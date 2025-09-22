Jethro Tull: Σκέτη ροκ μαγεία στον Λυκαβηττό

Οι φίλοι των Jethro Tull που βρέθηκαν στον Λυκαβηττό το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, αποζημιώθηκαν και με το παραπάνω από την συγκλονιστική εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος που όρισε όσο λίγα τον ήχο της progressive rock.

Ο Ian Anderson με την εμβληματική του φιγούρα, κυρίευσε τη σκηνή σαν ένας αρχέγονος μάγος, τραγουδώντας όλα τα σπουδαία τραγούδια της υπέρ πενηντάχρονης καριέρας τους και βέβαια έπαιξε φλάουτο με την χαρακτηριστική στάση στο ένα πόδι, που αποτέλεσε και σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος όλα αυτά τα χρόνια.

Μια αλησμόνητη συναυλία που καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που δεν έχει πάψει να τους ακολουθεί μια ολόκληρη ζωή, με πάθος και συνέπεια.