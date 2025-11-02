The Cure: To θρυλικό βρετανικό συγκρότημα στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στο ΟΑΚΑ το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα The Cure θα επιστρέψει στην Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής περιοδείας τους. Αυτή θα είναι η πρώτη συναυλία τους στη χώρα μας έπειτα από 7 χρόνια, όταν εμφανίστηκαν στο EJEKT 2019 μπροστά σε πάνω από 30.000 θεατές!

Το εκπληκτικό με τους The Cure είναι ότι ενώ διανύουν την 5η δεκαετία της απίθανα επιτυχημένης καριέρας τους, βρίσκονται σήμερα σε πραγματικά έξοχη κατάσταση. Ο τελευταίος δίσκος τους “Songs Of A Lost World” ήταν – χωρίς υπερβολή – ο καλύτερος δίσκος του 2024 και βρέθηκε στις κορυφές σε όλες τις σοβαρές λίστες εκείνης της χρονιάς. Αυτό είναι κάτι που απλά δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της μουσικής: ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα να βγάζει νέο δίσκο μετά από 16 χρόνια και να αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Σε συνδυασμό με τις απίστευτα καλές live εμφανίσεις τους, όπου η μαγική φωνή του Robert Smith ακούγεται ακριβώς όπως στους δίσκους, οι The Cure είναι μια εξαίρεση. Ένα συγκρότημα που δεν είχε ποτέ όμοιό του και που παραμένει τόσο ξεχωριστό ως σήμερα.

Αυτό το μοναδικό κράμα goth-rock-pop που κατόρθωσε να αποτυπώσει τόσο τέλεια το τι ακριβώς ήταν τα 80ς και τα 90ς. Η τόσο χαρακτηριστική περσόνα του Robert Smith (με αυτό το κούρεμα, το μεικ-απ, το κόκκινο κραγιόν, τα μαύρα ρούχα), οι στίχοι που ανατέμνουν την πολυπλοκότητα της εποχής (από την ειρωνεία ως το angst αλλά και τα ξεσπάσματα χαράς) και η σαγηνευτικά βρετανική φωνή του, έγιναν ένα σημείο αναφοράς για 3 γενιές ως σήμερα.

Ο κατάλογός τους μιλάει από μόνος του: “Friday I’m In Love”, “Just Like Heaven”, “Pictures of you”, “A Letter To Elise”, “Boys Don’t Cry”, “Lovesong”, “Never Enough”, “High”, “Lullaby”, “Killing An Arab”, “Fascination Street”, “In Between Days”, “Close To Me”, “Fire In Cairo”, “A Strange Day”, “A Night Like This”, “Burn”, “To Wish Impossible Things”, “Close To Me”.

Η εμφάνισή τους στο EJEKT Festival 2026 θα έχει διάρκεια πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από ολόκληρη την τεράστια καριέρα τους. Επίσης, θα είναι η πρώτη φορά που θα ακούσουμε ζωντανά το “Songs Of A Lost World”, αλλά και πολύ πιθανόν το νέο άλμπουμ τους που ο Robert Smith έχει πει ότι είναι σχεδόν έτοιμο!

Περισσότερες πληροφορίες και συγκροτήματα από το EJEKT Festival 2026 θα ανακοινωθούν σύντομα.

Με τον Robert Smith στα φωνητικά, το μόνο σταθερό μέλος της μπάντας από την ημέρα της δημιουργίας του, οι Cure υπολογίζεται ότι είχαν πουλήσει 27 εκατομμύρια άλμπουμ μέχρι το 2004.

Ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’70 κυκλοφορώντας τον πρώτο δίσκο τους «Three Imaginary Boys» (1979) καθώς και διάφορα singles.

Μετά τη κυκλοφορία του «Pornography» (1982), το μέλλον του συγκροτήματος ήταν αβέβαιο και ο Robert Smith ήταν πρόθυμος να αφήσει στο παρελθόν το μελαγχολικό, καταθλιπτικό αποτύπωμα που είχε αποκτήσει το συγκρότημα. Με το single «Let’s Go to Bed» (1982), o Smith άρχισε να υιοθετεί μια ποπ αίσθηση μουσικής.

Η δημοτικότητά τους αυξανόταν καθώς περνούσε η δεκαετία και, πιο συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τραγούδια «Just Like Heaven», «Lovesong» και το «Friday I’m In Love» εισήχθηκαν στο Billboard Hot 100 chart. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι Cure ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα εναλλακτικής ροκ συγκροτήματα του κόσμου.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

Αρένα G/A Zone B

Early bird: 85 Ευρώ

Α΄ φάση προπώλησης: 90 Ευρώ

Β’ φάση προπώλησης: 95 Ευρώ

Zone A

Early bird: 135 Ευρώ

Α΄ φάση προπώλησης: 160 Ευρώ

VIP

Early bird: 225 Ευρώ

Α΄ φάση προπώλησης: 260 Ευρώ

ΑΜΕΑ – 70 Ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.more.gr, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο του more.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιο τους.

Τα VIP εισιτήρια αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με ξεχωριστή είσοδο, bar και τουαλέτες.

Εισιτήρια για ΑμεΑ

Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Εισιτήρια για παιδιά

Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται παιδιά έως και 10 ετών στην Ζώνη Α (Front Of Stage) και στην ζώνη VIP.

Πηγή: www.ejekt.gr

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]