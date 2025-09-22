Logo Image

Jethro Tull: Σκέτη ροκ μαγεία στον Λυκαβηττό

Πολιτιστικά \ Μουσική

Jethro Tull: Σκέτη ροκ μαγεία στον Λυκαβηττό

Ο Ian Anderson με την εμβληματική του φιγούρα, κυρίευσε τη σκηνή σαν ένας αρχέγονος μάγος

Οι φίλοι των Jethro Tull που βρέθηκαν στον Λυκαβηττό το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, αποζημιώθηκαν και με το παραπάνω από την συγκλονιστική εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος  που όρισε όσο λίγα τον ήχο της progressive rock.

Ο Ian Anderson με την εμβληματική του φιγούρα, κυρίευσε τη σκηνή σαν ένας αρχέγονος μάγος, τραγουδώντας όλα τα σπουδαία τραγούδια της υπέρ πενηντάχρονης καριέρας τους και βέβαια έπαιξε φλάουτο με την χαρακτηριστική στάση στο ένα πόδι, που αποτέλεσε και σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος όλα αυτά τα χρόνια.

Μια αλησμόνητη συναυλία που καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που δεν έχει πάψει να τους ακολουθεί μια ολόκληρη ζωή, με πάθος και συνέπεια.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube