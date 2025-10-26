Logo Image

332.000 ευρώ για σπασμένη κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ

Πολιτιστικά \ Μουσική

PA Wire/PA Images – Andrew Matthews

O Λίαμ Γκάλαχερ έσπασε την κατακόκκινη Gibson μέσα στο καμαρίνι του συγκροτήματος, στο φεστιβάλ Rock en Seine

Η κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ, την οποία έσπασε ο αδελφός του, ο Λίαμ, το βράδυ που διαλύθηκαν οι Oasis, το 2009, πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο έναντι 289.800 λιρών (332.280 ευρώ) ανακοίνωσε ο Οίκος δημοπρασιών Propstore.

O Λίαμ Γκάλαχερ έσπασε την κατακόκκινη Gibson μέσα στο καμαρίνι του συγκροτήματος, στο φεστιβάλ Rock en Seine, κοντά στο Παρίσι.

AFP

Έπειτα από αυτόν τον καυγά οι Oasis διαλύθηκαν και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να ξανανέβουν τα αδέλφια μαζί στη σκηνή, για μια περιοδεία που γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Αν και η αρχική εκτίμηση ήταν στις 500.000 στερλίνες, η κιθάρα πουλήθηκε τελικά σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

PHOTO: EPA

Αφού αποκαταστάθηκε το 2011, η κιθάρα είχε πουληθεί και πάλι σε δημοπρασία, το 2022 στο Παρίσι, έναντι 385.000 ευρώ.

