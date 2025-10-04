Taylor Swift: Κυκλοφόρησε το 12ο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl»

Η Τέιλορ Σουίφτ και το πολυαναμενόμενο «The Life of a Showgirl» βγήκε στην διάθεση του κοινού από την Παρασκευή (3/10), με γνωστή τραγουδίστρια να έχει αποκαλύψει πως δούλευε το νέο της άλμπουμ κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στην Ευρώπη.

Η παραγωγή έγινε από τους Max Martin και Shellback, Σουηδούς παραγωγούς με τους οποίους η Τέιλορ Σουίφτ είχε συνεργαστεί προηγουμένως στα άλμπουμ «Reputation» και «1989». Όπως συνηθίζεται, οι νέες κυκλοφορίες βγαίνουν Παρασκευές, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο.

Το άλμπουμ της διάσημης pop star αποτελείται από 12 τραγούδια τα οποία είναι:

The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin the Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELED!, Honey και The Life of a Showgirl (Feat. Sabrina Carpenter).

Οι fans της 14 φορές βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας αναμένεται να τοποθετήσουν το νέο άλμπουμ στην κορυφή των παγκόσμιων charts.