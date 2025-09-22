Intervision 2025: Το Βιετνάμ κέρδισε την «ρωσική Eurovision»

Ο Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ ήταν ο νικητής του νέου μουσικού διαγωνισμού Intervision, που αποτελεί τη ρωσική απάντηση στη Eurovision, που διεξήχθη το Σάββατο στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, απέσπασε 422 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το The Nomad Trio από το Κιργιστάν με 373 πόντους και τρίτο το Κατάρ.

Απευθυνόμενος στο κοινό από τη σκηνή, ο νικητής του διαγωνισμού θυμήθηκε πώς κέρδισε έναν παρόμοιο μουσικό διαγωνισμό στο Βιετνάμ πριν από 10 χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση των νικητών, όλοι οι συμμετέχοντες τραγούδησαν το τραγούδι της Ρωσίδας Γκαλίνα Γκαγκάρινα «A Million Voices» (Ένα εκατομμύριο φωνές).

Οι ΗΠΑ που εκπροσωπούνταν από την Αυστραλέζα ελληνικής καταγωγής Vassy αποσύρθηκαν μετά από αίτημα του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών προς τη Vassy.

Η Ρωσία συμμετείχε αλλά δεν βαθμολογήθηκε. Ο τραγουδιστής Shaman ανέβηκε στη σκηνή να τραγουδήσει, αλλά μετά ζήτησε από το κοινό να μην τον ψηφίσουν γιατί δεν θέλει να ανταγωνιστεί για τη νίκη.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως η Σαουδική Αραβία συμφώνησε να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά.

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν χώρες που η Ρωσία θεωρεί «φιλικές», όπως η Λευκορωσία, η Κούβα, η Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Πούτιν άνοιξε τον τελικό με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, λέγοντας ότι ο κόσμος αλλάζει ραγδαία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη Τύπου πριν τον διαγωνισμό, τόνισε τη σημασία της «διατήρησης των παραδόσεων και των εθνικών πολιτισμών, καθώς και των θρησκευτικών, πνευματικών και ηθικών αξιών». Παράλληλα, επέκρινε την Eurovision, λέγοντας πως κάποτε είχε κερδίσει «ένας γενειοφόρος άνδρας με φόρεμα», προφανής αναφορά στη νίκη του 2014 από την Αυστριακή drag queen Conchita Wurst.

Στη Ρωσία ισχύουν αυστηροί νόμοι που απαγορεύουν οποιαδήποτε ενέργεια θεωρείται ότι «προωθεί την ομοφυλοφιλία», ενώ το «διεθνές ΛΟΑΤΚΙ κίνημα» έχει χαρακτηριστεί «εξτρεμιστική οργάνωση».