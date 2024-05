Co-OPERAtive: Διαπολιτισμικό φυτώριο όπερας για εφήβους

Το Co-OPERAtive, το πρώτο διαπολιτισμικό φυτώριο όπερας νέων στην Ευρώπη, ολοκληρώνει την τέταρτη χρονιά υλοποίησής του και μας προσκαλεί σε μια υπερ-ηρωική περιπέτεια με την παράσταση μουσικού θεάτρου ΣUΠΕR. Η παράσταση θα δοθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στις 20.30 στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

«Ποιος σούπερ-ήρωας ήθελες να είσαι όταν ήσουν μικρός και ποιος θα ήθελες να είσαι τώρα;» είναι η ερώτηση-αφετηρία μιας διαδρομής αλλεπάλληλων μεταμορφώσεων σε χαρακτήρες με υπερδυνάμεις. Πληθώρα βιογραφικών φαντασιακών αναφορών συνθέτουν μια μη γραμμική συλλογική ιστορία αλληγορικών αλλά και κυριολεκτικών μεταβάσεων από συνθήκη σε συνθήκη μέσα από την οποία χαρτογραφείται ο εαυτός: τόσο η προσωπική ουτοπία όσο και η εσωτερική πραγματικότητα του καθενός από μας.

Τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο Πάνος Ηλιόπουλος, τα κείμενα η συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεικτή ομάδα Αθηναίων εφήβων και ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο από το Κοινωνικό ΕΚΑΒ και την Ευρωπαϊκή Έκφραση Κυψέλης και τη σκηνοθεσία η Αργυρώ Χιώτη. Tην επιμέλεια κειμένων και τους στίχους ανέλαβαν η Ελένη Μολέσκη και η Αργυρώ Χιώτη, τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελείται ο Παύλος Θανόπουλος, ενώ την κίνηση η Κατερίνα Γεβετζή και τους φωτισμούς ο Τάσος Παλαιορούτας. Υπεύθυνοι εργαστηρίων μουσικής είναι οι Νίκος Ζιάζιαρης και Βάσω Καριώτη, θεάτρου η Ελένη Μολέσκη και χορού η Κατερίνα Γεβετζή. Η παράσταση παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της ομάδας των εφήβων του Co-OPERAtive και μουσικού συνόλου, το οποίο διευθύνει από το τσέμπαλο ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος.

Βραβευμένο το 2019 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FEDORA, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Co-OPERAtive επιδιώκει να φέρει την όπερα κοντά στο νεανικό κοινό, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαπολιτισμική ποικιλομορφία της σύγχρονης Αθήνας και τη σπουδαιότητα της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μια μεικτή ομάδα Αθηναίων εφήβων και ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο πραγματοποίησε συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση υπό την καθοδήγηση καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου, της όπερας και του χορού και δημιούργησε μια δική της παράσταση μουσικού θεάτρου.

To Co-OPERAtive υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με το Κοινωνικό ΕΚΑΒ και την Ευρωπαϊκή Έκφραση Κυψέλης.

Λίγα λόγια για τη διαδικασία από την εκπαιδευτική και τη δημιουργική ομάδα

Δύο ήταν οι άξονες πάνω στους οποίους εργαστήκαμε ταυτόχρονα από την αρχή μέχρι σήμερα: από τη μια, η εφαρμογή ασκήσεων γνωριμίας, παραγωγής ιδεών, λόγου, γνωριμίας και καταγραφής ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων και η αποτύπωσή τους. Ο δεύτερος άξονας ήταν αυτός της δημιουργίας μιας λειτουργικής συλλογικότητας στη σκηνή σε συνδυασμό με τη θεατρική, μουσική και κινητική εκφραστική ανάπτυξη του κάθε εφήβου. Κεντρικός στόχος είναι η συλλογική δημιουργία σκηνικών αφηγήσεων που εμπεριέχουν τον λόγο, τη μουσική, το τραγούδι, τη σωματοποίηση μικρών ιστοριών που έφεραν οι συμμετέχοντες μέσα από τα γραπτά τους και, τελικά, η συνθετική επεξεργασία όλων σε σχέση με τη βασική σκηνοθετική ιδέα των σούπερ-ηρώων και της μετάβασης, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Με την ιδέα της μετακίνησης από τόπο σε τόπο, από ένα στάδιο της ζωής σε ένα άλλο, από μια γλώσσα σε μια άλλη, άγνωστη, και με την παιγνιώδη διάθεση μεταμόρφωσης σε κάτι άλλο, σε κάτι άγνωστο και εκπληκτικό, θέσαμε την ερώτηση: «Ποιος σούπερ-ήρωας ήθελες να είσαι όταν ήσουν μικρός και ποιος τώρα; Είναι ακόμα το ίδιο;». Συνομιλήσαμε με όλους τους συμμετέχοντες, εξερευνήσαμε περιοχές προσωπικής ουτοπίας και συνδημιουργήσαμε μια παράσταση συνεχούς μεταμόρφωσης γύρω από υπερδυνάμεις. Χωρίς την ανάγκη να ακολουθήσουμε τη γραμμικότητα μιας ιστορίας, δημιουργήσαμε ένα τραγούδι μετάβασης από συνθήκη σε συνθήκη, από τον βυθό και την αναπνοή κάτω από το νερό, στον αέρα και τη δυνατότητα πτήσης, από μια κατάσταση απόλυτης δύναμης σώματος και νου, στη μαγική δυνατότητα εξαφάνισης. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, οδηγούμαστε σε μια απόπειρα χαρτογράφησης του εαυτού μας, πάντα ίδιου αλλά και διαρκώς εξελισσόμενου. «Ι just want to be myself».

— Δημιουργική ομάδα

ΣUΠΕR

Παράσταση μουσικού θεάτρου

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται από τις 22 Μαΐου στις 12.00, αποκλειστικά μέσω της ticketservices

Μουσική σύνθεση, ηλεκτρονικά: Πάνος Ηλιόπουλος

Κείμενα: Συμμετέχουσα μεικτή ομάδα Αθηναίων και ασυνόδευτων αιτούντων άσυλο εφήβων

Επιμέλεια κειμένων, στίχοι: Ελένη Μολέσκη, Αργυρώ Χιώτη

Διεύθυνση μουσικού συνόλου: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Σκηνοθεσία: Αργυρώ Χιώτη

Σκηνικά, κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος

Επιμέλεια κίνησης: Κατερίνα Γεβετζή

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Μουσική διδασκαλία: Βάσω Καριώτη

Συμμετέχει μεικτή ομάδα Αθηναίων και ασυνόδευτων αιτούντων άσυλο εφήβων από το Κοινωνικό ΕΚΑΒ και την Ευρωπαϊκή Έκφραση Κυψέλης

Μουσικό σύνολο: Ζωή Πουρή (βιολί), Ζυλί Σταλντέρ (βιόλα ντα γκάμπα, κοντραμπάσο), Ιάσων Καραχάλιος (κλαρινέτο), Ομάρ Αμποζέκρυ (νέυ), Πάνος Ηλιόπουλος (πιάνο), Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (τσέμπαλο)

Υπεύθυνοι εργαστηρίων μουσικής: Νίκος Ζιάζιαρης, Βάσω Καριώτη

Υπεύθυνη εργαστηρίων θεάτρου: Ελένη Μολέσκη

Υπεύθυνη εργαστηρίων χορού: Κατερίνα Γεβετζή