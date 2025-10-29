Release Athens 2026: Οι Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το Release Athens 2026 φέρνει στην Ελλάδα τους Limp Bizkit, ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών. Πρωτοπόροι του nu-metal και αναπόσπαστο κομμάτι της ροκ κουλτούρας των 2000s, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στη χώρα μας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Η συναυλία τους αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές του φεστιβάλ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του σκληρού ήχου στη μεγάλη σκηνή του καλοκαιριού.

Με frontman τον Fred Durst και την χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία, οι Limp Bizkit έγιναν το σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς που μεγάλωσε με τραγούδια όπως Nookie, Break Stuff, Rollin’, My Generation και τη διασκευή του Behind Blue Eyes. Τα άλμπουμ Significant Other και Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water σημάδεψαν την εποχή, ενώ μέχρι σήμερα θεωρούνται ορόσημα για τη fusion συνύπαρξη hip hop και heavy metal στοιχείων.

Η εμφάνισή τους στην Αθήνα θα είναι αφιερωμένη και στη μνήμη του Sam Rivers, μπασίστα και ιδρυτικού μέλους του συγκροτήματος, που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2025. Οι υπόλοιποι Fred Durst, Wes Borland, John Otto και DJ Lethal συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο πάθος, αποδεικνύοντας ότι ο ήχος και η ενέργεια του συγκροτήματος παραμένουν ζωντανά όσο ποτέ.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12:00, με τιμή εκκίνησης τα 70 ευρώ. Θα διατεθεί επίσης περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων (300€) με προνόμια όπως open bar, ιδιωτικό πάρκινγκ, ξεχωριστή είσοδο και αναμνηστικό δώρο.

Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία είναι εξασφαλισμένη, με ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν στάθμευση.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr+ more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Πηγή: www.releaseathens.gr

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]