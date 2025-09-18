«Ozzy: No Escape From Now»: Ο «πρίγκιπας του σκότους» επιστρέφει

Το ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν με τίτλο «No Escape From Now» θα κάνει πρεμιέρα στην Paramount+ στις 7 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμο για streaming αποκλειστικά στην πλατφόρμα διεθνώς, εκτός από την Ιαπωνία.

Σε συγκινητικό τρέιλερ του ντοκιμαντέρ που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του εκλιπόντος ειδώλου της heavy metal σκηνής, τραγουδιστή των Black Sabbath με σημαντική σόλο καριέρα.

Η δίωρη ταινία, η οποία καταγράφει τις μάχες με θέματα υγείας του Όσμπορν και το ταξίδι του για την επιστροφή του στη σκηνή τα τελευταία έξι χρόνια σκηνοθέτησε η βραβευμένη με BAFTA Τάνια Αλεξάντερ.

Παρακολουθήστε τον Όζι Όσμπορν, την οικογένειά του και τους φίλους του να συζητούν για τα τελευταία του χρόνια, το ατύχημα του 2019 που τον οδήγησε να ακυρώσει την τελευταία του περιοδεία, καθώς και την επακόλουθη συναυλία των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Πέρα από την οικογένειά του, στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται οι Τόνι Αϊόμι (Black Sabbath), Νταφ ΜακΚάγκαν και Σλας (Guns N’ Roses), Ρόμπερτ Τρουχίγιο και Τζέιμς Χέτφιλντ (Metallica), Μπίλι Άιντολ, Μέιναρντ Τζέιμς Κινάν (Tool), Τσαντ Σμιθ (Red Hot Chili Peppers), ο κιθαρίστας του Όζι Ζακ Γουάιλντ, ο παραγωγός Άντριου Γουάτ, καθώς και οι Μπίλι Μόρισον, Τομ Μορέλο (Rage Against The Machine), Μάικ Αϊνέζ (Alice In Chains) και Μπίλι Κόργκαν (Smashing Pumpkins).

Ένα διαφορετικό ντοκιμαντέρ, το «Ozzy Osbourne: Coming Home», είχε πρόσφατα αφαιρεθεί από το πρόγραμμα της BBC την τελευταία στιγμή, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Αυτό το ντοκιμαντέρ αναμένεται τώρα να προβληθεί στις 2 Οκτωβρίου.