αναδεικνύοντας την ανάγκη της αποδοχής του διαφορετικού, τη σημασία του να είσαι ξεχωριστός/ή, να παλεύεις χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου και να συνδέεσαι με τους ανθρώπους εκείνους, με τους οποίους μπορείς να μοιραστείς και να αγαπηθείς ουσιαστικά.

Η Στέλλα Μιχαηλίδου γράφει ιστορίες και θεατρικά έργα για παιδιά, σκηνοθετεί και χορογραφεί θεατρικές παραστάσεις ενώ παράλληλα διδάσκει Κινησιολογία καθώς και Σκηνοθεσία παραστάσεων που απευθύνονται σε παιδιά και νέους, στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με τις παραπάνω ιδιότητες, αλλά και αυτήν της ηθοποιού, συνεργάστηκε με την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης για είκοσι συνεχή χρόνια καθώς και με Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Θέατρο και άλλες σκηνές.

Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνεργάστηκε τρεις φορές ως σκηνοθέτις των παραστάσεων: «Ο Σιμιγδαλένιος» του Αλέξανδρου Αδαμόπουλου (2009) «Οικογένεια Νώε» της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου (2016) και «Σε μένα μιλάς» του Ράινερ Χάχφελντ (2017) που αποτέλεσαν και μεγάλες επιτυχίες της Παιδικής και της Εφηβικής Σκηνής του ΚΘΒΕ.

Ο Κύκλος Ελληνικού Παιδικού βιβλίου τίμησε τo βιβλίo της «Πολυξένη» με το βραβείο για το κείμενο και την εικονογράφηση (2015), ενώ συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βραβείων.

Λίγα λόγια για το έργο

Ποια είναι η Πολυξένη; Το κοριτσάκι με το γαλάζιο τριαντάφυλλο στο μάγουλο, που δυσκολεύεται να μιλήσει γρήγορα όπως τα υπόλοιπα παιδιά, και στο σχολείο νιώθει πολύ πολύ ξένη; Αλλά όταν τραγουδάει η γλώσσα της πάει ροδάνι;

Είμαι η θάλασσα, είμαι κοράλλι

Είμαι εσείς και όλοι οι άλλοι

Παιδάκι είμαι, είμαι χορτάρι

Είμαι ό,τι εσείς και όλοι οι άλλοι

Η Πολυξένη είναι ένα κορίτσι που μιλάει με τα πάντα: το πινέλο, τα πουλάκια, τους φανταστικούς της φίλους. Μόνο με τους ανθρώπους δυσκολεύεται. Μαζί τους τα πράγματα περιπλέκονται και εκείνη φοβάται και προσπαθεί να αμυνθεί. Θα καταφέρει να σπάσει το τοίχος της μοναξιάς της; Θα μπορέσει να επικοινωνήσει, να εμπιστευτεί και να αγαπήσει;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο- Σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου, Σκηνικά- Κοστούμια: Ολυμπία Σιδερίδου

Μουσική: Κώστας Βόμβολος, Κίνηση: Αλέξης Τσιάμογλου, Animation: Μπάμπης Βενετόπουλος, Φωτισμοί: Γιάννης Τούμπας, Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννης Διδασκάλου

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί.

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ- ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ (ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ)

#letsparty, η νέα παραγωγή της Εφηβικής Σκηνής του ΚΘΒΕ για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έρχεται τον Δεκέμβριο στη Σκηνή Σωκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών, σε σύλληψη- δραματουργία και σκηνοθεσία Στέλιου Χατζηαδαμίδη. Πρεμιέρα: 3|12|2024

#letsparty

Θυμάσαι έναν έρωτα που γνώρισες σε ένα πάρτυ;

Θυμάσαι τα πάρτυ που δεν κατάφερες να πας;

Με αφορμή το Hashtag #letsparty, ένα από τα πιο διάσημα Hashtag στον ισχυρό κόσμο των social media την περίοδο της πανδημίας, oργανώνεται η νέα παράσταση του ΚΘΒΕ για την Εφηβική Σκηνή. Ένα έργο που βασίζεται στις αρχές του θεάτρου ντοκουμέντου και της φόρμας του Verbatim Theatre. Μια νεανική παραγωγή γρήγορη σε ρυθμό, με εναλλαγές εικόνων και συναισθημάτων, με ανθρωπιά, πολύ χορό, πολύ μουσική, πολύ χρώμα που στόχο έχει να «φωτίσει» την αίσθηση της κοινωνίας και της αρμονικής συνύπαρξης.

