Ο Θάνος Μικρούτσικος είναι διαχρονικός. Το έργο του μιλάει με τον ίδιο έντονο τρόπο από γενιά σε γενιά και την σημαδεύει σε βαθμό που κάποιος μπορεί να το αναγάγει και σε κάτι μαγικό.

Έχοντας μαθητεύσει δίπλα του από το 2006 ως το τέλος, η Ρίτα Αντωνοπούλου αποφάσισε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στον αξέχαστο δημιουργό χωρίς τον ίδιο επί σκηνής. Όπως λέει η ίδια ο ένας λόγος είναι ότι τώρα νιώθει έτοιμη να το κάνει και ο δεύτερος η μουσική σύμπραξη με τους εξαιρετικούς Ρεβάνς. Με τεράστια αγάπη στο έργο του εδώ και χρόνια, οι Ρεβάνς δίνουν το δικό τους στίγμα σε εμβληματικά τραγούδια κι η συνεργασία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου δημιουργεί ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα που επιχειρεί και έχει σαν στόχο να νιώσουμε όλοι ξανά τον Θάνο κοντά μας όπως τότε.

Η παράσταση παρουσιάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια σε πάρα πολλά μέρη, ενώνοντας όλους όσους την παρακολούθησαν σε ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του Θάνου Μικρούτσικου μέσα από την αγάπη και τον ιδιαίτερο ήχο που δημιούργησε η σύμπραξη της Ρίτας Αντωνοπούλου με τους Ρεβάνς, πάνω στο έργο του πιο αγαπημένου δημιουργού.

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσει αυτός ο κύκλος, από το να παρουσιαστεί σε έναν από τους πιο ιστορικούς κι εμβληματικούς χώρους, το Κύτταρο Live Stage

“Θέλω να νιώσω ότι αν γυρίσω το κεφάλι θα είναι εκεί έτοιμος να μας διευθύνει με χαμόγελο και αγάπη…ίσως και περηφάνια…” Ρ.Α.

Με τους «Ρεβάνς» παίζουν οι:

Αστέρης Κωνσταντίνου – ηλ. κιθάρα, ακ. κιθάρα, φυσαρμόνικα, φωνή

Χρήστος Ελ .Παπαδόπουλος – κλαρινέτο, σαξόφωνο, φωνή

Άγγελος Αθανασιάδης – ηλεκτρική κιθάρα, sound effects

Γρηγόρης Οικονόμου – τύμπανα, synth pad

Βασίλης Νικολόπουλος – ηλ. Μπάσο, synth bass

Σάκης Πυριόχος: Επιμέλεια ήχου

Μαρία Βενετάκη: Επιμέλεια φώτων

Οργάνωση παραγωγής: Melodica Art Productions

Info:

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Συναυλία Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο

με την Ρίτα Αντωνοπούλου και τους Ρεβάνς

ΚΥΤΤΑΡΟ: Ηπείρου 48 & Αχαρνών

www.kyttarolive.gr [email protected]

Πόρτες: 21.00 Έναρξη: 22.00 Εισιτήριο: 15€

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο (μπαρ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ: 210 8224134 / 6977641373

Τιμή φιάλης ποτού: 80€ (ανά 4 άτομα)

Τιμή φιάλης κρασί: 40€ (ανά δύο άτομα)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: MORE.COM