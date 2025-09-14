Καλλιμάρμαρο: Συναυλία – υπερθέαμα από την Άννα Βίσση

Η Άννα Βίσση, το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, έδωσε ένα ιστορικό ραντεβού με τους θαυμαστές της στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Μπροστά σε ένα κατάμεστο πλήθος, παρουσίασε μία συναυλία-υπερθέαμα με δυνατές ερμηνείες, μοναδικά οπτικά εφέ και παλμό, χαριζόντάς τους μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Με μια μικρή καθυστέρηση περίπου δεκαπέντε λεπτών, η Ελληνίδα σταρ ανέβηκε στη σκηνή, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο Dolce & Gabbana με χρυσές λεπτομέρειες. Αφού χαιρέτησε στους θαυμαστές της από κάθε γωνιά της σκηνής, ξεκίνησε να τραγουδά το «Σε περίπτωση που».

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής» ανέφερε η τραγουδίστρια αφού διέσχισε την τεράστια σκηνή της από άκρη σε άκρη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες…ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί ωστόσο θα τ’ αντιμετωπίσω ότι μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» πρόσθεσε, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν.

Η Άννα Βίσση ερμήνευσε όλες τις μεγάλες επιτυχίες, σε μια καριέρα που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες. Από τις δυναμικές ροκ μπαλάντες μέχρι τις πιο ευαίσθητες ερμηνείες, κάθε τραγούδι ήταν μια γιορτή για το κοινό της το οποίο τη συνόδευε όρθιο, τραγουδώντας μαζί της.

Ερμήνευσε μεταξύ άλλων τα «Αγάπη υπερβολική», «Αίμα», «Αυτή τη φορά», «Προτιμώ», «Όλα για όλα», «Έχω πεθάνει για σένα», «Να ‘Σαι Καλά», «Στην πυρά», «Καλοκαιρινές διακοπές», «Τα Μαθητικά Χρόνια», «Ελένη». «Εκατομμύρια», «Δε θέλω να ξέρεις» μέχρι τα θρυλικά «Δώδεκα» και «Παραλύω».

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η αφιέρωση της Άννας στον Νίκο Καρβέλα, διαβάζοντας κάποιες σκέψεις που έγραψε το προηγούμενο βράδυ.

«Όλη μου η ζωή από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν η καρμική σχέση μου με τη μουσική. Εδώ και πάνω από τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος (Νίκος Καρβέλας) τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω το 1973», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας. «Η ζωή μας από τότε, κοινή στα πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές ή ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πράγματα κοιτώντας μπροστά…εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα».

Η ερμηνεία του τραγουδιού «Μην μου πάθεις τίποτα» από τον Νίκο Καρβέλα ο οποίος επί σκηνής αποκάλυψε ότι το έγραψε για την Άννα έκανε ένα ολόκληρο στάδιο να μείνει σιωπηλό και να ζήσει μια σπάνια στιγμή των δύο καλλιτεχνών.

Όταν ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή με την Άννα Βίσση… pic.twitter.com/Zg1UsHRyY6 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 13, 2025

Στο μεγάλο φινάλε, το Καλλιμάρμαρο πλημμύρισε με το φως από χιλιάδες κινητά τηλέφωνα και τη σταρ να ερμηνεύει το «Μαγικό Χαλί», συνοδευόμενη από το μπαλέτο και τους μουσικούς της.

Σημειώνεται ότι σήμερα Κυριακή (14/9) θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη sold out εμφάνισή της στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Μέρος των εσόδων από τις δύο συναυλίες θα διατεθεί στον σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» ενισχύοντας το σημαντικό φιλανθρωπικό του έργο.