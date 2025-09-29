Alexandra Sieti – «Broken Heart Syndrome»

Η Alexandra Sieti παρουσιάζει το νέο της single «Broken Heart Syndrome», γραμμένο από την ίδια σε συνεργασία με τις βραβευμένες με Juno Award δημιουργούς Hill Kourkoutis & Serena Ryder.

Το τραγούδι αποτελεί ένα reprise του διαχρονικού hit των Ace Of Base «It’s A Beautiful Life», με την επίσημη άδεια του συγκροτήματος. Ο pop-rock ύμνος μεταμορφώνεται σε ένα βαθιά soulful κομμάτι, που αξιοποιεί το εμβληματικό ρεφρέν για να το αναγεννήσει σε μια νέα, συγκινητική εκδοχή γεμάτη φως και ελπίδα, μέσα στην αγωνία για το μέλλον που αισθάνεται κάθε νέος αυτή τη στιγμή.

«Για μένα, το ”Broken Heart Syndrome” είναι μια φωνή ελπίδας και δύναμης, τη στιγμή που όλα μοιάζουν να καταρρέουν, αλλά βρίσκεις ξανά το κουράγιο να σταθείς όρθιος», δηλώνει η Alexandra Sieti.

«Ήθελα να κρατήσω την αισιοδοξία του It’s A Beautiful Life και να της δώσω μια νέα ψυχή, πιο εσωτερική και πιο κοντά σε όσα όλοι νιώθουμε σήμερα».

Το συνοδευτικό music video, σε σκηνοθεσία της Luna Almasri, αποτυπώνει τον κόσμο του τραγουδιού τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, με μια έντονα κινηματογραφική ματιά, πιο κουλ και effortless.