7 Γυναικείες Φωνές τραγουδούν κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών

Επτά γυναικείες φωνές ενώνονται και ερμηνεύουν «ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ», υψώνοντας δυνατά το μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες που συνεχίζουν να σημαδεύουν την κοινωνία μας.

Μάγδα Βαρούχα, Ιωάννα Καβρουλάκη, Αθηνά Κοντοδήμα, Άρτεμις Κυριακοπούλου, Εμμανουέλα Νινιράκη, Αγγελική Παρδάλη και Κωνσταντίνα Τσαπράζη ενώνουν τις δυνάμεις τους και τραγουδούν για όλες τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα, για όλες όσες παλεύουν καθημερινά, αλλά και για όλες όσες διεκδικούν μια ζωή με ελευθερία και σεβασμό.

Τη σύλληψη της ιδέας, τη διασκευή της μουσικής και των στίχων υπογράφει ο μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Μπασδάνης, ο οποίος μεταμορφώνει το παραδοσιακό τραγούδι της ελληνικής νησιωτικής παράδοσης «Ντάρι – Ντάρι» σε μια σύγχρονη, ατμοσφαιρική εκτέλεση με νέους στίχους που αγγίζουν την καρδιά.

Η έμφυλη βία και οι γυναικοκτονίες αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα που μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Κάθε χρόνο, αμέτρητες γυναίκες χάνουν τη ζωή τους ή βιώνουν κακοποίηση λόγω του φύλου τους. Το τραγούδι αυτό έρχεται να υψώσει τη φωνή της τέχνης απέναντι στη σιωπή, υπενθυμίζοντας πως η βία δεν έχει καμία θέση στις ανθρώπινες σχέσεις και πως καμία γυναίκα δεν πρέπει να μείνει μόνη.

«ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ» – Ένα τραγούδι-κραυγή, ένα κάλεσμα σε δράση, μια μουσική γέφυρα αλληλεγγύης και δύναμης.

“Νταρι – Νταρι / Νταρι – Νταρι

Εχουμε η μια την αλλη

Κάθε Μάνα, κάθε κόρη

Τώρα πια καμία μόνη

Νταρι – Νταρι / Νταρι – Νταρι

Εχουμε η μια την αλλη

Σε χωριό, σε κάθε πόλη

Τώρα πια καμία μόνη”