Πέθανε ο σπουδαίος ντράμερ Νίκος Παπαδημητρόπουλος, γνωστός ως «Γάτος»

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Νίκου Παπαδημητρόπουλου, γνωστού μουσικού και δεξιοτέχνη των κρουστών, που οι φίλοι του αποκαλούσαν με αγάπη «Γάτο».

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή της μουσικής σκηνής της πόλης, έχοντας πραγματοποιήσει αμέτρητες εμφανίσεις σε καταστήματα, μουσικές σκηνές και εκδηλώσεις, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση του κοινού. Ήταν μέλος της μπάντας BLUES ANTIVTIVIRUS, με την οποία άφησε το προσωπικό του στίγμα στη μπλουζ και ροκ σκηνή της περιοχής.

Γνωστός για το πάθος του για τη μουσική, την ενέργειά του πάνω στη σκηνή αλλά και την έντονη προσωπικότητά του στις παρέες, ο Νίκος Παπαδημητρόπουλος είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με φίλους και συνεργάτες. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική κοινότητα της Πάτρας.