Juan Diego Florez: Μια μαγική βραδιά κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης

Ένας από τους κορυφαίους λυρικούς τενόρους της εποχής μας, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Juan Diego Flórez, επιστρέφει στην Ελλάδα 16 χρόνια μετά την πρώτη του αξέχαστη εμφάνιση, για μία μοναδική συναυλία, σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στο εμβληματικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Από τη Λίμα του Περού έως τα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου – τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, τη La Scala του Μιλάνου, το Covent Garden του Λονδίνου, την Κρατική Όπερα της Βιέννης – ο Juan Diego Flórez έχει κατακτήσει τις πιο απαιτητικές σκηνές, γοητεύοντας κοινό και κριτικούς με τη σπάνια φωνή και το εκρηκτικό του ταλέντο.

Στην αθηναϊκή αυτή εμφάνιση, θα ερμηνεύσει αγαπημένες άριες από το κλασικό ρεπερτόριο των Bellini, Rossini, Gounod, Verdi και Donizetti, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη διαχρονική δύναμη της μεγάλης όπερας.

Το 2007, στη La Scala του Μιλάνου – όπου το encore είναι αυστηρά απαγορευμένο – ο Flórez, ερμηνεύοντας την περίφημη άρια “Ah! mes amis” από το La fille du régiment του Donizetti, προκάλεσε τέτοιο παραλήρημα που το κοινό απαίτησε επανάληψη. Ο τενόρος υπάκουσε, γράφοντας ιστορία και ήταν η πρώτη φορά μετά από 75 χρόνια που δόθηκε encore στη La Scala!

Συμμετέχει Συμφωνική Ορχήστρα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