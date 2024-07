30 χρόνια Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Αφιερωμένο στους Καλλιτέχνες του Χορού, το 30o επετειακό Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ξεκινά φέτος στις 12 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουλίου φιλοξενώντας συνολικά 19 παραγωγές, 10 ομάδες από την Ελλάδα και 9 από το εξωτερικό. Συνώνυμο με την εξέλιξη του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια σταθερής και αδιάλειπτης παρουσίας έχοντας θεσμοθετηθεί ως η κορυφαία διοργάνωση σύγχρονου χορού στη χώρα αλλά και μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις χορού στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα στην Κεντρική Σκηνή ανοίγει στις 12.07 με την παρουσίαση δύο έργων σε μία παράσταση, το Midnight Raga του σπουδαίου Γερμανού χορογράφου Marco Goecke και το I’m afraid to forget your smile των Ολλανδών αδερφών Imre & Marne van Opstal με το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης (Hessisches Staatsballett). Ο πολυβραβευμένος χορογράφος Marco Goecke ο οποίος έχει παρουσιάσει περισσότερα από 60 έργα τα τελευταία χρόνια, φημίζεται για τον τρόπο με τον οποίο ερευνά το φάσμα της ανθρώπινης κίνησης. Το Midnight Raga, με αφετηρία του την κλασική ινδική μουσική, και ιδιαίτερα τις συνθέσεις του Ravi Shankar και τις βαριές ενδυμασίες από μπλε μετάξι, αποτελεί ένα έργο έντονων συναισθημάτων που ανιχνεύει τη λειτουργία της ανθρώπινης ψυχής. Μετά την πρεμιέρα της στο Nederlands Dans Theater (NDT 2) το 2017, αυτή η χορογραφία, ειδικά σχεδιασμένη για τους χορευτές που την ερμηνεύουν, παίρνει νέα μορφή στο Hessisches Staatsballett.

Στο δεύτερο μέρος, το I’m afraid to forget your smile των Imre & Marne van Opstal, αποτελεί ένα έργο κατάνυξης, μια ωδή στη θνητότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης φύσης απέναντι στο θάνατο. Οι δύο χορογράφοι χρησιμοποιούν την κίνηση και τη φωνή ως μέσο συμπόρευσης αλλά και αντίθεσης για τους έξι χορευτές τους, οι οποίοι συνοδεύονται επί σκηνής από χορωδιακή μουσική για να μιλήσουν για τη στιγμή της αναχώρησης από τη ζωή.

Οι Imre & Marne van Opstal, ανερχόμενα αστέρια της ευρωπαϊκής χορευτικής σκηνής, ξεκίνησαν την καλλιτεχνική τους πορεία ως ερμηνευτές διάσημων ομάδων, όπως το Nederlands Dans Theater (NDT) 1 & 2 και η Batsheva Dance Company, για να μετεξελιχθούν σε πολλά υποσχόμενους χορογράφους για το NDT το 2016. Από τότε, δημιουργούν σταθερά έργα για το NDT και άλλους κορυφαίους φορείς παγκοσμίως.

Η παράσταση I’m afraid to forget your smile έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Staatstheater Darmstadt στις 17 Σεπτεμβρίου 2022. Τη μουσική της παράστασης θα ερμηνεύσει ζωντανά η διεθνώς βραβευμένη χορωδία Melifono Extended της Καλαμάτας υπό τη διεύθυνση της Αθανασίας Κυριακίδου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

Στο Black Box το πρόγραμμα ανοίγει στις 12.07 η Αθανασία Κανελλοπούλου με το έργο TWO — MATTERS OF EXISTENCE. Το νέο χορογραφικό έργο της Κανελλοπούλου που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, είναι το δεύτερο μέρος της τριλογίας A few moments of gaze που εστιάζει στο γυναικείο βλέμμα. Μέσα από τον κόσμο του ονείρου και της φαντασίας, δύο δυνατές ερμηνεύτριες, η Μαρία Φουντούλη και η Λία Χαμηλοθώρη διαπλέκονται, ψιθυρίζοντας ακατάληπτα λόγια, σε μια βαθιά υπαρξιακή σχέση αρμονίας, συμπόρευσης, εξουσίας και επιβολής. Μια αντανάκλαση των επιθυμιών, ενορμήσεων και φόβων που βασίζονται στη μνήμη του σώματος, στα όνειρα και σε αυτό που συνιστά το γυναικείο, ανθρώπινο σώμα.

Στις 13 και 14.07 ακολουθεί το έργο TERRANOVA | hidden link του Ιταλού χορογράφου Diego Tortelli και της Γερμανίδας δραματουργού Miria Wurm που είναι αφιερωμένο στη μη λεκτική επικοινωνία. Ο Tortelli, με πολύ σημαντικές διακρίσεις και διεθνείς συνεργασίες στο ενεργητικό του, εμπνέεται από τα μυκήλια που επιτρέπουν στα φυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους από μεγάλες αποστάσεις δημιουργώντας ένα αόρατο δίκτυο επικοινωνίας, με τη δύναμη να αλλάζουν το περιβάλλον μας αλλά και εμάς τους ίδιους.

Το πρόγραμμα στην κεντρική Πλατεία το Φεστιβάλ ξεκινά πολύ εντυπωσιακά στις 12.07 με το Approach 17. Opening του Yoann Bourgeois, εμπνευσμένο από τη σύνθεση Opening από το μουσικό έργο Glassworks του Philip Glass, ένα οπτικό ποίημα στο οποίο παρακολουθούμε τις εναλλαγές μεταξύ κορύφωσης και πτώσης ενός χορευτή πάνω σε μια σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά, αναζητώντας το «φευγαλέο σημείο της αιώρησης». Ακολουθούν στις 13.07 το ντουέτο των Edivaldo Ernesto και Εύας Γεωργιτσοπούλου, PRESSURE WAVE και στις 14.07 τα έργα ΔΙΑΦΑΝΗ της Μαρίας Φουντούλη και RE B OU N D της Μαρίας Μανουκιάν.

Στην Κεντρική Σκηνή ακολουθεί στις 17.07 το έργο The House of Trouble / Ο Οίκος της Ταραχής της Πατρίτσιας Απέργη, παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια». Κατά το δεύτερο σαββατοκύριακο του Φεστιβάλ ξεχωρίζουν στις 20 και 21 Ιουλίου η πιο πρόσφατη χορευτική παραγωγή Hip Hop Until We Sleep του πιο επιδραστικού καλλιτέχνη στο σύγχρονο χορό Βotis Seva, αλλά και στις 18 και 19 Ιουλίου η πολυαναμενόμενη παρουσίαση του ανακοινωθέντος ως τελευταίου έργου του θρυλικού, πολύπλευρου καλλιτέχνη Josef Nadj με τίτλο Full Moon, που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού του Montpellier τον Ιούνιο του 2024, συγκεντρώνοντας επί σκηνής επτά χορευτές μαζί με τον ίδιο.

To πρόγραμμα του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριάς του Λίντας Καπετανέα και του Δημάρχου Καλαμάτας Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Γ. Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ Σωτήρη Κριτσωτάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ.

To πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ: www.kalamatadancefestival.gr

—

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Προπώληση εισιτηρίων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα:

Ηλεκτρονικά:

https://www.ticketmaster.gr/search.html?category=Dance

Τηλεφωνικό κέντρο:

· (+30) 211 19 81 535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)

Προπώληση εισιτηρίων με μετρητά στα ακόλουθα καταστήματα:

Σημεία MY DAILY SPOT στην Αθήνα:

· Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25)

· Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14)

· The Mall Athens (Επίπεδο 0)

· Golden Hall (Ισόγειο)

· Σταθμός μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας

Ωράριο: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 08:00 έως τις 23:30

Προπώληση Εισιτηρίων μέσα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας:

Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-13:00

& Τετάρτες και Παρασκευές 18:30-20:30

Τ: (+30) 2721 4 03902

[email protected]

ΜΑΙΝ STAGE – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (12-13/07 & 20-21/07)

Κανονικό εισιτήριο / α’ ζώνη: €24,00

Μειωμένο εισιτήριο / α’ ζώνη: €18,00

Περιορισμένης ορατότητας / β’ ζώνη: €10,00

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Γενική είσοδος: €15,00

Η έκδοση μειωμένων εισιτηρίων καθώς και η είσοδος με αυτά στο θέατρο γίνεται με την επίδειξη του αντίστοιχου απαραίτητου νόμιμα θεωρημένου δικαιολογητικού (φοιτητική κάρτα, κάρτα πολιτισμού, κάρτα ανεργίας, κάρτα Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, κάρτα Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού, κάρτα ΑμεΑ).

—

BLACK BOX – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Γενική είσοδος: €15,00

—

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

—

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Κόστος συμμετοχής σε 3 σεμινάρια & 2 masterclasses & 1 dance battle: €400,00

Εγγραφές και πληροφορίες: [email protected]

Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο με την καταβολή του ποσού συμμετοχής.

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια έχουν ειδική έκπτωση για όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ.

—

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εγγραφές και πληροφορίες: [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.