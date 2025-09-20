Θέμης Καψής: Το ροκ πρόσωπο του ερωτικού λαϊκού τραγουδιού

Ο Θέμης Καψής (θυμηθείτε αυτό το όνομα) είναι ο νέος λαϊκός ερωτικός τραγουδιστής με την ροκ προσωπικότητα, που με το ντεμπούτο του «Πώς Σε Περίμενα», την ξεχωριστή χροιά του (βαθιά, βραχνή, με δύναμη και ευαισθησία μαζί) και με φυσικό δυναμισμό και ρώμη, φέρνει σίγουρα κάτι καινούργιο στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ο Θέμης Καψής μεγάλωσε με τους μεγάλους λαϊκούς ερμηνευτές, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Νότη Σφακιανάκη, τον Στέλιο Ρόκκο και τον Γιάννη Πουλόπουλο, και τους κουβαλά, όμως έχει κάτι πιο σύγχρονο: ροκ attitude με ερωτική ενέργεια και ήρεμη ένταση, που τον κάνει να ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή! Ο σπάνιος αυτός συνδυασμός δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ερμηνευτικό στίγμα με προσωπικότητα, αυθεντικότητα και ακαταμάχητη γοητεία.

Το πρώτο του single «Πώς Σε Περίμενα» σε μουσική του Τάσου Λυμπέρη και στίχους της Ρένας Καμάρη, είναι ένα τραγούδι που μιλά για τον έρωτα και την αναμονή με τρόπο που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά. Η ερμηνεία του Θέμη αποτυπώνει τη σύγκρουση πάθους και ευαισθησίας, μετατρέποντας το κομμάτι σε μια εμπειρία που συνεπαίρνει.

Την ατμόσφαιρα ολοκληρώνει το κινηματογραφικό video clip σε σκηνοθεσία Κώστα Καρύδα, με εικόνες που θυμίζουν σύγχρονο ερωτικό δράμα και καταγράφουν με ένταση τα σκαμπανεβάσματα μιας σχέσης.

Με φωνή που σε καθηλώνει, έντονη παρουσία και ακατέργαστη ενέργεια, ο Θέμης Καψής κάνει ένα ντεμπούτο που δηλώνει ξεκάθαρα πως ήρθε για να μείνει.

Το «Πώς Σε Περίμενα» του Θέμη Καψή κυκλοφορεί από τη Sony Music Greece.

Ακούστε το στο spotify