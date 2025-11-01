Μπορεί να τραγουδηθεί η ήττα μιας ελπίδας;

Μπορεί να γίνει τραγούδι, η αγωνία του αδιέξοδου δρόμου της;

Πρέπει να τραγουδάμε αυτό που ζούμε;

Μετά το “Εκτός Οθόνης” ο Παρασκευάς Καρασούλος, ο Χρίστος Θεοδώρου και ο Θοδωρής Νικολάου συναντιούνται και πάλι και συνυπογράφουν ένα τραγούδι για την Ευρωπαϊκή μας πραγματικότητα. Την σημερινή Ευρώπη που αδύναμη, σε σύγχυση και πολυμέτωπη οπισθοχώρηση, παρουσιάζεται ως “σκιά του εαυτού της”: Εκποιούνται φτηνά υποθήκες παλιές/ Στο σφυρί ό,τι είχε το βγάζουν/Πιο δειλή, πιο βουβή δεν την είδα ποτέ/Τα δυο μάτια της γυάλινα μοιάζουν”.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί ψηφιακά, όπως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη συναυλία που οργανώθηκε από τη Μικρή Άρκτο για την υποστήριξη της ΑΒΑΛΗΣ (φορέα προστασίας και φροντίδας αυτιστικών παιδιών και ενηλίκων) στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 3/10/2025.

Ταυτότητα παραγωγής:

Η αρπαγή της Ευρώπης

Στίχοι: Παρασκευάς Καρασούλος

Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου

Ερμηνεία: Θοδωρής Νικολάου, Δήμητρα Σελεμίδου

Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου

Έπαιξαν οι μουσικοί:

•Νίκος Σαμαράς (τρομπέτα)

•Σίμος Συμεωνίδης (ηλεκτρική κιθάρα)

•Πέτρος Κρεμυζάκης (ηλεκτρικό μπάσο)

•Στέλιος Παύλου (τύμπανα)

•Φωτεινή Τσακνάκη (πλήκτρα)

•Χρίστος Θεοδώρου (πιάνο και πλήκτρα)

Ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στις 3 Οκτωβρίου 2025 με ηχολήπτη τον Γιώργο Λιάπη.

Editing, mixing, mastering: Θάνος Καλέας (Studio Κυριαζής)

Βιντεοσκόπηση, μοντάζ: Πάνος Ζενίδης

Διεύθυνση παραγωγής: Παρασκευάς Καρασούλος

Παραγωγή: Μικρή Άρκτος, 2025