John Lodge: Πέθανε στα 82 του ο θρυλικός μπασίστας των Moody Blues

Ο τραγουδιστής, μπασίστας και συνθέτης του βρετανικού συγκροτήματος Moody Blues, ο Τζον Λοτζ, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών.

Την θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης που έκαναν στο Facebook. «Ο Τζον Λοτζ, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδελφός, μας έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα», ανέφερε η δήλωση.

Η αιτία θανάτου δεν κοινοποιήθηκε, ωστόσο η οικογένεια σημείωσε ότι «ο Τζον έφυγε γαλήνια, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του και τους ήχους των Everly Brothers και του Buddy Holly».

Γεννημένος στις 20 Ιουλίου 1943 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, ο Λοτζ απέκτησε το πρώτο του μπάσο Fender σε ηλικία 16 ετών. Μαζί με τον φίλο του, Ρέι Τόμας, δημιούργησαν το συγκρότημα El Riot & the Rebels κατά τη διάρκεια των μαθητικών τους χρόνων (λύκειο). Το 1966, ο Τόμας του πρότεινε να γίνει μέλος των Moody Blues ως μπασίστας, αντικαθιστώντας τον αποχωρήσαντα Ντένι Λέιν. Στην μπάντα συμμετείχαν τότε επίσης οι Τζάστιν Χέιγουορντ, Μάικ Πίντερ και Γκράιμ Έτζ.

Ο Λοτζ παρέμεινε βασικό μέλος του φημισμένου συγκροτήματος μέχρι το 2019, οπότε και σταμάτησαν τις περιοδείες. «Ήταν πιο ευτυχισμένος πάνω στη σκηνή — ήταν απλώς ένας “Singer in a Rock and Roll Band” και λάτρευε να παίζει με το συγκρότημά του και τον γαμπρό του, Τζον Άντερσον (τραγουδιστής των YES), συνεχίζοντας να μοιράζεται αυτή τη μουσική με τους θαυμαστές του», έγραψε η οικογένειά του για εκείνον.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά κομμάτια που συνέθεσε περιλαμβάνονται τα “I’m Just a Singer (In a Rock and Roll Band)” — το οποίο φημίζεται για το χαρακτηριστικό του μπάσο ριφ — και το “Ride My See-Saw”. Οι Moody Blues κυκλοφόρησαν συνολικά 15 στούντιο άλμπουμ, ενώ ο Λοτζ ηχογράφησε επιπλέον πέντε δίσκους ως σόλο καλλιτέχνης. Από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια τους και διαχρονική επιτυχία είναι, μεταξύ άλλων, η μπαλάντα «Nights in White Satin».

Το 2023 κυκλοφόρησε το προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο “Days of Future Passed: My Sojourn” και ανακοίνωσε περιοδεία. Σχετικά με αυτό, είχε γράψει: «Λυπάμαι που οι Moody Blues δεν περιοδεύουν πλέον, και μου λείπουν βαθιά οι φίλοι μου Ρέι και Γκράιμ. Όμως, κοιτάζοντας πίσω στο παρελθόν, συνειδητοποίησα ότι ήθελα επίσης να κοιτάξω μπροστά, στο μέλλον. Ελπίζω ότι μέσα από αυτό το νέο άλμπουμ θα μπορέσετε να ξαναζήσετε το 1967, αλλά και να δείτε πώς αυτός ο δίσκος εξελίχθηκε μαζί μου — και μαζί σας. Ευχαριστώ τους 10,000 Light Years Band, τον Τζον Ντέιβισον και, φυσικά, τον Γκράιμ, για την πίστη τους στο έργο μου και για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του οράματός μου. Και ευχαριστώ όλους τους θαυμαστές που συνεχίζετε να “κρατάτε την πίστη” σε αυτό το “ταξίδι” μου».

Η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν το EP “Love Will Conquer All”, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος.

Το 2018, οι Moody Blues εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame.

Ο Λοτζ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Κίρστεν, την κόρη του Έμιλι, τον γιο του Κρίστιαν και τον εγγονό του Τζον-Χένρι.

«Όπως έλεγε πάντα ο Τζον στο τέλος κάθε συναυλίας, ευχαριστούμε που “κρατάτε την πίστη”», κατέληξε η οικογένεια. «Παρακαλούμε κατανοήστε ότι δεν θα κάνουμε άλλες δηλώσεις, ωστόσο θα θέλαμε να σας αφήσουμε με το τραγούδι του Τζον “Whispering Angels”, καθώς παίρνουμε μια στιγμή για να τιμήσουμε αυτόν τον απίστευτο άνθρωπο που άγγιξε τόσες ζωές», ολοκληρώνει η ανακοίνωση.