Saskepticism Festival 2025 – Arena Edition

Πολιτιστικά \ Μουσική

Saskepticism Festival 2025 – Arena Edition

OAKA Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ
10 Οκτωβρίου 2025

O Saske ετοιμάζει για 2η συνεχόμενη χρονιά το Saskepticism Festival, αυτήν τη φορά σε arena edition.

Ο πολυπλατινένιος Έλληνας καλλιτέχνης και δημιουργός, που δεν σταματά να κάνει το ένα sold out μετά το άλλο, παρουσιάζει και φέτος μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία για το κοινό.

Μετά την τεράστια επιτυχία του περσινού διημέρου στο Θέατρο Λυκαβηττού, οι εκπλήξεις θα είναι πολλές και άκρως εντυπωσιακές.

Η προπώληση συνεχίζεται αποκλειστικά και μόνο από όλο το εξουσιοδοτημένο δίκτυο της  more.com 

Line Up:

Cash Cobain

Μέσα σε μόλις 70 μέρες, ο Cash Cobain κυκλοφόρησε μουσική με … Justin Bieber – «Swag», BunnaB – «Hoes Be Mad», Drake & PND – «Somebody Loves Me 2», Cardi B – «Better Than You».

Giggs

Έχει χαρακτηριστεί ως «Θρύλος της βρετανικής ραπ σκηνής» από το περιοδικό Rolling Stones.

Ημερομηνία:Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
Ώρα έναρξης:18:30
Καλλιτέχνης:Saske
Συμμετέχουν:Cash Cobain, Giggs
Σημεία Προπώλησης:more.com
Πληροφορίες Χώρου:Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ O.A.K.A, Λεωφ. Ολυμπιονίκου, Σπύρου Λούη 1, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ: 21 0683 4560

