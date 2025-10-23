Logo Image

Χάρις Αλεξίου: «Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας»

Ανάρτηση της Χαρούλας Αλεξίου για τον Διονύση Σαββόπουλο

Τη θλίψη της για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, που έχει βυθίσει στο πένθος το ελληνικό τραγούδι, εξέφρασε η σημαντική ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου, που είχε συνεργαστεί πολλές φορές κατά το παρελθόν με τον εκλιπόντα.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, η σπουδαία τραγουδίστρια κάνει λόγο για το τεράστιο πένθος που δημιουργεί η απώλειά του, κι ότι η απουσία του στοιχίζει αφάνταστα, τονίζοντας παράλληλα ότι υπήρξε φάρος στα σκοτάδια της.

Η ανάρτηση  
«Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας. Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρος στα σκοτάδια μου».