Σε μια εποχή που αναλωνόμαστε σε δυστοπικά σενάρια, που κλέβουμε το μέλλον και την αισιοδοξία από τις νέες γενιές, που φανταζόμαστε ευκολότερα την καταστροφή από τη δημιουργία, μια ομάδα καλλιτεχνών, χρησιμοποιώντας πραγματικές ιστορίες γνωστών πάρτυ της σύγχρονης ιστορίας, έρχεται στο ΚΘΒΕ να αναβιώσει όμορφες στιγμές και να δημιουργήσει θετικές εμπειρίες για το μέλλον, μέσα από τη διασκέδαση αλλά και τον αναστοχασμό. Το #letsparty θα μιλήσει για το αύριο δίνοντας μια θετική ματιά για τη ζωή, τους ανθρώπους, τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Ας δημιουργήσουμε λοιπόν καινούργιες κοινές αναμνήσεις. Εγώ, εσύ, αυτή, αυτός, αυτό. Μαζί. Ας αγαπηθούμε. Ας ακούσουμε μουσική. Και ας χορέψουμε. Εμείς, εσείς, αυτοί, αυτές, αυτό. Ας θυμηθούμε. Χρώμα, χαρά, μουσική, φώτα.

Εσύ τι θα φορέσεις σε αυτό το πάρτυ;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη- Δραματουργία- Σκηνοθεσία: Στέλιος Χατζηαδαμίδης, Κίνηση- Χορογραφίες: Κώστας Γεράρδος, Σκηνικά: Μαρία Καβαλιώτη, Κοστούμια: Μαρία Καβαλιώτη- Στέλιος Χατζηαδαμίδης, Σχεδιασμός φώτων: Στέλλα Κάλτσου, Μουσική: Αδάμ Σιάγας, Βίντεο: Mike Rafail, Eπιστημονική συνεργάτης: Άννα Αδάμ

Α΄ Βοηθός σκηνοθέτης: Θεανώ Αμοιρίδου, Β΄Βοηθός σκηνοθέτης: Εβελίνα Οδυσσέα

Βοηθός χορογράφος: Ιωάννα Μήτσικα, Οργάνωση παραγωγής: Αθανασία Ανδρώνη

*Η διανομή του έργου είναι υπό διαμόρφωση και θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί.

ARTBOX FARGANI THEATER

Ο Μάρτιν και η Στήβι, χρόνια παντρεμένοι, φαίνεται, μαζί με τον gay έφηβο γιο τους, να είναι η τέλεια οικογένεια, με αλληλοσεβασμό, αγάπη και έρωτα που διαρκεί στο χρόνο. Ο Μάρτιν είναι αρχιτέκτονας που έχει μόλις βραβευτεί με το βραβείο Πρίτσκερ ενώ παράλληλα του ανατίθεται ο σχεδιασμός ενός μεγαλόπνοου αρχιτεκτονικού σχεδίου, που κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια. Στο απόγειο ωστόσο της καριέρας του και μέσα σε μια ιδανική οικογενειακή ζωή, ο Μάρτιν που μόλις έχει συμπληρώσει τα πενήντα, αισθάνεται διαρκώς αποσυντονισμένος. Ένας μεγάλος έρωτας, απόλυτος και απίστευτα δυνατός, δείχνει να τον κλονίζει. Ποια είναι η ερωμένη με το όνομα Σύλβια, που μπήκε στη ζωή του ζευγαριού; Πόσο ικανή είναι να διαλύσει τη σχέση, την αρμονία και την κανονικότητα της ιδανικής οικογένειας;

Είναι ικανός ο άνθρωπος να ζει μια τέλεια ζωή ή η τελειότητα αποτελεί ύβρι και η πτώση είναι μονόδρομος; Πώς ξεπηδούν οι δυνάμεις της φύσης μέσα από το έλλογο σχέδιο του ανθρώπου για τη ζωή του; Εξημερώνονται τα ένστικτα και πώς αντεπιτίθενται οι πρωτόγονες επιθυμίες; Και που σταματάει η δύναμη του ανθρώπου πάνω στα ζώα; Πόσο δικαίωμα έχει να τα ονοματοδοτεί, να τα νοηματοδοτεί, να τα βιάζει ή να τους αφαιρεί τη ζωή;

Το πολυβραβευμένο έργο Η Γίδα ή ποια είναι η Σύλβια του Έντουαρντ Άλμπι, γραμμένο το 2000, αποτελεί γροθιά στην κανονικότητα και στην «υγιή», «επιτυχημένη» ζωή του δυτικού ανθρώπου, δημιουργώντας εκείνες τις ρωγμές, μέσα από τις οποίες ξεπηδούν οι άλογες δυνάμεις της φύσης. Ο Άλμπι τοποθετεί τους ήρωές του μεταξύ γελοίου και τραγικού, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τα όρια του ανθρώπου και των δυνατοτήτων του.

*Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση- Σκηνοθεσία: Παύλος Δανελάτος, Δραματουργική συνεργασία: Αμαλία Κοντογιάννη, Σκηνικά- Κοστούμια: Δανάη Πανά, Οργάνωση παραγωγής: Μαριλύ Βεντούρη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Χατζησάββας (Μάρτιν), Λίλα Βλαχοπούλου (Στήβι), Γρηγόρης Παπαδόπουλος (Ρος), Φαμπρίτσιο Μούτσο (Μπίλλυ)

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το ΚΘΒΕ διοργανώνει για όγδοη χρονιά, με όχημα την τέχνη του θεάτρου, εργαστήρια για όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Ένας κόσμος δημιουργίας και έκφρασης προσφέρει καλλιτεχνικά ερεθίσματα με ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και αυτοσχεδιασμούς. Στόχο των εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης καθώς και η καλλιέργεια της φαντασίας, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις, που ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα κάθε εργαστηρίου. Οι συναντήσεις βασίζονται σε θεματικές οι οποίες αφουγκράζονται τα θέματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία.

Επίσης, το ΚΘΒΕ, υπερασπιζόμενο ένα θέατρο που αγκαλιάζει και απευθύνεται σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, συνεχίζει το ταξίδι του με τα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια παρέχοντας για έκτη χρονιά δωρεάν μαθήματα για ΑμεΑ.

· Θεατρικά εργαστήρια για βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους

· Θεατρικά εργαστήρια για ενήλικες

· Καλλιτεχνικά εργαστήρια σε συνεργασία με την Ομάδα Εν δυνάμει για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και άτομα συμπερίληψης στο τμήμα (ΑμεΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2&production=61176

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2024-2025

=> Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους 2025-2028

Μετά από πέντε ενδιαφέρουσες διοργανώσεις, ο θεσμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους συνεχίζει ανανεωμένος για τέσσερεις επόμενες εκδόσεις, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια τον μοναδικό θεσμό στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, που εστιάζει στις μικρές φόρμες, στις ερευνητικές παραστάσεις και στις εναλλακτικές σκηνικές προτάσεις. Η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ και η δυνατότητα να συνεχιστεί η σημαντική αυτή δραστηριότητα, ισχυροποιώντας την ταυτότητά του, βρίσκει το ΚΘΒΕ σε μία περίοδο εξωστρέφειας και κινητικότητας.

Η ιδιαιτερότητα και η καινοτομία του Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους έγκειται στον πειραματικό και ερευνητικό του χαρακτήρα. Είναι το μόνο θεατρικό Φεστιβάλ στη χώρα που έχει ως επιλογή την προσέλκυση καινοτόμων παραστάσεων που χαρακτηρίζονται από μικρές φόρμες, ευρηματικά κείμενα, νέες μορφών θεατρικών δρώμενων στο δημόσιο χώρο με τη δημιουργική συμμετοχή των πολιτών/θεατών.

Το Φεστιβάλ επιστρέφει στις σκηνές του ΚΘΒΕ και στο δημόσιο χώρο της πόλης, το καλοκαίρι του 2025.

=> Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος 2024-2025

Το ΚΘΒΕ, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος, πραγματοποίησε το διάστημα 19-25 Αυγούστου 2024 το πρόγραμμα υπό τον τίτλο: “Παραβάσεις: νέες δοκιμές στο αρχαίο δράμα. Μια διεθνής συνάντηση σπουδαστών δραματικών σχολών με αντικείμενο την αρχαία ελληνική δραματουργία.”.

Φοιτητές της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ συναντήθηκαν με μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης και της Σχολής Σκηνοθεσίας Μαξ Ράινχαρντ, για να μελετήσουν τη σύνδεση του αρχαίου δράματος με το φυσικό περιβάλλον και το αστικό τοπίο της πόλης.

Οι φοιτητές συμμετείχαν σε εργαστήρια υπό την εμψύχωση του Γιάννη Ρήγα, της Χριστίνας Χατζηβασιλείου, του Δημήτρη Σωτηρίου, της Μαριάνθης Ψωματάκη και της Αμαλίας Κοντογιάννη, με παράλληλες επισκέψεις στον Όλυμπο, στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, στο Θέατρο Γης και το Εκθεσιακό Βεστιάριο του ΚΘΒΕ.

Εντός του 2025, στο πλαίσιο της συνέχισης της ανταλλαγής, αναμένεται αντίστοιχη επίσκεψη των φοιτητών της Δραματικής του ΚΘΒΕ στη Βιέννη.

=> Συμπαραγωγή θεάτρου ντοκιμαντέρ “96%” σε σκηνοθεσία Πρόδρομου Τσινικόρη – Ευρωπαϊκό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα Landscapes of Devastation (Ισπανία – Γερμανία – Ελλάδα)

Η παράσταση θεάτρου ντοκιμαντέρ “96%” σε σκηνοθεσία Πρόδρομου Τσινικόρη, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών και την απόσπαση εξαιρετικών κριτικών, καθώς και μετά την παρουσίασή της στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο του “For/With/By” Festival of European Youth Theatre, συνεχίζει την ευρωπαϊκή της περιοδεία. Οι επόμενοι σταθμοί της παράστασης αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα.

