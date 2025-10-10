Γιώργος Περρής: Μια βραδιά γεμάτη σπουδαίες ερμηνείες στο κατάμεστο Παλλάς

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου ο ξεχωριστός ερμηνευτής Γιώργος Περρής ανέβηκε στην σκηνή του Θεάτρου Παλλάς και χάρισε στο κοινό μια βραδιά γεμάτη από “μαζί” και καθόλου από “κανείς” – για να παραφράσουμε τον τίτλο της παράστασης και του τελευταίου του προσωπικού άλμπουμ «Μαζί ή κανείς» που κυκλοφορεί εδώ και λίγους μήνες σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στο κατάμεστο Παλλάς έγινε η πρώτη ζωντανή παρουσίαση των νέων του τραγουδιών, με τα «Μαζί ή κανείς», «Θα σ’αγαπώ» και «Πάντα ανήκω κάπου αλλού» να έχουν ήδη βρει τη θέση τους στην καρδιά του κοινού του.

Τα καινούργια του κομμάτια συνδέθηκαν αρμονικά με τα παλαιότερα αγαπημένα του, ελληνικά και ξένα, από τα «Καρδιά Κοίτα» και «Όλα ένα» ως το «Windmills of your mind».

Ταυτόχρονα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης διάλεξε και τραγούδια που αγαπά και με την υπέροχη του φωνή τα κάνει «δικά του», όπως το «Μην Ορκίζεσαι» της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και το «Voilà» της Barbara Pravi.

Στην παράστασή του στο Παλλάς ο Γιώργος Περρής είχε δύο εκλεκτές καλεσμένες που του έγραψαν και οι δύο τραγούδι στον τελευταίο του δίσκο: την Παυλίνα Βουλγαράκη, ένα σημερινό αερικό με βελούδινη φωνή που μαζί με τον Γιώργο διασκεύασαν το «Wonderwall» των Oasis αλλά και μας συγκίνησαν στο «Εμείς οι δυο» των Αντύπα-Νικολακοπούλου και την Μαρίζα Ρίζου, όπου με την εκρηκτική της διάθεση αλλά και τη μοναδική μεταξύ τους χημεία μάγεψαν το κοινό είτε στα πιο εξωστρεφή «No more tears» και «Είναι μικρή η ζωή», είτε στο συναισθηματικό ντουέτο «Ένα τραγούδι» που τραγούδησαν μαζί και στο δίσκο της.



Αφού τον αγκάλιασαν με τις φωνές τους συμμετέχοντας στην «Παλίρροια» που έγραψε ο Γιώργος Περρής, δείχνοντας μας και την ξεχωριστή του δημιουργική πλευρά, ο ίδιος τις αποχαιρέτησε και ξεκίνησε η γιορτή.

Για πάνω από 10 λεπτά όλοι στο Παλλάς ήταν όρθιοι και διασκέδαζαν με τα τραγούδια που επέλεξαν ο Γιώργος και οι συνεργάτες του ως το φινάλε. Ξεχωριστή στιγμή το “Je suis malade” που δε θα μπορούσε να λείπει από το setlist της συναυλίας.

Φυσικά υπήρξε και encore και το κοινό χειροκροτούσε με πάθος τον Γιώργο Περρή και τους εξαιρετικούς του μουσικούς με επικεφαλής τον Δημήτρη Στασινό. Ήταν μια ωραία βραδιά από την οποία ο κόσμος έφυγε γεμάτος: γεμάτος από ωραία συναισθήματα και συγκίνηση, γεμάτος ενέργεια και τελικά μαγεμένος από τον κόσμο του Γιώργου Περρή.

Μουσικοί:

Στάθης Σούλης: Διεύθυνση Ορχήστρας, Πιάνο

Δημήτρης Στασινός: Ενορχηστρώσεις -Κιθάρα

Σπύρος Νίκας: Πνευστά

Γιώργος Μπουλντής: Μπάσο

Δημήτρης Ανδρεάδης: Πλήκτρα

Παναγιώτης Κωστόπουλος: Τύμπανα



Τεχνική Ομάδα:

Νίκος Κόλλιας: Ήχος FOH

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: Ήχος Σκηνής

Περικλής Μαθιέλης: Φωτισμούς

Ανδρέας Κακουλάκης: Autocue

Επιμέλεια προγράμματος: Γιώργος Περρής σε συνεργασία με την Λήδα Ρουμάνη

Οργάνωση και Διεύθυνση Παραγωγής: Μαίρη Τηλεμάχου, Half Note Productions

Σχεδιασμός αφίσας: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Φωτογραφία αφίσας: Eρρίκος Ανδρέου

Digital Campaigns by B2Square

Artist Management: Λήδα Ρουμάνη ([email protected])

Γραφείο Τύπου: Ελένη Τώρου ([email protected])