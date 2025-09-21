Morrissey: Ακύρωσε συναυλίες έπειτα από απειλή που δέχτηκε κατά της ζωής του

Ο Morrissey ακύρωσε δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις στις ΗΠΑ, με το επίσημο προφίλ του στο Instagram να επικαλείται «αξιόπιστη απειλή» κατά της ζωής του.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι, για λόγους ασφαλείας, ακυρώθηκαν τόσο η εμφάνιση της Παρασκευής στο Foxwoods Resort Casino στο Mashantucket του Κονέκτικατ όσο και η συναυλία του Σαββάτου στο MGM Music Hall στη Βοστώνη.

Σε πρώτη ανάρτηση γινόταν λόγος για «αξιόπιστη απειλή κατά της ζωής του Morrissey τις τελευταίες ημέρες» και επισημαινόταν ότι, για την προστασία του καλλιτέχνη και του κοινού, η εμφάνιση στο Foxwoods δεν θα πραγματοποιούνταν. Αργότερα ακολούθησε δεύτερο μήνυμα που επιβεβαίωνε την ακύρωση και των δύο συναυλιών και απέδιδε την απόφαση σε «πρόσφατα γεγονότα».

Ο Morrissey συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του, με επόμενη στάση τη Φιλαδέλφεια την Τρίτη. Θα ακολουθήσουν εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο Μεξικό, στις 31 Οκτωβρίου.

Η επίσημη σελίδα του Morrissey στο Facebook ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια θα επιστραφούν αυτόματα, ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόηση.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο καλλιτέχνης είχε ακυρώσει συναυλία στη Στοκχόλμη, καταγγέλλοντας «έλλειψη υποστήριξης» από τη μουσική βιομηχανία για την ευρωπαϊκή περιοδεία του.