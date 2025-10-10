Nick Cave και The Bad Seeds επιστρέφουν στην Αθήνα για το Release Festival 2026

Το Release Athens 2026 γιορτάζει δέκα χρόνια ζωής και το κάνει με τον πιο εκρηκτικό τρόπο: οι Nick Cave & The Bad Seeds επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, για μία εμφάνιση που αναμένεται να γράψει ιστορία.

Τέσσερα χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση στο ίδιο σημείο, ο χαρισματικός Nick Cave και η καθηλωτική μπάντα του επιστρέφουν στο πλαίσιο της Wild God Tour – μιας περιοδείας που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο συγκλονιστικές live εμπειρίες των τελευταίων ετών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περισσότερα ονόματα για το lineup θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τέσσερις δεκαετίες μουσικής έντασης

Οι Nick Cave & The Bad Seeds δημιουργήθηκαν το 1983, μετά τη διάλυση των Birthday Party, και από τότε εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιδραστικά και διαχρονικά συγκροτήματα της rock. Από το σκοτεινό, ωμό χάος του From Her to Eternity (1984) έως τη στοχαστική ωριμότητα του Wild God (2024), ο Cave παραμένει ένας από τους πιο συναρπαστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας — ένας ποιητής της σκηνής που μετατρέπει τη μελαγχολία σε λυτρωτική εμπειρία.

Το συγκρότημα έχει αλλάξει σύνθεση με τα χρόνια, ωστόσο παραμένει μια ακαταμάχητη μουσική δύναμη. Σήμερα, με τον Colin Greenwood των Radiohead να έχει ενταχθεί στο σχήμα, οι Bad Seeds συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι ο ήχος τους παραμένει αφοπλιστικά ζωντανός, ακριβής και βαθιά συγκινητικός.

Το πρόσφατο άλμπουμ Wild God απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και μπήκε στο Top 10 σε πολλές χώρες, ενώ η περιοδεία που ακολούθησε έκανε sold out σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα θέαμα γεμάτο ένταση, ποίηση και ηλεκτρισμό, που αποθεώθηκε ως μία από τις κορυφαίες ζωντανές εμπειρίες των ημερών μας.

Μια βραδιά-τελετουργία στο Release Athens

Στις 24 Ιουνίου, οι Nick Cave & The Bad Seeds επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού με ένα setlist που θα καλύψει ολόκληρη την πορεία τους – τέσσερις δεκαετίες δημιουργίας, πάθους και αλήθειας.

Ένα live που υπόσχεται να ενώσει ξανά χιλιάδες θεατές σε μια τελετουργική εμπειρία, εκεί όπου η σιωπή και η ένταση γίνονται ένα.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Πηγή: www.releaseathens.gr

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]