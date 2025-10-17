Τον γνωρίσαμε μέσα από τα προηγούμενα άλμπουμ του, επιλεγμένα live, συνεργασίες, και το viral τραγούδι την εποχή της καραντίνας, «Έχει φύγει το παιδί». Ο Θέμος Σκανδάμης επιστρέφει με την «Χρυσάνθη», ένα άλμπουμ με έξι νέα τραγούδια, προορισμένα να χαραχθούν βαθιά στο μυαλό και στην καρδιά μας.

Ποια είναι η Χρυσάνθη; Την ξέρεις. Είναι το κορίτσι από το καλοκαίρι εκείνο το κατακόκκινο. Που αναβόσβηνε τ’ αστέρια κατά βούληση με το γέλιο της.

Ποια είναι η Χρυσάνθη; Την ξέρεις. Ήσουν εσύ πριν ο φόβος κλείσει τους τοίχους γύρω σου. Ακόμα εσύ είσαι. Όταν καλπάζεις πάνω στον έρωτα, πάνω στο χρόνο, πάνω στη φαντασία, πάνω στη μουσική.

Ποια είναι η Χρυσάνθη; Εγώ είμαι η Χρυσάνθη. Όταν χορεύω μόνος μου μέσα στο σπίτι αποκρούοντας μία βόμβα με κάθε μου κίνηση.

Ποια είναι η Χρυσάνθη; Εμείς είμαστε η Χρυσάνθη όταν τραγουδάμε δυνατά και φάλτσα λόγια που δεν καλοξέρουμε, αλλά τα εννοούμε μέχρι την τελευταία λέξη.

Ποια είναι η Χρυσάνθη; Είναι έξι τραγούδια που ακούγονται σαν ένα, είναι ένα καινούργιο άλμπουμ που ακούγεται σαν παλιό, είναι ένα παλιό άλμπουμ που ξαναγεννιέται κάθε φορά που το ακούς σαν καινούργιο.

Ποια είναι η Χρυσάνθη; Είναι ένα τρικέφαλο τέρας που ουρλιάζει για την αγάπη και με τα τρία στόματα, και σε κοιτάζει τρυφερά στα μάτια.



Θέμος Σκανδάμης

Χρυσάνθη (άλμπουμ)

Ημερομηνία κυκλοφορίας (digital): 01/10/2025

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σύντομα και σε βινύλιο

Album tracklist:

1.Μαργαρίτα 06:06

2. Θεραπεία 05:45

3.Χάτυ 05:37

4.Άλλη μία ζωή 04:05

5.Χρυσάνθη 05:45

6.Οντολογικό * 04:40

στίχοι – μουσική | Θέμος Σκανδάμης

μίξη | Κώστας Στεργίου στο Syn Ena studio

mastering | Γιαννης Χριστοδουλάτος – Sweetspot productions

εξώφυλλο | Αλέκος Κυραρίνης

για τα 1 έως 5

ενορχήστρωση | Βασίλης Μαντζούκης, Θέμος Σκανδάμης και οι μουσικοί

παραγωγή | Βασίλης Μαντζούκης, Θέμος Σκανδάμης

ηχοληψία | Γιάννης Σκανδάμης στο Βaumstrasse studio

Έπαιξαν:

τύμπανα | Βασίλης Μαντζούκης

ηλεκτρικό μπάσο, τσέλο | Νίκος Παπαϊωάννου

πιάνο, πλήκτρα, τρομπόνι | Βασίλης Παναγιωτόπουλος

κιθάρες | Βασίλης Μαντζούκης, Θέμος Σκανδάμης

φλικόρνο, τρομπέτα | Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

βιολί | Γιάννης Κονταράτος

κρουστά | Στρατός Σαμιώτης

φωνητικά | Τώνια Ράλλη, Νεφέλη Φασουλή, Βασίλης Μαντζούκης

Χορωδία στη “Μαργαρίτα” :

Τώνια Ράλλη, Κώστας Μαργαρίτης, Νάντια Μαργαρίτη, Γιάννης Σκανδάμης, Ιωάννα Μακαβέι, Έλενα Μεγγρέλη, Γιώργος Βαρτσάκης, Νίκος Ταξιλτάρης

*για το 6

ενορχήστρωση | Σέργιος Βούδρης, Θέμος Σκανδάμης και οι μουσικοί

παραγωγή | Σέργιος Βούδρης, Θέμος Σκανδάμης

ηχοληψία | Σέργιος Βούδρης στο στούντιο “Δισκέξ”

έπαιξαν:

τύμπανα | Κώστας Στεργίου aka Lulak Aluf

μπάσο | Σέργιος Βούδρης

Hammond | Κώστας Συνοδινός

φωνητικά | Σέργιος Βούδρης, Τώνια Ράλλη, Θέμος Σκανδάμης

Θέμος Σκανδάμης

Ο Θέμος Σκανδάμης γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Αγγλική φιλολογία στο Ε.Κ.Π.Α. και θέατρο στο Ν.Ε.Θ. Γιώργου Αρμένη. Ασχολείται με τη μυθοπλασία και την αφήγηση μέσα από το θέατρο και το τραγούδι από το 2006, ως συνθέτης – στιχουργός αλλά και ως performer.

Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Μάρθα Φριντζήλα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Έχει κυκλοφορήσει πολυάριθμα άλμπουμ με τραγούδια και έχει γράψει μουσική για θεατρικές παραστάσεις και εικαστικές performance, ενώ το 2023 έγραψε και σκηνοθέτησε την μικρού μήκους ταινία “Womb” που διαγωνίστηκε στο διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας.

Δισκογραφία

Μακροβούτι (Καθρέφτης, 2008)

Η Μάρθα Φριντζήλα τραγουδάει Θέμο Σκανδάμη (Lyra, 2011)

Θ (Εκκρεμές, 2013)

Το σπίτι μου (MLK, 2017)

Χειμερία Νάρκη (Μικρός Ερωτικός, 2019)

Έχει φύγει το παιδί (single) (Aby Normal, 2021)

Η άνοιξη που θα ‘ρθει (2022)

Χρυσάνθη (2025)

Μουσική για το θέατρο

Amusementorium

Εικαστικός: Σπύρος Αγγελόπουλος

ANTI | Athens Biennale (2018)

Η σημασία να είσαι σοβαρός

Ομάδα Νοσταλγία

RABBITHOLE (2019-2020)

Μακμπέθ

Ομάδα Νοσταλγία

RABBITHOLE (2020-2021)

Το τέλος της μικρής μας πόλης

Ρέον ΑΜΚΕ

RABBITHOLE (2022)

ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ Ιωαννίνων (2023)

Ματίας ο 1ος

Σκηνοθεσία Μαρία Σαββίδου

Θέατρο Αλίκη 2024 – 2025

Ταινίες

Womb (2023)

σενάριο – σκηνοθεσία