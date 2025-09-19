Adele: Σε συζητήσεις για εμφάνιση στο ημίχρονο του Super Bowl 2026

Η Βρετανίδα σούπερ σταρ Adele, φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το πολυαναμενόμενο σόου στο ημίχρονο του Super Bowl 2026.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε πρώιμες διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει στη σκηνή του Levi’s Stadium, στη Σάντα Κλάρα, τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Page Six reports that Adele has been ‘in talks’ for the Super Bowl halftime show, but has not been booked yet. (https://t.co/FEAacLwwVi) pic.twitter.com/x9EA7f5SiL — Pop Base (@PopBase) September 18, 2025

Ωστόσο, υπάρχει έντονη φημολογία και για την Τέιλορ Σουίφτ, φανατική πλέον φίλαθλο των Kansas City Chiefs όπως και για τη Μάιλι Σάιρους, η οποία δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε αυτή την εμβληματική διοργάνωση.

Ο αρραβωνιαστικός της Adele, Ριτς Πολ, είναι ένας από τους κορυφαίους ατζέντηδες στον χώρο του αθλητισμού και η ίδια έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν από κοντά το Super Bowl. Ωστόσο, σε μια συναυλία της στο Λας Βέγκας το 2024, αστειεύτηκε στους θαυμαστές της για την παρουσία της στις κερκίδες, λέγοντας: «Πήγα πέρυσι, προφανώς όχι για το ποδόσφαιρο. Πήγα για να δω τη Rihanna. Δεν με ένοιαζε καθόλου τίποτα άλλο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάσημη ερμηνεύτρια του «Hello» είχε αποκαλύψει ότι απέρριψε την πρόταση για το Super Bowl του 2017. Σε δηλώσεις της είχε αναφέρει: «Δεν θα το κάνω… Αυτή η παράσταση δεν αφορά τη μουσική. Δεν μπορώ να χορέψω ή κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ευγενικοί, που μου το πρότειναν, αλλά εγώ αρνήθηκα».

Όμως οι διοργανωτές NFL και Pepsi είχαν διαψεύσει εκείνη την περίοδο ότι της έγινε επίσημη πρόταση δηλώνοντας: «Έχουμε συζητήσει με διάφορους καλλιτέχνες για το σόου του ημιχρόνου…ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε υποβάλει επίσημη πρόταση στην Adele ή σε οποιονδήποτε άλλον». Ο καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί στο σόου του ημιχρόνου επιλέγεται από την εταιρεία Roc Nation του Jay-Z σε συνεργασία με το NFL και η ανακοίνωση γίνεται συνήθως τον Σεπτέμβριο.