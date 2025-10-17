Ace Frehley: Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss

Ο Εϊς Φρίλι, ο βασικός κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε σε ηλικία 74 ετών σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ. Πρόσφατα, είχε υποστεί σοβαρή πτώση και είχε τραυματιστεί.

Ο Φρίλι ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά κιθαριστών και αγαπήθηκε από το κοινό για τον εκρηκτικό του ήχο και το ιδιαίτερο στυλ παιξίματος. Συμμετείχε στα πρώτα άλμπουμ των Kiss και στα εντυπωσιακά λάιβ τους με τους καπνούς που έβγαιναν μέσα από τις κιθάρες, τα πυροτεχνήματα και τις εκρήξεις ψεύτικου αίματος.

Ο θρυλικός μουσικός φέρεται να έπεσε στο στούντιο ηχογράφησης και να χτύπησε το κεφάλι του στα τέλη Σεπτεμβρίου. Νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη εξαιτίας εγκεφαλικής αιμορραγίας.



Λόγω του τραυματισμού, ακυρώθηκε συναυλία του στην Καλιφόρνια. Μερικές μέρες αργότερα, ακυρώθηκε ολόκληρη η περιοδεία του για το 2025 λόγω «προβλημάτων υγείας».

«Είμαστε συντετριμμένοι», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του μετά τον θάνατό του. «Ημαστε τυχεροί που στις τελευταίες του στιγμές μπορέσαμε να τον περιβάλουμε με στοργή… Η μνήμη του θα ζει για πάντα!», ανέφερε επίσης.

Ο Πολ Ντάνιελ Φρέιλι, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1951 στη Νέα Υόρκη. Από τα πρώτα του χρόνια έδειξε πάθος για τη μουσική και στα 22 του ίδρυσε τους Kiss μαζί με τους Πολ Στάνλεϊ, Τζιν Σίμονς και Πίτερ Κρις. Το συγκρότημα έφερε επανάσταση στη ροκ σκηνή της δεκαετίας του ’70 με τον συνδυασμό θεατρικότητας, εκρηκτικών εμφανίσεων και εμβληματικών μακιγιάζ.

Οι Kiss έγιναν θρύλος με τραγούδια όπως Detroit Rock City, Rock and Roll All Nite και Beth. Κάθε μέλος είχε τη δική του σκηνική περσόνα – ο Φρέιλι ήταν ο Spaceman, σύμβολο του μυστηρίου και της διαστημικής ενέργειας που χαρακτήριζε το συγκρότημα.

Παρά την τεράστια επιτυχία, οι εντάσεις και η εξάρτηση από ουσίες οδήγησαν τον Frehley να αποχωρήσει από τους Kiss το 1982. «Αν έμενα, θα κατέστρεφα τον εαυτό μου», είχε δηλώσει αργότερα. Παρ’ όλα αυτά, το 1996 επανενώθηκε με τα αρχικά μέλη για μία περιοδεία-θρίαμβο που επανέφερε το συγκρότημα στο προσκήνιο.

Η σόλο καριέρα του περιλάμβανε επιτυχίες όπως το New York Groove, ενώ η επιρροή του σε μετέπειτα μουσικούς είναι ανυπολόγιστη. Ο Μάικ ΜακΚρίντι των Περλ Τζαμ δήλωσε: «Δεν θα είχα πιάσει ποτέ κιθάρα αν δεν υπήρχε ο Έις. Μου άλλαξε τη ζωή».

Στην προσωπική του ζωή, ο Φρέιλι είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αφήσει πίσω του τις εξαρτήσεις και να ζήσει ήσυχα με τη σύζυγό του, Τζινέτ, και την κόρη του, Μονίκ.

Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στη ροκ μουσική, αλλά η φλόγα του Spaceman θα συνεχίσει να λάμπει κάθε φορά που κάποιος παίζει δυνατά ένα riff των Kiss.