Το project «96%» αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού θεατρικού και παιδαγωγικού προγράμματος “Landscapes of Devastation” που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε τρεις πόλεις: Θεσσαλονίκη- Μαδρίτη- Βερολίνο.

Πρόκειται για μια συνεργασία του ΚΘΒΕ με τη Schaubühne (Βερολίνο) και το La Joven (Μαδρίτη), που χρηματοδοτήθηκε από το γερμανικό Ίδρυμα EVZ (Μνήμη, Ευθύνη, Μέλλον), σε συμπαραγωγή με την εταιρεία TooFarEast Productions.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έχει αναλάβει 5 συγχρηματοδοτούμενα έργα (τέσσερα υπό υλοποίηση και ένα ολοκληρωμένο):

α) «Ψηφιακό Μαθητολόγιο της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ», υπό υλοποίηση

Η Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ αναβαθμίζεται και συμμετέχει στην ψηφιακή εξέλιξη τόσο σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών όσο και, ουσιαστικότερα, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανάπτυξη και αξιοποίηση λογισμικού για την ψηφιοποίηση όλων των εντύπων αλλά και της σημαντικής βιβλιοθήκης που διαθέτει, η μηχανοργάνωση αλλά και η δημιουργία πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) προσφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως τον εκσυγχρονισμό του τρόπου επικοινωνίας και υποστήριξης φοιτητών και καθηγητών, την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του ΚΘΒΕ, την απρόσκοπτη διαχείριση του τεχνικού εξοπλισμού και υποδομών και η διασύνδεση της Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ με σημαντικά ιδρύματα εκπαίδευσης στον τομέα των παραστατικών τεχνών του εξωτερικού.

β) «Πολιτιστική Συνταγογράφηση», υπό υλοποίηση

Στο πλαίσιο της ευρύτερης σύνδεσης του πολιτισμού και ειδικότερα του θεάτρου με την ψυχική υγεία, το έργο αυτό δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης καλλιτεχνικών δράσεων, όπως «Εργαστήριο Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού» για Παιδιά και Εφήβους με ψυχικές διαταραχές, που επισκέπτονται δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει δράση ticket set με τη διάθεση εισιτηρίων για οργανωμένη παρακολούθηση παραστάσεων του ΚΘΒΕ, από τμήματα ενηλίκων, που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer.

γ) «Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους 2025 – 2028», υπό υλοποίηση

Το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια τον μοναδικό θεσμό στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, που εστιάζει στις μικρές φόρμες, στις ερευνητικές παραστάσεις και στις εναλλακτικές σκηνικές προτάσεις, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΕΠ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ και η δυνατότητα να συνεχιστεί η σημαντική αυτή δραστηριότητα, ισχυροποιώντας την ταυτότητά του, βρίσκει το ΚΘΒΕ σε μία περίοδο εξωστρέφειας και κινητικότητας.

δ) «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση», υπό υλοποίηση

Το έργο προβλέπει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (θεατρικά εργαστήρια από ειδικούς θεατροπαιδαγωγούς με τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας) για την Α΄βάθμια και την Β΄βάθμια εκπαίδευση σε πέντε περιφέρειες της χώρας: Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, συμπεριλαμβανομένων νηπιαγωγείων, ειδικών σχολείων, διαπολιτισμικών, τμημάτων ένταξης, υποδοχής προσφύγων, μειονοτικών και περιοχών ρομά και με στόχευση την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις σχολικές δράσεις, τη μείωση και πρόληψη της σχολικής εγκατάλειψης, την προώθηση της ισότητας πρόσβασης στη θεατρική παιδεία, την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις πολιτισμού.

ε) «Ψηφιακή Σκηνή – 60 χρόνια ΚΘΒΕ», ολοκληρωμένο

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο στόχευσε στην υλοποίηση μίας σειράς δράσεων για την ανάδειξη του αρχειακού υλικού στο ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα, αναβαθμίστηκε η δυνατότητα του ΚΘΒΕ να προσεγγίσει το κοινό του εντός και εκτός Ελλάδος μέσω του ανανεωμένου ιστοτόπου του, ερμηνευτικών εκθεμάτων, ψηφιακών εκθέσεων, εικονικού μουσείου, εκπαιδευτικών εφαρμογών στο διαδίκτυο και μιας διαδραστικής εγκατάστασης περιήγησης στο ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα του ΚΘΒΕ, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στους χώρους του.