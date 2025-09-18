Μίνως Μάτσας: Συνεπήρε το κοινό με τη συναυλία του στο κατάμεστο Ηρώδειο

Μια άκρως συγκινητική και ατμοσφαιρική μουσική βραδιά βίωσαν όλοι όσοι έδωσαν το «παρών» στο Ηρώδειο το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου παρακολουθώντας τον Μίνω Μάτσα στον δεύτερο κύκλο της παράστασής του «Τα Ρεμπέτικα II+ Fado Tango & Blues, Τα τραγούδια του κόσμου».

Μετά την περσινή sold out εμφάνιση, που επίσης έλαβε χώρα στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ο ταλαντούχος συνθέτης αποφάσισε να δώσει συνέχεια, και το κοινό ανταποκρίθηκε δυναμικά με την παρουσία του.

Ο Μίνως Μάτσας δημιούργησε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο, όπου αναδύθηκαν οι μορφές του Βαμβακάρη, του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάννου, πέρασε από τα καταγώγια της Αθήνας, στις όχθες του Μισισιπή, στη Λισαβόνα και έφτασε στoυς οίκους ανοχής του Buenos Aires παρέα με τον Robert Johnson, την Amalia Rodrigues και τον Carlos Gardel.

Όπως δήλωσε και ο ίδιος στην αρχή της εκδήλωσης: «Με συγκινεί ιδιαίτερα επειδή αυτά τα τραγούδια έχουν ευαισθησία, δύναμη και αλήθεια.

Τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι τραγούδια της καρδιάς και μόνο με ένα αγνό αίσθημα μπορείς να τα αγγίξεις. Γι’ αυτό ανοίξτε τις καρδιές σας και ελάτε μαζί μας στο ταξίδι αυτό.»

Πλήθος κόσμου, λοιπόν, έσπευσε να απολαύσει αυτήν την ολοκληρωμένη μουσική πρόταση που είχε στόχο την αληθινή, βιωματική αναμέτρηση με ένα είδος που συνεχίζει να ζει, να εμπνέει και να συγκινεί. Ο Μίνως Μάτσας κατόρθωσε να συνεπάρει και να ενθουσιάσει το κοινό με την ανανεωτική ματιά με την οποία προσέγγισε τα εν λόγω μουσικά είδη.

Ανάμεσα στον κόσμο που παρευρέθηκε στην παράσταση «Τα Ρεμπέτικα II+ Fado Tango & Blues, Τα τραγούδια του κόσμου», διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο των Τεχνών, του θεάματος, του πολιτικού γίγνεσθαι, τον Τύπο: Σταύρος Ξαρχάκος & Ηρώ Σαΐα, Χάρις Αλεξίου, Όλγα Γεροβασίλη, Αντώνης Οικονόμου, Άντζελα Γκερέκου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Μάκης και Ρούλα Μάτσα, Κώστας Βαρώτσος, Κωνσταντίνος Ζούλας, Κωνσταντίνος Βαρβιτσιώτης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Σόνια Θεοδωρίδου, Victoria Hislop, Μίλτος Λογιάδης και πολλοί άλλοι.

Με συνοδοιπόρους 15 σολίστ Έλληνες και ξένους και τους σπουδαίους τραγουδιστές Κώστα Τριανταφυλλίδη, Δήμητρα Μωραΐτη, Lina Cardoso Rodrigues, Debora Russ, Eric B. Turner, ο Μίνως Μάτσας δόνησε μοναδικά τους θεατές-ακροατές.

Απέδειξε πως η μουσική ενώνει. Απέδειξε επίσης πως αν και κάθε μία από αυτές τις μουσικές παραδόσεις που ήχησαν στο Ηρώδειο, έχουν ιδιαίτερες πολιτισμικές και ιστορικές καταβολές, μοιράζονται μια παγκόσμια γλώσσα.

Οι ανασυνθέσεις του, οι νέες ευρηματικές μουσικές του προσθήκες, η παθιασμένη του οπτική χάρισαν στο κατάμεστο από θεατές Ηρώδειο μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, και πάνω από όλα αληθινή.

Έπαιξαν οι:

Γιάννης Αρβανιτάκης, Τρομπόνι

Τάκης Βασιλείου, Κρουστά

Γρηγόρης Βασίλας, Μπουζούκι, Νυκτά

Νικόλας Γαρουφαλάκης, Πιάνο, Keyboards

Σοφία Ευκλείδου, Τσέλο

Παρασκευάς Κίτσος, Κοντραμπάσο

Νίκος Μέρμηγκας, Μπουζούκι, Νυκτά

Αρετή Μπαρτάκη, Κιθάρα,Φωνητικά

Κώστας Μυλωνάς, Drums

Γιάννης Παπαγιαννούλης, Κρουστά

Γιάννης Πούλιος, Βιολί

Ντίνος Χατζηιορδάνου, Ακορντεόν

Γιώργος Χατζόπουλος, Κιθάρα

Facundo Torres, Bandoneon

Miguel Martins, Πορτογαλική κιθάρα

Daniele Bronzini, Ακουστική κιθάρα, και ο συνθέτης στο πιάνο