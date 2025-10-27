Κωνσταντίνος Αργυρός: Δωρίζει 150.000 δολάρια στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μετατρέπει την αυστραλιανή περιοδεία του σε κάτι πιο ουσιαστικό από μια σειρά sold-out παραστάσεων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μελβούρνη, ο αγαπημένος τραγουδιστής θα δωρίσει 150.000 δολάρια από την επερχόμενη συναυλία του στο Margaret Court Arena για τη δημιουργία μιας νέας Παιδικής Πινακοθήκης στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης – ένα έργο που πρόκειται να εγκαινιαστεί το 2026.

Σύνδεση με τον ελληνικό πολιτισμό



«Είναι τιμή μου να υποστηρίζω το Ελληνικό Μουσείο και την αποστολή του», δήλωσε ο Αργυρός, καθώς η είδηση ​​της δωρεάς επιβεβαιώθηκε πριν από τις παραστάσεις του στη Μελβούρνη στις 25 και 26 Οκτωβρίου. Η συνεισφορά του θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός δημιουργικού χώρου που έχει σχεδιαστεί για να εμπνεύσει το νεαρό κοινό και να γιορτάσει τη σύνδεση της επόμενης γενιάς με τον ελληνικό πολιτισμό.

Δώρο στους ομογενείς



Η Μελβούρνη θεωρείται η καρδιά της ελληνικής διασποράς, καθώς φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς της ομογένειας. Το Ελληνικό Μουσείο, που στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο του Βασιλικού Νομισματοκοπείου στην οδό Γουίλιαμ, έχει γίνει ακρογωνιαίος λίθος της πολιτιστικής ζωής στην πόλη αναδεικνύοντας χιλιάδες χρόνια ελληνικής τέχνης, ιστορίας και καινοτομίας.

Η δωρεά του Αργυρού θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της Παιδικής Πινακοθήκης του Μουσείου, ενός νέου χώρου που έχει σκοπό να κάνει τον ελληνικό πολιτισμό προσβάσιμο στους νεαρούς επισκέπτες μέσω διαδραστικών εκθεμάτων και αφήγησης ιστοριών.

Και τι καλύτερο για τον καλλιτέχνη από το να προσφέρει σε μια κοινότητα που πάντα του έδειχνε αγάπη και αφοσίωση. Οι αυστραλιανές συναυλίες του προσελκύουν χιλιάδες θαυμαστές, πολλοί από τους οποίους είναι Ελληνοαυστραλοί δεύτερης και τρίτης γενιάς που βλέπουν τη μουσική του ως ζωντανό σύνδεσμο με την κληρονομιά τους. Η χειρονομία του καλλιτέχνη υπογραμμίζει επίσης τον ευρύτερο ρόλο του πολιτισμού και της μουσικής στην ένωση των κοινοτήτων.