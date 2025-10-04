Logo Image

Taylor Swift: Κυκλοφόρησε το 12ο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl»

Πολιτιστικά \ Μουσική

Taylor Swift: Κυκλοφόρησε το 12ο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl»

Ξεχωρίζει η διασκευή τραγουδιού του Τζορτζ Μάικλ και η συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Η Τέιλορ Σουίφτ και το πολυαναμενόμενο «The Life of a Showgirl» βγήκε στην διάθεση του κοινού από την Παρασκευή (3/10), με γνωστή τραγουδίστρια να έχει αποκαλύψει πως δούλευε το νέο της άλμπουμ κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στην Ευρώπη.

Η παραγωγή έγινε από τους Max Martin και Shellback, Σουηδούς παραγωγούς με τους οποίους η Τέιλορ Σουίφτ είχε συνεργαστεί προηγουμένως στα άλμπουμ «Reputation» και «1989». Όπως συνηθίζεται, οι νέες κυκλοφορίες βγαίνουν Παρασκευές, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Λέτε να ‘ναι μπέρι-μπέρι;

Λέτε να ‘ναι μπέρι-μπέρι;

Το άλμπουμ της διάσημης pop star αποτελείται από 12 τραγούδια τα οποία είναι:

Photo from Taylor Swift/Facebook

The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin the Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELED!, Honey και The Life of a Showgirl (Feat. Sabrina Carpenter).

Οι fans της 14 φορές βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας αναμένεται να τοποθετήσουν το νέο άλμπουμ στην κορυφή των παγκόσμιων charts.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube